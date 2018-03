XTB přináší revoluci do akciového investování

Po mnoho let bylo investování do akcií spojeno s vysokými poplatky, které dělaly investování drahým a snižovaly výnos. Nyní jsme však svědky nové éry – éry nulových poplatků při investování do akcií. Globální CFD broker, společnost X-Trade Brokers (XTB) představuje nový revoluční produkt – fyzické akcie, které je možné nakupovat a prodávat bez poplatků.

Revoluční charakter nabídky je patrný zejména ve dvou faktorech. Za prvé, u XTB je nyní možné investovat do fyzických akcií, nikoliv pouze CFD, z největších světových burz a to bez poplatků. Každý investor může využít 5 obchodů bez poplatků každý měsíc, až do nomimální hodnoty 30 000 EUR, tj. přibližně 750 000 Kč. V nabídce je více než 1 500 akcií a 113 ETF fondů z 16 trhů, včetně pražské burzy, frankfurtské burzy, newyorské burzy, londýnské burzy a dalších. Jedná se o přelomové řešení pro akciové investory, kteří nyní mohou investovat na globálních trzích s mnohem nižšími náklady.

Navíc jsou tu ještě další faktory, které dělají tuto nabídku tak atraktivní pro klienty:

Dodatečná marže z koupených akcií může být použita na obchodování dalších akcií prostřednictvím CFD.

Vyspělá a uživatelsky komfortní obchodní platforma

Možnost vybrat prostředky ihned poté, co je obchodní pozice uzavřena

A konečně, revoluční charakter nabídky je završen oceněnou obchodní platformou. Inovativní, intuitivní a plně přizpůsobitelná. xStation 5 umožňuje investorům vytvořit si obchodní prostředí, které vyhovuje jejich stylu. Kromě online přístupu je možné stáhnout ji do počítače, jako aplikaci do mobilu či tabletu a dokonce do chytrých hodinek, což umožňuje investování do akcií bez poplatků kdekoliv. Platforma je ideální doplněk k nabídce a nezbytný nástroj pro každého akciového investora.

"Jsme velmi rádi, že můžeme našim klientům v XTB nabídnout tyto nové instrumenty. Nyní u nás mohou investoři nakupovat akcie z více než 16 burz, vše v jedné obchodní platformě xStation 5. Rozšiřováním nabídky se snažíme poskytnout co nejlepší podmínky, aby investor nebyl nucen využívat více brokerů či obchodních platforem, ale aby mohl své investice pohodlně realizovat v jedné platformě", řekl Omar Arnaout, CEO společnosti X-Trade Brokers.

