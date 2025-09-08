Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Z Ostravy až do Bubenče. Father’s otevřelo store, který je víc než jen o kávě

Father´s Coffee Roastery s.r.o.
8. 9. 2025 15:14
Nový prostor v Bubenči slouží kavárnám, baristům i veřejnosti pro školení a setkávání.
Foto: Father´s Coffee Roastery s.r.o.

Ostravští Father's Coffee Roastery otevřeli v Praze svůj první coffee store. Místo v Bubenči ale není klasickou pobočkou nebo kavárnou, vzniklo proto, aby značka mohla být blíž svým partnerům, kavárnám, baristům i lidem, kteří se o výběrovou kávu zajímají.

Vztah místo prodeje

Father’s Coffee Roastery vznikla v Ostravě jako malý projekt dvou lidí, kteří chtěli vědět, co pijí. Dnes dodávájí kávu do stovek kaváren a domácností po celém světě. A s růstem přišla i potřeba být dostupnější. Nejen logisticky, ale hlavně lidsky.

"V určitou chvíli jsme pochopili, že mít jen místo v Ostravě nestačí. Vzdělávání je pro nás stejně důležité jako samotné pražení," říká Ondrej Petrus, který má na starosti obchodní spolupráce.

Foto: Father´s Coffee Roastery s.r.o.

Store jako prostor pro školení i setkávání

Nový Father’s Coffee Store se nachází v pražské Bubenči a vznikl s jasnou vizí. Nabídnout partnerům zázemí pro školení, cuppingy, konzultace i sdílení zkušeností.

"Každá kavárna je jiná. Jiný tým, přístroje, filozofie. Proto u nás školení nikdy nejsou o tom, že přijdeme a odříkáme si prezentaci. V Bubenči máme prostor, kde se můžeme zastavit, ochutnat kávu spolu a mluvit o tom, co dává smysl právě jejich týmu," vysvětluje Kateřina Štoksová, školitelka, která má na starosti pražský Father’s Store a vzdělávání.

Father’s store je ale otevřený i veřejnosti. Lidé si sem mohou přijít pro kávu, ochutnat espresso nebo se jen zeptat na to, co je o kávě zajímá. Brzy se navíc plánují i kurzy pro veřejnost.  "Věříme, že když člověk pochopí, co všechno za chutí kávy stojí, kdo ji pěstoval, jak se zpracovala a připravuje, začne ji vnímat úplně jinak," dodává Kateřina.

Foto: Father´s Coffee Roastery s.r.o.

O komunitě, která sdílí stejné hodnoty

Father’s dlouhodobě staví na vztazích. Jak s farmáři, tak s kavárnami. Značka si zakládá na férovém přístupu a důvěře. Father’s Store v Bubenči je tak jen dalším krokem v péči o komunitu.

"Nepřemýšlíme v číslech ani růstu za každou cenu. Chceme, aby každé místo, kde se naše káva připravuje, mělo oporu. Aby lidé věděli, že na to nejsou sami. A že se mohou kdykoliv zastavit. Třeba jen na kávu a krátký rozhovor," doplňuje Marie Kvasničková, zakladatelka Father’s Coffee Roastery.

Foto: Father´s Coffee Roastery s.r.o.

Když se káva stane nástrojem změny

Father’s Store je součástí širší snahy značky přinášet do kávového světa víc než jen chuť kávy. Značka se angažuje v podpoře farmářů, spolufinancuje rozvojové projekty v Ugandě a věří, že i malá změna v přístupu může mít velký dopad.

"Káva je skvělý nástroj. Může spojovat lidi, vzdělávat a otevírat prostor pro rozhovor. A právě v tom vidíme největší smysl místa, které jsme v Bubenči otevřeli. Není to prodejna, není to kavárna, je to prostor, kde se potkávají lidé a hodnoty nad šálkem kávy," uzavírá Petr Kvasnička, zakladatel Father’s Coffee Roastery.

Foto: Father´s Coffee Roastery s.r.o.

📍Navštivte Father’s Store v Praze:
 Bubenečská 43, Praha 6 - Bubeneč
 Otevřeno každý všední den 08:00 - 10:00 | 14:00 - 19:00, v sobotu 8:00- 14:00
Více na: www.fathers.cz

 
