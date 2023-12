Změna ve vedení Schaeffler Production CZ

Novým ředitelem společnosti Schaeffler Production v České republice se stane Vojtěch Kráčmar. Vojtěch Kráčmar povede společnost Schaeffler Production v České republice.

Vojtěch Kráčmar se od 1. ledna 2024 ujme funkce ředitele společnosti Schaeffler Production v České republice a nahradí tak svého předchůdce Gabriela Michalce, který tuto funkci zastával čtyři roky. Na pozici ředitele, který bude zodpovědný za dva výrobní závody společnosti Schaeffler v Lanškrouně a Svitavách, přichází z postu manažera kvality.

Ve společnosti Schaeffler působí od roku 2011, kdy po ukončení vysokoškolského studia na ČVUT v Praze nastoupil do společnosti jako praktikant a postupně prošel všemi odděleními. Následně pracoval několik let na pozicích spojených s kvalitou - jak z pohledu výroby, tak z pohledu dodavatele. V roce 2017 se stal vedoucím oddělení kvality v závodě Svitavy. Během své dosavadní profesní kariéry se podílel na nastavení řízení kvality podle požadavků mezinárodních norem a byl také u náběhu nové generace termoregulačního modulu. Tento klíčový výrobek společnosti Schaeffler Production CZ, zajišťuje tepelné řízení provozu motoru a má uplatnění v automobilovém průmyslu.

V roce 2020 došlo pod jeho vedením ke sloučení oddělení kvality v závodech Lanškroun a Svitavy do jednoho organizačního celku pro efektivnější řízení a sdílení znalostí. "Díky ochotě, pozitivnímu přístupu k práci a vzájemné důvěře se nám podařilo vytvořit kompetentní a funkční tým, na který jsem hrdý," říká Vojtěch Kráčmar.

Nové projekty přibudou také v oblasti elektromobility a vývoje

Společnost Schaeffler se již po desetiletí zaměřuje především na výrobu. V posledních letech se transformuje na technologickou společnost, která reaguje na nové trendy v oblasti mobility a elektromobility. Do výroby vstupují nové technologie a skupina se stále více zaměřuje na vývoj. To platí i pro společnost Schaeffler v České republice.

V posledních letech oba závody ve Svitavách a Lanškrouně rozšířily své kompetence v oblasti digitalizace výroby a procesů a investovaly také do vývoje, testovacího centra a výroby prototypů.

"Mít všechny tyto kompetence na jednom místě, nám dává strategickou výhodu oproti závodům, které se zaměřují pouze na výrobu, a to z hlediska know-how, investic a získávání nových projektů do sériové výroby," vysvětluje Vojtěch Kráčmar. "Když k tomu přidáme nástrojárnu a vstřikovnu plastů v Lanškrouně, tvoříme silnou organizační jednotku s širokým záběrem kompetencí a vysokým potenciálem dalšího růstu," dodává.

Dva české výrobní závody ve Svitavách a Lanškrouně se budou v budoucnu profilovat jako výhradní dodavatel Tier1 pro automobilový segment. Široké portfolio bude zahrnovat výrobky od jednoduchých vstřikovaných katalogových dílů až po komplexní chladicí jednotky s vlastním řídicím systémem. "Zákazníkům, mezi něž patří přední světové automobilky, včetně jejich sportovních typů jednotlivých modelů, budeme vyvíjet koncepci řešení, vyrábět prototypy a provedeme ověřovací zkoušky," vysvětluje.

"V lidech vidím potenciál a věřím, že široká nabídka pracovních příležitostí v moderní výrobní společnosti s mezinárodním přesahem, jakou je Schaeffler, k nám přiláká mnoho talentů," uzavírá Vojtěch Kráčmar.

BIO

Vojtěch Kráčmar

Vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze. Jeho specializací bylo výrobní inženýrství, konkrétně v oblasti výrobních technologií. V roce 2011 nastoupil do společnosti Schaeffler a několik let pracoval na různých pozicích souvisejících s kvalitou, a to jak z pohledu výroby, tak z pohledu dodavatele. V roce 2017 vedl oddělení kvality v závodě společnosti Schaeffler ve Svitavách v době, kdy společnost zahajovala výrobu nových typů termomodulů pro automobily. Během své profesní kariéry byl zodpovědný za nastavení systému řízení kvality podle mezinárodních norem IATF 16949. V roce 2020 bylo pod jeho vedením sloučeno oddělení kvality v obou výrobních závodech do jednoho útvaru za účelem efektivnějšího řízení a sdílení know-how. Od ledna 2024 zastává pozici ředitele divize Schaeffler Production v České republice, která zahrnuje dva výrobní závody ve Svitavách a Lanškrouně.