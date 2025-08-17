Domácí

Dvě noci bez pomoci. Zraněného českého turistu našel pátrací tým v Malé Fatře

17. 8. 2025 21:18
Dvě noci přečkal v pohoří Malá Fatra na Slovensku český turista, který se na túře zranil. V neděli ho našel pátrací tým. Podle Horské záchranné služby (HZS), která o případu informovala na svém webu, zranění kolena bránilo 66letému muži, aby pokračoval v postupu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Vyčerpaný turista jiné zdravotní komplikace neměl. Po ošetření jej horští záchranáři na nosítkách transportovali k sanitce, která ho odvezla do nemocnice.

Do pátrání se zapojily i drony

Horští záchranáři spolu s policisty zahájili pátrací akci po turistovi v sobotu. Rodina se s ním nedokázala spojit od pátečního podvečera a muž se nevrátil ani na turistickou ubytovnu z plánované túry ze Zázrivé přes horu Velký Rozsutec do vesnice Párnica.

Do pátrání po turistovi se v první den akce kromě policistů, profesionálních a dobrovolných záchranářů zapojili také psovodi a operátoři dronů, kteří prozkoumali oblast, po které se hledaný mohl pohybovat. V sobotu ho ale nenašli. Pátraní pokračovalo dnes a odpoledne se nezvěstného podařilo najít v oblasti Lučivné. Ta leží na trase mezi Zázrivou a Párnicí.

 
