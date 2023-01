“Zrušení stavebního spoření nevadí, dětem ukládáme peníze do pozemků.“ Trh se mění.

Skandinávský model nahrazuje fondy a developery. V Česku nabírá na síle.

Bydlení je v Čechách nedostatek. Politici vymýšlí jeden recept za druhým - městské byty, regulovaný nájem, odložení zrušení stavebního spoření. Všechny tyto snahy ale končí na složitosti stavebního zákona a zejména na komplikovanosti procesu změny jakéhokoliv pozemku na stavební. Zakoupení většího pozemku a změna na stavební parcelu představuje i pro obec, natož pro normálního člověka, takřka neřešitelnou situaci.

Nakonec tedy většinu bytů a domů postaví developeři s podporou fondů a bank, kteří si tímto (někdy až desetiletým) procesem projdou. A podle toho si nechají zákazníkem zaplatit. Občas pak zapomínáme na to, že důsledky této situace dopadají na nás všechny. Na naše rodiče, děti či vnuky. Protože bydlení je jedna ze základních věcí, kterou si musíme každý zajistit v průběhu celého života.

Tento společensky palčivý problém má teď ambici řešit Chytrá Nemovitost, skupina s desetiletou historií a online platformou pro ukládání peněz do nemovitostí, která spojuje lidi do větších nemovitostních projektů. "Představte si to tak, že koupíte sobě či svým dětem konkrétní pozemek třeba za 250 tisíc korun, který je určený k budoucí změně užívání na stavební parcelu. Takový pozemek může být bezpečným uložením prostředků se stabilním tržním výnosem. A to bez starostí - o jeho správu se postará tým specialistů z Chytré Nemovitosti," vysvětluje výkonný ředitel Chytré Nemovitosti, Adam Piontek.

Pozemky rostly o více než polovinu

Uvedený model, kdy sami lidé a jejich sdružení nahrazují fondy a developery v segmentu rezidenčních pozemků a nemovitostí je odvozený od skandinávského příkladu. Lidé tak svou aktivitou mohou pomoci procesu změn a výstavby nemovitostí, uložit bezpečně část svých úspor a zároveň se spravedlivě podělit o zisk.

Jen za posledních pět let narostly podle dat Sreality.cz ceny stavebních parcel zhruba o polovinu. Nejvýrazněji pak přirozeně v nejžádanějších lokalitách - v aglomeracích velkých krajských měst, především Prahy a Brna. Zrušení stavebního spoření nebude mít podle expertů na vývoj cen žádný větší dopad.

Parcely tak dále zdražují a podle odborníků tomu nebude jinak ani v dalších letech. A to jak kvůli vysokým cenám samotných parcel, tak z důvodu rostoucích nákladů spojených s výstavbou vlastního bydlení. "Pozemky jsou ojedinělé v tom, že je jich vždy jen omezený počet. To z nich dělá komoditu, která se v dlouhodobém horizontu velmi dobře zhodnocuje," vysvětluje Adam Piontek.

Na co si dát pozor?

Zdaleka ne každý pozemek je ale vhodný k investici a zaručí zhodnocení vložených prostředků. "Cena pozemků může obecně i klesnout, pokud dojde k narušení kvality okolí, například z důvodu nechtěné výstavby, povodní a podobně. Všechna tato rizika vždy důkladně prověřujeme. Do všech projektů navíc sami investujeme společně s dalšími drobnými investory," uzavírá Adam Piontek.

V online nabídce Chytré Nemovitosti se tak dají nalézt projekty převážně ve Středních Čechách s dobrým spojením do Prahy, nebo i projekty přímo v hlavním městě.