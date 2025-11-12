Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Živě: Molekulární vodík pro prevenci i léčbu kognitivních poruch

12. 11. 2025 10:30
Česká společnost H2 Medical Technologies oznámí 12. listopadu schválení první klinické studie SÚKL v ČR pro zhodnocení bezpečnosti inhalace molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou.
Zástupci společnosti H2 Medical Technologies, spadající do skupiny H2 Global Group, představí významný milník v oblasti neurověd a inovativních léčebných metod. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) oficiálně schválil první klinickou studii v České republice, která bude hodnotit bezpečnost inhalace molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI), která často předchází Alzheimerově demenci.

Přenos tiskové konference z PressCentra ČTK můžete sledovat od 11:00. Vystoupí PharmDr. Milan Krajíček, ředitel výzkumu, vývoje a výroby a spoluzakladatel společnosti, a David Maršálek, zakladatel a generální ředitel H2 Global Group. 

Průlom české vědy do celého světa

Tato první klinická studie s využitím molekulárního vodíku, schválená Etickou komisí Fakultní nemocnice Ostrava, a schválená SÚKL, začne v lednu 2026 a bude trvat celkem šest měsíců. Zúčastní se jí přibližně 30 pacientů ve věku 50-80 let, kteří budou po dobu tří měsíců inhalovat bezpečnou koncentraci molekulárního vodíku, hodinu denně a pětkrát týdně. Následně bude po tři měsíce probíhat monitorovací fáze.

Cílem této studie je posoudit bezpečnost a vliv inhalace molekulárního vodíku na vybrané zdravotní parametry, včetně biochemických ukazatelů, kognitivních funkcí a subjektivního hodnocení kvality života. Tato klinická studie navazuje na rozsahem menší studii japonského profesora Shigeo Ohty, spoluzakladatele H2 Global Group, která proběhla v Japonsku a vyústila v udělení patentu číslo EP3701956B1 s názvem "Prophylactic and/or therapeutic agent for dementia", tedy "Profylaktický a/nebo terapeutický prostředek pro demenci".

"Naše řešení představuje zcela novou, neinvazivní a bezpečnou metodu, která má potenciál celosvětově a zcela zásadně ovlivnit přístup k prevenci i léčbě neurodegenerativních onemocnění," uvedl PharmDr. Milan Krajíček.

Český výzkum s globálním dosahem

Společnost H2 Global Group dlouhodobě spolupracuje s vědci z Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími výzkumnými institucemi v jiných zemích. Je držitelem evropských patentů a aktuálně probíhají patentová řízení k rozšíření patentu do dalších klíčových zemí světa.

Cílem společnosti je v roce 2026 zaregistrovat první zdravotnický prostředek s molekulárním vodíkem na světě, původem z České republiky, a jeho další zavedení v ostatních zemích EU, USA a Asie.

"Tento úspěch je důkazem, že české inovace mohou měnit světovou medicínu. Naše práce propojuje výzkum, etiku, spolupracující mezinárodní týmy a technologii s jediným cílem, pomoci lidem včas předcházet devastujícím dopadům Alzheimerovy demence a dalších druhů demencí," dodal David Maršálek.

Výzva veřejnosti k účasti na studii

Zároveň byla vyhlášena veřejná výzva pro dobrovolníky, kteří se chtějí této studie účastnit, a splňují základní kritéria, věk 50-80 let, celkově dobrý zdravotní stav a diagnóza mírné kognitivní poruchy, až mírné či středně těžké demence. Nejlépe Ostrava a okolí.

Zájemci se mohou přihlásit do 30. listopadu 2025 na e-mail: [email protected]

 
