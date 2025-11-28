Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Barevné řemínky z Česka. Malá firma našla řešení, když přestaly chodit dodávky z Asie

28. 11. 2025 10:45
Když se člověk dnes podívá do výroby Českého Řemínku, uvidí japonské stroje, robotická ramena a nekonečné řady barevných řemínků.
Foto: Komerční sdělení

Přitom začátek byl mnohem skromnější. Firma vznikla v Ústí nad Labem jako malý e-shop mi-band.cz, který prodával příslušenství k chytrým hodinkám. Teprve opakující se problémy s dodávkami z Asie ukázaly, že pokud má mít podnikání budoucnost, bude potřeba začít vyrábět vlastní produkty.

Foto: Komerční sdělení

Když dodávky z Asie přestaly stačit

Jakmile se zvýšil zájem zákazníků, začaly se objevovat komplikace - dlouhé dodací lhůty, kolísající kvalita a nejisté termíny. To jsou věci, které malý e-shop snadno brzdí. V určité chvíli tak bylo jasné, že existují jen dvě možnosti: spokojit se s omezeními, nebo udělat vlastní cestu.

Foto: Komerční sdělení

Rozhodnutí vyrábět v Česku

Firma se rozhodla investovat do výroby a zvolila kvalitní japonské vstřikovací stroje, které jsou známé přesností a spolehlivostí. Díky tomu dnes funguje v Česku jediná specializovaná výroba plastových řemínků pro chytré hodinky. Klíčovým prvkem je i vlastní lisovna plastů, kterou přibližuje web vstrikolisovna.cz. Výroba tak může reagovat rychle, držet stabilní kvalitu a zároveň vyvíjet nové varianty produktů.

Foto: Komerční sdělení

Barvy, vzory a materiály, které zákazníky baví

Původní sortiment se rychle rozšířil. Zákazníci začali vyhledávat různé barvy, vzory a materiály, čímž se řemínky změnily v produkt, který vyjadřuje styl stejně jako oblečení. Na mi-band.cz dnes lidé najdou nejen řemínky k chytrým hodinkám, ale také kryty, skla, nabíječky a další příslušenství pro chytré telefony.

Foto: Komerční sdělení

Růst, který otevřel cestu do 3D tisku

Velký posun přišel s rozvojem 3D tisku. Firma začala vyrábět vlastní filamenty, které představuje na stránce mi-band.cz/filamenty. Od roku 2026 bude navíc oficiálním B2B distributorem tiskáren Elegoo pro český trh. Výroba materiálů i hardwaru tak firmě otevírá cestu do školství, průmyslu i hobby segmentu.

Investice do technologií a budoucího růstu

Rozvoj technologie firma financuje sama prostřednictvím dluhopisů s pevně daným úrokem 14 % ročně, o kterých informuje web dluhopisy.mi-band.cz. Vyšší úrok pomáhá přilákat investory a umožňuje firmě investovat do moderních technologií, automatizace a rozšiřování výroby. Dluhopisy je možné nakoupit jen po omezenou dobu - aktuálně do 16. ledna 2026.

Foto: Komerční sdělení

Přesun do Brna a nová etapa vývoje

Na konci roku 2025 se výroba stěhuje do Brna. Nové prostory nabídnou větší zázemí pro stroje, pětinásobnou kapacitu skladu a také showroom, kde si budou moci zákazníci produkty osobně prohlédnout. Přesun má firmě pomoci zvládnout rostoucí poptávku a připravit prostor pro další vývoj.

Závěr

Za růstem Českého Řemínku stojí jednoduché rozhodnutí: pokud chceme kvalitní produkty, musíme je vyrábět sami. Z malého e-shopu tak vznikla technologická firma, která investuje do moderních strojů, rozšiřuje výrobu a přináší na trh nové produkty i přístupy.

 
