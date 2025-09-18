Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Živě: Úsporné rekonstrukce v kostce

18. 9. 2025 15:00
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) a Centrum pasivního domu pořádají ve čtvrtek 18. září na veletrhu FOR ARCH 2025 odborný seminář „Úsporné rekonstrukce v kostce“, který navazuje na jarní roadshow České spořitelny #silnější budoucnost, při níž navštívila deset českých měst a diskutovala s veřejností o nejčastějších problémech při rekonstrukcích.
Přenos semináře na mezinárodním veletrhu FOR ARCH 2025 v pražských Letňanech můžete sledovat od 15:00.

Češi mají velký zájem o rekonstrukce, ale často tápou v tom, kde začít a jak postupovat. Seminář "Úsporné rekonstrukce v kostce" nabídne praktický návod, jak snížit náklady na energie, žít pohodlněji, využít dotace a rekonstrukci dobře naplánovat i financovat. Odborníci Buřinky a Centra pasivního domu ukáží, že správně provedená rekonstrukce přináší nejen úspory, ale i lepší kvalitu bydlení.

Na semináři vystoupí:

Milan Pospíšil, Stavební spořitelna České spořitelny

Patrik Rymeš, Stavební spořitelna České spořitelny

Michal Egly, Centrum pasivního domu

Co zaznělo na roadshow České spořitelny - nejčastější dotazy veřejnosti

Stačí vyměnit okna, nebo je potřeba komplexní rekonstrukce?

- Odborníci doporučují vždy začít energetickým posouzením domu, aby se ukázalo, kde jsou největší ztráty.

- Největší efekt má kombinace opatření (okna + zateplení + zdroj tepla + větrání).

Má smysl rekonstruovat i starý nebo atypický dům?

- Ano, i složitější domy lze upravit na zdravé, suché a úsporné bydlení.

- Klíčová je kvalitní projektová příprava a větrání.

- Pokud se řeší příčina vlhkosti, nevznikají plísně.

Jak složité je získat dotaci?

- Dotace (Nová zelená úsporám Light, Oprav dům po babičce) jsou dostupné, pokud žadatel splní základní podmínky.

- Nově se část dotací vyplácí i předem.

- S orientací pomáhají dotační specialisté Buřinky.

Mohu žádat o dotaci, když vlastním více nemovitostí?

- Platí, že žadatel může vlastnit max. dvě nemovitosti určené k bydlení (či podíl na nich).

- Členové domácnosti by měli mít ve vlastnictví jen tuto jednu + max. jednu další.

 
