Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Zimní motorový olej v Česku

komerční článek
19. 9. 2025 14:54
Výběr správného motorového oleje pro zimní období je klíčovou otázkou pro každého řidiče v České republice. Nejlepší volbou pro české zimy jsou plně syntetické oleje s viskozitou 0W-30, 5W-30 nebo 0W-40, které zajistí spolehlivý start motoru i při teplotách pod -20°C.
Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / stock.adobe.com

Tyto oleje zachovávají optimální tekutost při nízkých teplotách a současně poskytují dostatečnou ochranu motoru při jeho zahřátí na provozní teplotu.

Pro vozidla provozovaná v českých podmínkách, kde zimní teploty běžně klesají pod bod mrazu a v některých oblastech dosahují i -25°C, je důležité zvolit olej s nízkým číslem před písmenem W (winter - zima). Čím nižší je toto číslo, tím lépe olej teče při nízkých teplotách a motor se snadněji nastartuje. Moderní syntetické oleje navíc obsahují přísady, které zabraňují zahušťování oleje v mrazu.

Důležitost zimního oleje pro spolehlivý chod motoru

Jak správně zdůrazňují odborníci z AUTODOC: "Zásadní podmínkou pro správný a hladký chod vašeho motoru je pravidelná výměna motorového oleje a zajištění toho, aby nový olej, který do motoru naléváte, byl tím nejkvalitnějším, který můžete dostat. Olej promazává vnitřní motora autodíly, čímž zabraňuje vzájemnému obrušování pohyblivých částí a tím pádem i jejich poškození, a zároveň jej udržuje chladný, takže se nepřehřívá."

V zimním období je tato funkce ještě kritičtější. Při studeném startu je motor nejvíce namáhán - hustý olej se pomalu dostává ke všem součástkám, což může způsobit jejich předčasné opotřebení. Automobilové motorové масло musí být dostatečně tekuté, aby okamžitě začalo cirkulovat a chránit motor.

Srovnání motorových olejů podle teplotních podmínek

Typ oleje

Minimální teplota startu

Ideální pro region

Typ vozidla

Cenová kategorie

0W-20

-35°C

Horské oblasti (Krkonoše, Šumava)

Nová vozidla (2015+)

Vysoká

0W-30

-35°C

Celá ČR

Moderní benzínové motory

Vysoká

5W-30

-30°C

Nížiny, města

Univerzální použití

Střední

5W-40

-30°C

Střední Čechy, Morava

Starší vozidla

Střední

10W-40

-25°C

Teplé oblasti

Vozidla 10+ let

Nízká

Tabulka ukazuje klíčové rozdíly mezi jednotlivými typy olejů. Například olej 0W-20 garantuje spolehlivý start až do -35°C, což je ideální pro horské oblasti České republiky jako jsou Krkonoše nebo Šumava, kde teploty v zimě klesají nejníže. Naopak olej 10W-40 je vhodný především pro teplejší regiony a starší vozidla, která nevyžadují tak nízkou viskozitu. Je důležité poznamenat, že cena oleje obvykle roste s jeho kvalitou a schopností fungovat při extrémně nízkých teplotách.

Praktický průvodce výběrem podle typu vozidla

Pro nová vozidla (vyrobená po roce 2015): Většina moderních motorů vyžaduje oleje s nízkou viskozitou typu 0W-20 nebo 0W-30. Tyto oleje snižují tření a přispívají k úspoře paliva, což je v zimě obzvlášť důležité, kdy spotřeba přirozeně roste.

Pro starší vozidla (10 let a více): Osvědčené jsou oleje 5W-40 nebo 10W-40. Tyto automobily často mají větší vůle mezi součástkami, a proto potřebují olej s vyšší viskozitou za tepla.

Pro dieselové motory: V českých podmínkách je vhodné používat speciální oleje pro dieselové motory s označením 5W-30 nebo 0W-30, které obsahují přísady pro neutralizaci sazí z částicového filtru.

Teplotní mapa českých regionů v zimním období

Foto: komerční článek

Analýza grafu ukazuje významné teplotní rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky. Zatímco v nížinných oblastech a velkých městech jako Praha nebo Brno teploty zřídka klesají pod -10°C, horské oblasti pravidelně zaznamenávají teploty kolem -25°C. Tento rozdíl až 15°C má zásadní vliv na výběr motorového oleje. AUTODOC proto doporučuje řidičům, kteří často jezdí mezi různými regiony, volit univerzální olej s co nejnižším zimním indexem, například 0W-30, který poskytne spolehlivou ochranu ve všech podmínkách.

Regionální specifika českých zim

České zimy jsou charakteristické střídáním teplot kolem bodu mrazu, což klade zvláštní nároky na motorový olej. V nížinných oblastech, jako je střední Čechy nebo jižní Morava, teploty obvykle neklesají pod -15°C. Naopak v horských oblastech Šumavy, Krkonoš nebo Jeseníků musíte počítat s teplotami až -25°C.

AUTODOC doporučuje řidičům v horských oblastech volit oleje s označením 0W, zatímco v teplejších oblastech stačí 5W. Toto rozhodnutí může výrazně prodloužit životnost vašeho motoru a ušetřit vám případné opravy.

Optimální časování výměny oleje v zimním období

Mnoho českých řidičů se domnívá, že výměna oleje před zimou stačí jednou ročně. Odborníci však upozorňují, že v zimním období motor pracuje v náročnějších podmínkách - časté studené starty, delší zahřívání, jízdy na krátké vzdálenosti. Proto je vhodné zkontrolovat stav oleje každé dva měsíce a případně jej doplnit.

Ideální doba pro výměnu oleje je konec října nebo začátek listopadu, kdy ještě nejsou extrémní mrazy, ale zima se blíží. Druhá výměna by měla proběhnout na jaře, obvykle v dubnu, kdy se zbavíte oleje kontaminovaného zimním provozem.

Investice do kvalitního oleje se vyplatí

Výběr správného zimního motorového oleje není pouze otázkou komfortu při startování. Je to investice do dlouhodobé spolehlivosti vašeho vozidla. Kvalitní syntetický olej vhodný pro české zimní podmínky sice stojí více než běžný minerální olej, ale ochrana, kterou poskytuje vašemu motoru, mnohonásobně převyšuje rozdíl v ceně. Pamatujte, že prevence je vždy levnější než oprava poškozeného motoru.

Zdroje informací

  • AUTODOC
  • Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
  • SAE International
  • Technické normy výrobců automobilů
  • Asociace importérů automobilů

FAQ: Zimní motorový olej v České republice

1. Jaký motorový olej je nejvhodnější pro zimu v České republice?

Za nejlepší volbu jsou považovány plně syntetické oleje s nízkou viskozitou: 0W-30, 5W-30 nebo 0W-40. Zajišťují snadný start i při teplotách pod -20 °C a zachovávají tekutost při silných mrazech, čímž chrání motor při zahřívání.

2. Proč je důležité vybírat olej s nízkým indexem "W"?

Písmeno W znamená "Winter" (zima). Čím nižší číslo před "W", tím lépe olej teče při nízkých teplotách. Například 0W-30 si zachovává tekutost až do -35 °C a je vhodný i pro horské oblasti (Krkonoše, Šumava), zatímco 10W-40 se používá v teplejších oblastech a pro starší automobily.

3. Jak vybrat olej v závislosti na stáří a typu automobilu?

  • Nové automobily (2015+) → 0W-20 nebo 0W-30 (úspora paliva, ochrana při mrazech).
  • Starší než 10 let → 5W-40 nebo 10W-40 (hustší olej, vhodnější pro opotřebované díly).
  • Dieselové motory → 5W-30 nebo 0W-30 (s přísadami proti sazím a ochranou filtru DPF).

4. Kdy je lepší měnit olej v zimě?

Jednou za rok nestačí. Odborníci radí:

  • Hlavní výměna → konec října - začátek listopadu (před mrazem).
  • Druhá výměna → na jaře, v dubnu (odstranění oleje znečištěného zimním provozem). Rovněž se doporučuje kontrolovat hladinu oleje každé 2 měsíce v zimě.

5. Stojí za to připlatit si za kvalitní zimní olej?

Ano, je to investice do dlouhodobé spolehlivosti motoru. Kvalitní syntetický olej je dražší, ale:

  • zabraňuje opotřebení při studeném startu,
  • snižuje riziko přehřátí,
  • šetří palivo,
  • prodlužuje životnost motoru.

Oprava kvůli použití nevhodného oleje bude mnohem dražší než nákup kvalitního produktu.

 
Mohlo by vás zajímat

NASA rozdává palubní lístky na Měsíc. Letět může každý, stačí jen napsat své jméno

NASA rozdává palubní lístky na Měsíc. Letět může každý, stačí jen napsat své jméno

Hlavní líčení v kauze Dozimetr: Hlubuček i Redl vinu odmítli, podnikatel se doznal

Hlavní líčení v kauze Dozimetr: Hlubuček i Redl vinu odmítli, podnikatel se doznal

Fronty na odbavení. Berlínské letiště se dál potýká s následky kyberútoku

Fronty na odbavení. Berlínské letiště se dál potýká s následky kyberútoku

Trump a vdova Erika: Na pohřbu Charlieho Kirka se setkaly nenávist a odpuštění

Trump a vdova Erika: Na pohřbu Charlieho Kirka se setkaly nenávist a odpuštění
12 fotografií
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

teď
NASA rozdává palubní lístky na Měsíc. Letět může každý, stačí jen napsat své jméno

NASA rozdává palubní lístky na Měsíc. Letět může každý, stačí jen napsat své jméno

NASA nabízí zdarma palubní lístek na Měsíc. V rámci mise Artemis II se tak na cestu na palubě lodi Orion může vydat i vaše jméno.
Aktualizováno před 4 minutami
Hlavní líčení v kauze Dozimetr: Hlubuček i Redl vinu odmítli, podnikatel se doznal

Hlavní líčení v kauze Dozimetr: Hlubuček i Redl vinu odmítli, podnikatel se doznal

Začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr, což je případ údajně rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku.
Aktualizováno před 11 minutami
Fronty na odbavení. Berlínské letiště se dál potýká s následky kyberútoku

Fronty na odbavení. Berlínské letiště se dál potýká s následky kyberútoku

Berlínské letiště se dál potýká s problémy kvůli kybernetickému útoku, který postihl odbavovací systémy na několika evropských letištích.
před 12 minutami

Trump a vdova Erika: Na pohřbu Charlieho Kirka se setkaly nenávist a odpuštění

Trump a vdova Erika: Na pohřbu Charlieho Kirka se setkaly nenávist a odpuštění
Prohlédnout si 12 fotografií
Pohřeb Charlieho Kirka se v neděli proměnil ve velkolepou manifestaci konzervativního hnutí.
„Můj manžel Charlie chtěl zachránit mladé muže. Stejně jako toho, který mu vzal život,“ řekla vdova po Charliem Kirkovi na pódiu ve State Farm Stadium. Dodala: „Odpouštím mu, protože tak učinil Kristus. A tak by učinil i Charlie.“
před 16 minutami
Dostane Taylor košem? Korejci z Češek šíleli. Legendární duo, zní světem tenisu
2:34

Dostane Taylor košem? Korejci z Češek šíleli. Legendární duo, zní světem tenisu

Po třinácti měsících opět stanuly bok po boku. A hned suverénně získaly titul.
Aktualizováno před 33 minutami
Kim Čong-un poslal ostrý vzkaz Soulu. Vůdce KLDR nadbíhal Trumpovi

Kim Čong-un poslal ostrý vzkaz Soulu. Vůdce KLDR nadbíhal Trumpovi

Pchjongjang je ochoten jednat s USA, pokud Washington ustoupí od požadavku, že se Severní Korea musí vzdát svého jaderného arzenálu.
před 39 minutami
"Židům vstup zakázán." Německo šokoval nápis jak z nacistické éry

"Židům vstup zakázán." Německo šokoval nápis jak z nacistické éry

Poté, co v případu ze severní části Německa zasáhla policie, musel muž sundat ceduli z výlohy, ta však nadále visí uvnitř antikvariátu.
Další zprávy