Živě: Perspektivy nájemního bydlení v Česku

18. 9. 2025 9:45
O proměnách trhu s nájemním bydlením budou v přímém přenosu diskutovat prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural, zástupce Penty Real Estate David Kšír a zakladatel a CEO FLET David Bureš. Vysílá ČTK Connect.
Hosté pořadu se podělí o zkušenosti z praxe i vize, kam se tento segment v příštích letech vydá. Současně představí, jak mohou spolupracovat developeři, profesionální správci a investoři, aby na trh rychleji přicházely nové byty a nájemní bydlení se stalo plnohodnotnou a perspektivní alternativou k vlastnictví.

Kulatý stůl vysílá v přímém přenosu ČTK Connect 18. září 2025 od 10:00 online z Nuselského pivovaru. Stream bude k vidění na kanálu YouTube, na webu ČTK ceskenoviny.cz, na FB ČTK Connect a v dalších médiích. 

 
