Vzpomínky, které hřejí dodnes: Care hledá pamětníky poválečných balíčků pomoci

Před 80 lety vznikla organizace Care, která po skončení druhé světové války pomohla statisícům Evropanů znovu se postavit na nohy. Mezi nimi byli i obyvatelé tehdejšího Československa. První balíčky Care – známé jako „CARE packages“– dorazily už v roce 1946 a pro mnoho lidí znamenaly skutečný zázrak.

Dnes, o osm desítek let později, hledá Care Česká republika pamětníky, kteří si na tuto pomoc vzpomínají. Jste to vy, vaši rodiče, prarodiče či sousedé? Sdílejte s námi svůj příběh. "Chceme zachytit vzpomínky těch, kterým Care balíček změnil život - a připomenout tak, že solidarita a lidskost mají sílu i po desítkách let, " říká Katarína Král, strategická ředitelka Care Česká republika.

Balíček naděje uprostřed rozbombardované Evropy

Balíčky Care obsahovaly tehdy vzácné a nedostupné věci - máslo, kávu, sušené mléko, mýdlo nebo čokoládu. Přicházely od obyčejných lidí z USA, kteří chtěli pomoci válkou zničené Evropě. Do Československa jich dorazily desítky tisíc a pro mnohé rodiny byly symbolem naděje a víry v lidskou solidaritu.

"V balíčku bylo něco, co vonělo jinak. Chuť kakaa jsme do té doby neznali. Maminka brečela, když ho otevřela," vzpomíná paní Marie, jedna z těch, kdo obdrželi pomoc Care jako dítě.

Další pamětník, pan Emil Šípek, si vybavuje: "Měl jsem asi sedm let a najednou se u nás objevila hnědá krychle o hraně asi 40 centimetrů, která obsahovala úplně úžasné věci. Zajímavostí bylo, že tam byl i dopis od konkrétního amerického dárce."

Zajímavé by bylo také znovuobjevit příběh rodiny Františka Bergera z pražského Břevnova, která obdržela jubilejní 50tisící balík darovaný v Československu. Tehdy se tato početná rodina se sedmi dětmi potýkala s tuberkulózou - tři z dětí byly právě v léčebně.

Pomozte objevit další příběhy

Možná právě ve vaší rodině nebo sousedství žije někdo, kdo si Care balíček pamatuje. Možná máte doma dopis, fotografii nebo jen vyprávění, které se dědí z generace na generaci. Pomozte zachovat tuto část společné historie.

I vaše příběhy může Care sdílet v rámci kampaně, která připomíná 80 let od vzniku organizace, která dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším po celém světě.

Od poválečné solidarity po dnešní pomoc v krizích

Z původně malé iniciativy založené na individuálním dárcovství se Care postupně stala jednou z největších humanitárních a rozvojových organizací na světě. Dnes působí ve více než 120 zemích a pomáhá lidem ohroženým válkou, chudobou i klimatickými katastrofami. "Pomáháme rychle, důstojně a s respektem - stejně jako před 80 lety. Dějiny nás učí, že i malý čin může mít obrovský dopad," dodává Katarína Král.

Kontaktujte nás: 👉 Pokud jste vy nebo vaši blízcí obdrželi Care balíček, napište na [email protected] nebo zavolejte na +420 222 312 805.

Děkujeme, že pomáháte uchovávat paměť solidarity, která přežívá generace.