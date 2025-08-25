Zapojte se do zářijové výzvy Pěšky do školy

Výzva Pěšky do školy, která se letos uskuteční už podeváté, chce na tento stav upozornit a nabídnout alternativu. Akce probíhá v rámci Evropského týdne mobility a letos se uskuteční v termínu 15. - 19. září 2025. Školy se mohou registrovat na webu www.peskymestem.cz.
Jak výzva probíhá
Cílem výzvy, do které se loni zapojilo 501 škol z celé ČR, není jednorázové "sbírání kilometrů", ale spíše dlouhodobá změna životního stylu. Aktivní doprava do školy může mít pro děti celou řadu výhod: lépe poznají okolí své školy, zlepší si fyzickou i psychickou kondici, ale také si užijí čas strávený s kamarády. Je alarmující, že zatímco dnešní třicátníci jezdívali do školy autem jen výjimečně, dnes se dopravuje do školy autem průměrně čtvrtina dětí. "Aby energii získanou snídaní mozek zpracoval, je potřeba ho rozhýbat. Cesta pěšky do školy je pro děti ideální mozková rozcvička," říká MUDr. Zlatko Marinov, obezitolog z FN Motol.
Do týdenní akce Pěšky do školy se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Děti sbírají body, když dorazí do školy pěšky, na koloběžce, na kole nebo i veřejnou dopravou. Pokud je potřeba jet do školy autem, stačí jen zaparkovat kousek dál od školy a procházka je na světě. Aktivní třídy budou zařazeny do každodenního losování o hodnotné ceny. Okolí školy se navíc v průběhu pěšího týdne často zcela promění: namísto nepřehledného dopravního chaosu zde může vzniknout místo pro setkávání, společné snídaně nebo hry. Řada rodin, které dříve jezdily autem, pak u ranní chůze zůstává i po skončení výzvy a některé školy organizují podobné aktivity i následně během roku.
Školní ulice: Jednoduché a efektivní řešení
Letos se výzva zaměří i na propagaci tzv. školních ulic: jednoduchých dopravně-organizačních opatření, jejichž popularita v západních metropolích stoupá. Jen v Paříži existuje přes 200 školních ulic a v Londýně dokonce více než 600. Princip spočívá v dočasném vyhrazení ulice u školy jen pro pěší a cyklisty v době ranní špičky. Velkou výhodou školní ulice její flexibilita - opatření lze nejprve otestovat jako dočasné třeba na týden nebo jen na jedno ráno a později přizpůsobit konkrétním potřebám.
Organizace Pěšky městem nabízí školám i obcím metodickou pomoc, sdílení zkušeností i pomoc s komunikací směrem k veřejnosti. Mapa školních ulic je veřejně dostupná na webu peskymestem.cz, kde se také průběžně aktualizují informace o nově vzniklých lokalitách. Úspěšné školní ulice v Praze jsou například u ZŠ Hanspaulka nebo ZŠ Pod Žvahovem. Dobré zkušenosti se školními ulicemi mají také obce Dobříš, Mladá Boleslav, Říčany, Plzeň nebo Žďár nad Sázavou. Tam, kde školní ulice vznikly natrvalo, se prostor často proměnil - přibyla zeleň, lavičky nebo tzv. asfalt art, který činí místo přívětivější.
Výzva Pěšky do školy může být prvním krokem ke školní ulici: umožňuje školám vyzkoušet si dopravní zklidnění "nanečisto". V roce 2024 se do akce zapojilo 501 škol ze 338 měst a obcí a výzva byla letos v březnu oceněna Evropskou komisí a získala Mobility Action Award 2024 za přínos pro propagaci aktivní mobility.
Změna je možná
Zcela nevyhnutelně se nabízí otázka, proč jsou hrající si nebo volně se pohybující děti vidět ve veřejném prostoru stále méně a proč je nutné děti a mladistvé k přirozenému pohybu speciálně motivovat. Jednou z možných odpovědí je podoba veřejných prostranství a způsob, jakým jsme si zvykli o nich přemýšlet a utvářet je. Ulici totiž často vnímáme spíše jako dopravní tepnu či parkoviště než jako místo pro setkávání. Rodiče se pak o své děti bojí a děti ztrácí možnost samostatného, přirozeného pohybu. I na tento problém se výzva Pěšky do školy snaží upozornit a formou pozitivního zážitku ukázat, že změna je možná a prostranství před školami může vypadat i jinak, než tomu obvykle v ranních hodinách bývá. Namísto nepřehledného dopravního chaosu se může stát prostorem pro setkávání, hru a poznávání okolí.
Autorka:
Mgr. Eliška Vidomus
Společně s týmem z organizace Pěšky městem se zasazuji o utváření města přívětivého k chodcům. Protože město žije tam, kde se dobře chodí.