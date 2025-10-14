Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

WayForPay spouští podporu ukrajinských start-upů v Česku

komerční článek
před 10 hodinami
Program nabízí zvýhodněné platby a granty pro firmy, které přinášejí inovace a práci v ČR.
Foto: komerční článek

Společnost WayForPay, licencovaná instituce elektronických peněz a poskytovatel platebních služeb schválený Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR, představuje Program podpory inovací pro ukrajinské start-upy a malé a střední podniky působící v České republice. Cílem programu je pomoci firmám, které se po začátku války relokovaly do ČR nebo zde nově zahájily svou činnost, rychleji růst a snáze se integrovat do místní ekonomiky.

"Věříme, že společně můžeme být silnější a chytřejší a vybudovat budoucnost, která nejen podporuje inovace, ale také skutečně ctí odvahu a vděčnost - hodnoty, jež nás spojují," říká Serhij Vatylyk, ředitel WayForPay Česko.

Co program nabízí

individuální tarify na acquiring a služby;
• soutěž o grantovou podporu v celkové výši 10 000 € pro prvních deset ukrajinských podniků;
PR podpora: případové studie a zmínky v médiích;

WayForPay vnímá program jako strategii vzájemné výhry: podpora ukrajinských start-upů je příležitostí pro Českou republiku přilákat inovativní byznys, posílit digitalizaci a růst zaměstnanosti. Řada ukrajinských firem již do ČR přesídlila a přinesla špičkové technologické know-how i nová pracovní místa.
"Nejde pouze o podporu - jde o budování udržitelného, inovativního podnikatelského ekosystému, který prospívá jak Ukrajině, tak České republice," dodává Serhij Vatylyk.

Kdo se může přihlásit

  1. společnost registrovaná v České republice;
  2. napojení na WayForPay.cz (registrace + smlouva);
  3. obrat přes WayForPay ≥ 10 000 € / měsíc;
  4. ekonomický přínos pro ČR: pracovní místa, daně, technologie.

Jak se zapojit

• zaregistrovat se na webu WayForPay.cz,
• projít screeningem KYC/AML,
• podepsat smlouvu.

 
Mohlo by vás zajímat

USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“
0:59

Za zdmi dětské psychiatrie v Bohnicích. Žádné mříže, kamery na pokojích a zahrada

Za zdmi dětské psychiatrie v Bohnicích. Žádné mříže, kamery na pokojích a zahrada
23 fotografií
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 4 minutami

Sparta bez opor si poradila s Grenoblem

Hokejisté Sparty porazili v závěrečném zápase základní části Ligy mistrů Grenoble 4:0 a v šestém utkání si připsali pátou výhru. Čisté konto udržel Jakub Kovář, gól a asistenci si připsal Aaron…
Přečíst zprávu
před 20 minutami
USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

USA zaútočily u pobřeží Venezuely na další loď, která podle Trumpa převážela drogy

"Zpravodajské informace potvrdily, že plavidlo pašovalo narkotika a bylo napojeno na nelegální narkoteroristické sítě," napsal Trump na Truth Social.
před 33 minutami

Bílek poprvé padl. Mladíci prohráli v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. "Lvíčata" vedla po gólu Matěje Šína, krátce nato…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 37 minutami
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 42 minutami
Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“
0:59

Trump mění taktiku. Spojené státy pomáhají Kyjevu „působit Rusům bolest“

Americké zpravodajské služby sdílely s Ukrajinou informace, které umožnily útoky na důležité ruské energetické objekty, včetně ropných rafinerií.
před 1 hodinou

Za zdmi dětské psychiatrie v Bohnicích. Žádné mříže, kamery na pokojích a zahrada

Za zdmi dětské psychiatrie v Bohnicích. Žádné mříže, kamery na pokojích a zahrada
Prohlédnout si 23 fotografií
Děti si místnosti "zkrášlují" různými nápisy.
Snaží se, aby to tam bylo co nejútulnější.
před 1 hodinou
Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Pane prezidente, mám strach chodit ven, volal invalida z balkonu na Pavla

Aktuálně.cz sleduje první den návštěvy prezidentského páru na Šluknovsku, kde poznal během chvíle dva zcela odlišné světy.
Další zprávy