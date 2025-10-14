WayForPay spouští podporu ukrajinských start-upů v Česku

Společnost WayForPay, licencovaná instituce elektronických peněz a poskytovatel platebních služeb schválený Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR, představuje Program podpory inovací pro ukrajinské start-upy a malé a střední podniky působící v České republice. Cílem programu je pomoci firmám, které se po začátku války relokovaly do ČR nebo zde nově zahájily svou činnost, rychleji růst a snáze se integrovat do místní ekonomiky.
"Věříme, že společně můžeme být silnější a chytřejší a vybudovat budoucnost, která nejen podporuje inovace, ale také skutečně ctí odvahu a vděčnost - hodnoty, jež nás spojují," říká Serhij Vatylyk, ředitel WayForPay Česko.
Co program nabízí
• individuální tarify na acquiring a služby;
• soutěž o grantovou podporu v celkové výši 10 000 € pro prvních deset ukrajinských podniků;
• PR podpora: případové studie a zmínky v médiích;
WayForPay vnímá program jako strategii vzájemné výhry: podpora ukrajinských start-upů je příležitostí pro Českou republiku přilákat inovativní byznys, posílit digitalizaci a růst zaměstnanosti. Řada ukrajinských firem již do ČR přesídlila a přinesla špičkové technologické know-how i nová pracovní místa.
"Nejde pouze o podporu - jde o budování udržitelného, inovativního podnikatelského ekosystému, který prospívá jak Ukrajině, tak České republice," dodává Serhij Vatylyk.
Kdo se může přihlásit
- společnost registrovaná v České republice;
- napojení na WayForPay.cz (registrace + smlouva);
- obrat přes WayForPay ≥ 10 000 € / měsíc;
- ekonomický přínos pro ČR: pracovní místa, daně, technologie.
Jak se zapojit
• zaregistrovat se na webu WayForPay.cz,
• projít screeningem KYC/AML,
• podepsat smlouvu.