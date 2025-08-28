Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Zapomněl brýle a vyhrál 35 milionů. Důchodce se zařadil mezi nové milionáře

včera
Muž z Jihomoravského kraje vyhrál i díky zapomenutým brýlím ve Sportce téměř 35 milionů korun.
Důchodce z Jihomoravského kraje vyhrál ve Sportce téměř 35 milionů. Fotografie je pouze ilustrační.
Důchodce z Jihomoravského kraje vyhrál ve Sportce téměř 35 milionů. Fotografie je pouze ilustrační. | Foto: Envato Elements

Důchodce z Jihomoravského kraje se v polovině července stal novým milionářem díky Sportce. Zařadil se tak k čtyřem stovkám výherců, kterým Sazka, součást skupiny Allwyn, už letos vyplatila milionové částky. Jeho výhra činí přesně 34 819 910 korun.

Sází celý život

Výherce je ženatý důchodce se dvěma dětmi, vnoučaty a pravnoučaty. Sportku i Eurojackpot sází pravidelně celý život - vždy pouze jeden jediný sloupec. Na velkou trefu čekal již nějakou dobu. S rodinou si z toho tak po slosování dělali často legraci, že miliony jim každou chvíli rozdá. "Teď jim je budu moct rozdat doopravdy," říká s úsměvem.

Čísla si vždy vybírá sám. Nemají pro něj žádný zvláštní význam, ale obvykle drží jednu kombinaci delší dobu a poté ji obmění. Nedávno mu taková změna přinesla i první větší úspěch - deset tisíc korun v Eurojackpotu.

Zapomenuté brýle rozhodly

O slosování 16. července vypráví jako o okamžiku, který mu změnil život k lepšímu. Když si šel vsadit, zjistil, že nemá po ruce své brýle. Na čísla neviděl dobře, a tak vyplnil jen dvě čísla ze své obvyklé sestavy a zbytek doplnil spíše náhodně. Výsledná kombinace - 1, 4, 28, 42, 43, 49 a dodatkové číslo 8 - se ukázala jako výherní.

Sázenku si nejprve zkontroloval doma, ale nebyl si jistý, jak funguje dodatkové číslo. Nakonec se proto vydal do trafiky. "Prodavačka byla v šoku - nejdřív myslela, že jde o pár milionů. Pak se ale na terminálu objevila skutečná částka. I já jsem si říkal, jestli to není rozbité," vzpomíná muž.

Výhru rozdělí mezi potomky

Manželce se rozhodl oznámit novinku trochu netradičně. Doma si sedl do křesla, dal hlavu do dlaní a čekal, až přijde. Manželka se vyděsila a ptala, jestli má volat sanitku. "Řekl jsem jí, že ji možná bude potřebovat spíš ona," říká s úsměvem. Když jí pak pravdu prozradil, následovala obrovská radost.

Peníze chce rozdělit mezi své děti, vnoučata a pravnoučata. Už si přesně spočítal, jak se částka rozdělí, aby každému dobře posloužila.

Auto, lázně a strach o tiket

Pro sebe si výherce pořídí nové auto - stejné, jaké měl dosud, jen v modernější verzi. Oslavu plánuje s celou rodinou, nejspíš výletem do Slovinska, kde už jednou navštívili lázně a odkud si odvezli hezké vzpomínky.

O tiket měl ale velký strach. Noc před cestou do milionářské místnosti Sazky ho schoval do taštičky a vzal si ho přímo do postele.

Sázet plánuje dál. "Když už na mě štěstí jednou sedlo, třeba přijde znovu," říká. A dodává, že podle něj je to hlavně o trpělivosti a kousku štěstí.

 
