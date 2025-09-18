Živě: Úsporné rekonstrukce v kostce

Přenos semináře na mezinárodním veletrhu FOR ARCH 2025 v pražských Letňanech můžete sledovat od 15:00.
Češi mají velký zájem o rekonstrukce, ale často tápou v tom, kde začít a jak postupovat. Seminář "Úsporné rekonstrukce v kostce" nabídne praktický návod, jak snížit náklady na energie, žít pohodlněji, využít dotace a rekonstrukci dobře naplánovat i financovat. Odborníci Buřinky a Centra pasivního domu ukáží, že správně provedená rekonstrukce přináší nejen úspory, ale i lepší kvalitu bydlení.
Na semináři vystoupí:
Milan Pospíšil, Stavební spořitelna České spořitelny
Patrik Rymeš, Stavební spořitelna České spořitelny
Michal Egly, Centrum pasivního domu
Co zaznělo na roadshow České spořitelny - nejčastější dotazy veřejnosti
Stačí vyměnit okna, nebo je potřeba komplexní rekonstrukce?
- Odborníci doporučují vždy začít energetickým posouzením domu, aby se ukázalo, kde jsou největší ztráty.
- Největší efekt má kombinace opatření (okna + zateplení + zdroj tepla + větrání).
Má smysl rekonstruovat i starý nebo atypický dům?
- Ano, i složitější domy lze upravit na zdravé, suché a úsporné bydlení.
- Klíčová je kvalitní projektová příprava a větrání.
- Pokud se řeší příčina vlhkosti, nevznikají plísně.
Jak složité je získat dotaci?
- Dotace (Nová zelená úsporám Light, Oprav dům po babičce) jsou dostupné, pokud žadatel splní základní podmínky.
- Nově se část dotací vyplácí i předem.
- S orientací pomáhají dotační specialisté Buřinky.
Mohu žádat o dotaci, když vlastním více nemovitostí?
- Platí, že žadatel může vlastnit max. dvě nemovitosti určené k bydlení (či podíl na nich).
- Členové domácnosti by měli mít ve vlastnictví jen tuto jednu + max. jednu další.