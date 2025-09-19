Zimní motorový olej v Česku

Tyto oleje zachovávají optimální tekutost při nízkých teplotách a současně poskytují dostatečnou ochranu motoru při jeho zahřátí na provozní teplotu.
Pro vozidla provozovaná v českých podmínkách, kde zimní teploty běžně klesají pod bod mrazu a v některých oblastech dosahují i -25°C, je důležité zvolit olej s nízkým číslem před písmenem W (winter - zima). Čím nižší je toto číslo, tím lépe olej teče při nízkých teplotách a motor se snadněji nastartuje. Moderní syntetické oleje navíc obsahují přísady, které zabraňují zahušťování oleje v mrazu.
Důležitost zimního oleje pro spolehlivý chod motoru
Jak správně zdůrazňují odborníci z AUTODOC: "Zásadní podmínkou pro správný a hladký chod vašeho motoru je pravidelná výměna motorového oleje a zajištění toho, aby nový olej, který do motoru naléváte, byl tím nejkvalitnějším, který můžete dostat. Olej promazává vnitřní motora autodíly, čímž zabraňuje vzájemnému obrušování pohyblivých částí a tím pádem i jejich poškození, a zároveň jej udržuje chladný, takže se nepřehřívá."
V zimním období je tato funkce ještě kritičtější. Při studeném startu je motor nejvíce namáhán - hustý olej se pomalu dostává ke všem součástkám, což může způsobit jejich předčasné opotřebení. Automobilové motorové масло musí být dostatečně tekuté, aby okamžitě začalo cirkulovat a chránit motor.
Srovnání motorových olejů podle teplotních podmínek
Typ oleje
Minimální teplota startu
Ideální pro region
Typ vozidla
Cenová kategorie
0W-20
-35°C
Horské oblasti (Krkonoše, Šumava)
Nová vozidla (2015+)
Vysoká
0W-30
-35°C
Celá ČR
Moderní benzínové motory
Vysoká
5W-30
-30°C
Nížiny, města
Univerzální použití
Střední
5W-40
-30°C
Střední Čechy, Morava
Starší vozidla
Střední
10W-40
-25°C
Teplé oblasti
Vozidla 10+ let
Nízká
Tabulka ukazuje klíčové rozdíly mezi jednotlivými typy olejů. Například olej 0W-20 garantuje spolehlivý start až do -35°C, což je ideální pro horské oblasti České republiky jako jsou Krkonoše nebo Šumava, kde teploty v zimě klesají nejníže. Naopak olej 10W-40 je vhodný především pro teplejší regiony a starší vozidla, která nevyžadují tak nízkou viskozitu. Je důležité poznamenat, že cena oleje obvykle roste s jeho kvalitou a schopností fungovat při extrémně nízkých teplotách.
Praktický průvodce výběrem podle typu vozidla
Pro nová vozidla (vyrobená po roce 2015): Většina moderních motorů vyžaduje oleje s nízkou viskozitou typu 0W-20 nebo 0W-30. Tyto oleje snižují tření a přispívají k úspoře paliva, což je v zimě obzvlášť důležité, kdy spotřeba přirozeně roste.
Pro starší vozidla (10 let a více): Osvědčené jsou oleje 5W-40 nebo 10W-40. Tyto automobily často mají větší vůle mezi součástkami, a proto potřebují olej s vyšší viskozitou za tepla.
Pro dieselové motory: V českých podmínkách je vhodné používat speciální oleje pro dieselové motory s označením 5W-30 nebo 0W-30, které obsahují přísady pro neutralizaci sazí z částicového filtru.
Teplotní mapa českých regionů v zimním období
Analýza grafu ukazuje významné teplotní rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky. Zatímco v nížinných oblastech a velkých městech jako Praha nebo Brno teploty zřídka klesají pod -10°C, horské oblasti pravidelně zaznamenávají teploty kolem -25°C. Tento rozdíl až 15°C má zásadní vliv na výběr motorového oleje. AUTODOC proto doporučuje řidičům, kteří často jezdí mezi různými regiony, volit univerzální olej s co nejnižším zimním indexem, například 0W-30, který poskytne spolehlivou ochranu ve všech podmínkách.
Regionální specifika českých zim
České zimy jsou charakteristické střídáním teplot kolem bodu mrazu, což klade zvláštní nároky na motorový olej. V nížinných oblastech, jako je střední Čechy nebo jižní Morava, teploty obvykle neklesají pod -15°C. Naopak v horských oblastech Šumavy, Krkonoš nebo Jeseníků musíte počítat s teplotami až -25°C.
AUTODOC doporučuje řidičům v horských oblastech volit oleje s označením 0W, zatímco v teplejších oblastech stačí 5W. Toto rozhodnutí může výrazně prodloužit životnost vašeho motoru a ušetřit vám případné opravy.
Optimální časování výměny oleje v zimním období
Mnoho českých řidičů se domnívá, že výměna oleje před zimou stačí jednou ročně. Odborníci však upozorňují, že v zimním období motor pracuje v náročnějších podmínkách - časté studené starty, delší zahřívání, jízdy na krátké vzdálenosti. Proto je vhodné zkontrolovat stav oleje každé dva měsíce a případně jej doplnit.
Ideální doba pro výměnu oleje je konec října nebo začátek listopadu, kdy ještě nejsou extrémní mrazy, ale zima se blíží. Druhá výměna by měla proběhnout na jaře, obvykle v dubnu, kdy se zbavíte oleje kontaminovaného zimním provozem.
Investice do kvalitního oleje se vyplatí
Výběr správného zimního motorového oleje není pouze otázkou komfortu při startování. Je to investice do dlouhodobé spolehlivosti vašeho vozidla. Kvalitní syntetický olej vhodný pro české zimní podmínky sice stojí více než běžný minerální olej, ale ochrana, kterou poskytuje vašemu motoru, mnohonásobně převyšuje rozdíl v ceně. Pamatujte, že prevence je vždy levnější než oprava poškozeného motoru.
Zdroje informací
- AUTODOC
- Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
- SAE International
- Technické normy výrobců automobilů
- Asociace importérů automobilů
FAQ: Zimní motorový olej v České republice
1. Jaký motorový olej je nejvhodnější pro zimu v České republice?
Za nejlepší volbu jsou považovány plně syntetické oleje s nízkou viskozitou: 0W-30, 5W-30 nebo 0W-40. Zajišťují snadný start i při teplotách pod -20 °C a zachovávají tekutost při silných mrazech, čímž chrání motor při zahřívání.
2. Proč je důležité vybírat olej s nízkým indexem "W"?
Písmeno W znamená "Winter" (zima). Čím nižší číslo před "W", tím lépe olej teče při nízkých teplotách. Například 0W-30 si zachovává tekutost až do -35 °C a je vhodný i pro horské oblasti (Krkonoše, Šumava), zatímco 10W-40 se používá v teplejších oblastech a pro starší automobily.
3. Jak vybrat olej v závislosti na stáří a typu automobilu?
- Nové automobily (2015+) → 0W-20 nebo 0W-30 (úspora paliva, ochrana při mrazech).
- Starší než 10 let → 5W-40 nebo 10W-40 (hustší olej, vhodnější pro opotřebované díly).
- Dieselové motory → 5W-30 nebo 0W-30 (s přísadami proti sazím a ochranou filtru DPF).
4. Kdy je lepší měnit olej v zimě?
Jednou za rok nestačí. Odborníci radí:
- Hlavní výměna → konec října - začátek listopadu (před mrazem).
- Druhá výměna → na jaře, v dubnu (odstranění oleje znečištěného zimním provozem). Rovněž se doporučuje kontrolovat hladinu oleje každé 2 měsíce v zimě.
5. Stojí za to připlatit si za kvalitní zimní olej?
Ano, je to investice do dlouhodobé spolehlivosti motoru. Kvalitní syntetický olej je dražší, ale:
- zabraňuje opotřebení při studeném startu,
- snižuje riziko přehřátí,
- šetří palivo,
- prodlužuje životnost motoru.
Oprava kvůli použití nevhodného oleje bude mnohem dražší než nákup kvalitního produktu.