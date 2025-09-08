Z Ostravy až do Bubenče. Father’s otevřelo store, který je víc než jen o kávě

Ostravští Father's Coffee Roastery otevřeli v Praze svůj první coffee store. Místo v Bubenči ale není klasickou pobočkou nebo kavárnou, vzniklo proto, aby značka mohla být blíž svým partnerům, kavárnám, baristům i lidem, kteří se o výběrovou kávu zajímají.
Vztah místo prodeje
Father’s Coffee Roastery vznikla v Ostravě jako malý projekt dvou lidí, kteří chtěli vědět, co pijí. Dnes dodávájí kávu do stovek kaváren a domácností po celém světě. A s růstem přišla i potřeba být dostupnější. Nejen logisticky, ale hlavně lidsky.
"V určitou chvíli jsme pochopili, že mít jen místo v Ostravě nestačí. Vzdělávání je pro nás stejně důležité jako samotné pražení," říká Ondrej Petrus, který má na starosti obchodní spolupráce.
Store jako prostor pro školení i setkávání
Nový Father’s Coffee Store se nachází v pražské Bubenči a vznikl s jasnou vizí. Nabídnout partnerům zázemí pro školení, cuppingy, konzultace i sdílení zkušeností.
"Každá kavárna je jiná. Jiný tým, přístroje, filozofie. Proto u nás školení nikdy nejsou o tom, že přijdeme a odříkáme si prezentaci. V Bubenči máme prostor, kde se můžeme zastavit, ochutnat kávu spolu a mluvit o tom, co dává smysl právě jejich týmu," vysvětluje Kateřina Štoksová, školitelka, která má na starosti pražský Father’s Store a vzdělávání.
Father’s store je ale otevřený i veřejnosti. Lidé si sem mohou přijít pro kávu, ochutnat espresso nebo se jen zeptat na to, co je o kávě zajímá. Brzy se navíc plánují i kurzy pro veřejnost. "Věříme, že když člověk pochopí, co všechno za chutí kávy stojí, kdo ji pěstoval, jak se zpracovala a připravuje, začne ji vnímat úplně jinak," dodává Kateřina.
O komunitě, která sdílí stejné hodnoty
Father’s dlouhodobě staví na vztazích. Jak s farmáři, tak s kavárnami. Značka si zakládá na férovém přístupu a důvěře. Father’s Store v Bubenči je tak jen dalším krokem v péči o komunitu.
"Nepřemýšlíme v číslech ani růstu za každou cenu. Chceme, aby každé místo, kde se naše káva připravuje, mělo oporu. Aby lidé věděli, že na to nejsou sami. A že se mohou kdykoliv zastavit. Třeba jen na kávu a krátký rozhovor," doplňuje Marie Kvasničková, zakladatelka Father’s Coffee Roastery.
Když se káva stane nástrojem změny
Father’s Store je součástí širší snahy značky přinášet do kávového světa víc než jen chuť kávy. Značka se angažuje v podpoře farmářů, spolufinancuje rozvojové projekty v Ugandě a věří, že i malá změna v přístupu může mít velký dopad.
"Káva je skvělý nástroj. Může spojovat lidi, vzdělávat a otevírat prostor pro rozhovor. A právě v tom vidíme největší smysl místa, které jsme v Bubenči otevřeli. Není to prodejna, není to kavárna, je to prostor, kde se potkávají lidé a hodnoty nad šálkem kávy," uzavírá Petr Kvasnička, zakladatel Father’s Coffee Roastery.
📍Navštivte Father’s Store v Praze:
Bubenečská 43, Praha 6 - Bubeneč
Otevřeno každý všední den 08:00 - 10:00 | 14:00 - 19:00, v sobotu 8:00- 14:00
Více na: www.fathers.cz