Zadlabací zámek, skrytý poklad vašich dveří

“Zadlabací zámek? Co to je?” Ve zkratce, jedna z nejdůležitějších částí moderních dveří. Setkáváte se s ním dennodenně i vy, aniž byste možná věděli, že nese právě název zadlabací. Takový zámek je umístěný do zářezu nebo dlabu v dveřích, a tím pádem není vidět ani není snadno přístupný pro násilné manipulace nebo pokusy o rozbití zvenčí. Může vám poskytnout velkou službu doma i ve firmě.

Když vám jde o bezpečnost i estetiku Zadlabací zámky (někdy nesprávně zadlabávací zámky) nejčastěji najdete ve vchodových dveřích, a to do domu, bytu nebo kanceláře. Důvodem je jejich zabezpečovací schopnost a zároveň estetika - díky svému skrytému designu totiž mohou působit elegantně a minimalisticky, což je přednost zejména u moderních architektonických stylů. Kromě vchodových dveří využijete zadlabací zámek také na interiérové dveře, které vyžadují vyšší zabezpečení (do kanceláře ředitele, do archivu důležitých spisů), anebo vedou na WC či do koupelny, kde přeci jen každý z nás ocení soukromí. V případě, že jde právě o zadlabací zámek pro WC a koupelny, si můžete vybrat, jestli k jejich uzamykání chcete používat klíče, anebo mechanismus bez klíče. Foto: Komerční sdělení Na co si dát při výběru zadlabacího dveřního zámku pozor? Když vybíráte zadlabací zámek do dveří, je důležité brát v úvahu několik faktorů, abyste zvolili ten nejvhodnější pro vaše potřeby a zabezpečení. Asi vás nepřekvapí, že klíčový faktor u výběru zámku bude bezpečnost. Ujistěte se, že vybraný zadlabací zámek je odolný proti manipulacím i násilnému otevření a splňuje bezpečnostní normy. Na zadlabací zámky Assa Abloy se můžete 100% spolehnout, za 180 let fungování firmy v zabezpečovacím průmyslu to prověřilo na stovky tisíců firem. Neméně podstatný je typ mechanismu. Existují různé typy uzamykacích mechanismů, jako jsou válečkové, magnetické nebo elektronické. Vyberte takový, který je pro vaše aktuální potřeby ten nejvhodnější. Je vybraný zámek kompatibilní s typem dveří, které máte? Různé zámky mohou být vhodné pro různé typy dveří, a protože se liší velikostí a hloubkou, zámek na dřevěné dveře nebude sedět např. na plastové. Při výběru zadlabacího zámku je důležité znát také rozteč, což je vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru pro uzamykací mechanizmus (např. cylindrickou vložku). Nejčastěji narazíte na zadlabací zámek rozteč 90 či 72. Další parametry zahrnují: backset, hloubku zádlabu i výšku a šířku čela. Neděste se, jedná se o snadno a rychle změřitelné parametry, se kterým vám poradí každý zkušený prodejce zámků. Dále dbejte na to, abyste věděli, kterým směrem se dveře otevírají. Pokud jsou panty na levé straně dveří, bude potřeba, aby zámek a kování byly na pravé straně dveří - a naopak. Nebo vás spíše zajímá zadlabací zámek pro posuvné dveře? V takovém případě se poohlížejte po speciálních zadlabacích zámcích, které jsou přímo určené pro tento typ dveří. Foto: Komerční sdělení V neposlední řadě se ohlížejte na celkovou estetiku. Zámek zadlabací je často zasazený do dveří, což může ovlivnit celkový vzhled. Zvolte takový zámek, který bude esteticky sladěný s designem dveří a interiéru. Pokud vás zajímá, jak složit zadlabací zámek, vězte, že se jedná o nepříliš náročnou proceduru. Jestliže se však chystáte ve firmě vytvořit bezpečné prostředí a začít právě od zadlabacích zámků, kontaktujte odborníka, který vám se zámky poradí a pak je i zvládne plošně nainstalovat.

