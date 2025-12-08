Padla nejvyšší výhra roku 2025. Šťastný výherce se raduje z téměř 48 milionů

Nedělní slosování Sportky z 16. listopadu přineslo zatím nejvyšší výhru roku 2025. Muž v důchodovém věku, který si svůj tiket podal v pražské trafice, trefil ve druhém tahu první pořadí a získal 47 735 476 korun.
Náhodný tip, který zabral
Výherce sází Sportku dlouhodobě, většinou jednou týdně a nejčastěji v neděli. Dříve volil vlastní oblíbená čísla, která jednou ročně obměňoval, ale výraznější úspěch mu nepřinesla. Jeho dosavadní nejvyšší výhra byla přibližně 8 tisíc korun. V posledních letech přešel na náhodný tip - a právě ten mu nyní přinesl částku blížící se 48 milionům korun.
Když si ověřoval výsledek, několikrát kontroloval, zda se nejedná o omyl. "Pořád jsem to zavíral a otevíral, díval se znovu. Ta výhra tam pořád byla, ale nepřišlo mi to reálné," popisuje. Tiket si pak hned po ověření uložil doma do trezoru, zabalený v plastovém sáčku.
Velká výhra, žádné velké změny
Přestože má z výhry radost, s úsměvem dodává, že podobná částka by se hodila třeba o patnáct let dříve. Životní styl výrazně měnit neplánuje. Výhra pro něj znamená především jistotu, že nebude muset řešit finanční starosti. Do budoucna zvažuje koupi nového auta, pravděpodobně opět značky Ford, se kterým má dlouhodobě dobrou zkušenost. Část peněz chce věnovat na charitu a také pomůže dětem se splácením půjček.
O výhře zatím neřekl nikomu, ani své manželce. "Řeknu jí to doma. Bude mít radost," uvádí. Ačkoli je v důchodu, stále pracuje; teprve teď začne přemýšlet, jak dlouho ještě.
Tři vysoké částky v tomto roce
Rok 2025 byl zatím pro výherce Sportky štědrý. Do statistik přibyly tři výrazné částky: téměř 48 milionů korun za tiket podaný v Praze, dubnových 41 969 234 korun pro online sázejícího s náhodným tipem a 41 292 457 korun pro sázejícího ze Středočeského kraje, který v září vsadil vlastní čísla.
"Sportka je už po desetiletí oblíbenou součástí zábavy v mnoha českých rodinách. Přináší radost, napětí i možnost splnit si sny a změnit život k lepšímu. Každý rok díky ní vznikají stovky nových milionářů a v tom letošním přibývá v průměru více než jeden nový milionář každý den," říká Martin Eliáš, brand manažer loterií společnosti Sazka.
V prosinci nabídne Sportka další příležitosti. Během adventu, na Štědrý den i na Silvestra se budou rozdělovat milionové prémie, do nichž se automaticky zapojí každý, kdo si vsadí plný tiket. Zkusíte to také?