Vysoká škola finanční a správní – cesta za vzděláním

Vysoká škola finanční a správní bude v příštím roce slavit významné jubileum – 20 let od svého založení a 10 let od statutu univerzity. Vystudovala tak na ní už celá jedna generace. Za tu dobu se změnila společnost i její potřeby, a změnila se samozřejmě i VŠFS.

Jsme přátelští, ale trváme na kvalitě

Vysoká škola finanční a správní dnes nabízí všechny stupně vysokoškolského vzdělání - od bakalářského přes navazující magisterské až po doktorské - v široké škále oborů. Celou jejich nabídku naleznete na webových stránkách www.vsfs.cz. Garantujeme klientský přístup, což rozhodně neznamená, že studentům ulehčujeme studijní povinnosti. Naleznou u nás pochopení pro individuální potřeby, ochotné studijní referentky i pedagogy, se kterými mohou pravidelně konzultovat. Vycházíme vstříc všem studentům, kteří projeví píli a nasazení. Nepopiratelným bonusem jsou akademičtí pracovníci, kteří působili i v praxi. Jejich perfektní teoretické znalosti, které jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní výuku, doplňují zkušenosti z firem, úřadů, soudů apod. Student má jistotu, že vše, co se naučí, je také později uplatnitelné v profesním i běžném životě, a současně mu to dává dostatečné předpoklady pro případné další akademické mety.

Vytváříme zázemí

Uvědomujeme si, že ke studiu je zapotřebí vhodných podmínek. Všechny naše budovy jsou moderně vybaveny: wi-fi, několika PC učebnami, dataprojektory a ozvučení učeben jsou u nás samozřejmostí. Univerzita má k dispozici i různé jiné technické vymoženosti. Za všechny nejnověji např. 3D tiskárnu. Nezapomínáme na relaxační zóny, možnost masáží přímo v prostorách univerzity, v sídle univerzity disponujeme stravovacím zařízením - příjemný studentským klubem. Univerzita má vlastní ubytovací kampus na Praze 3. Vzhledem k mimořádnému zájmu o jeho služby další stavíme na Praze 5. Otevřen bude v příštím roce a slibuje skutečně prvotřídní zázemí pro asi 150 studentů.

Jsme mezinárodní

Slovo mezinárodní pro nás není jen heslem. Na naší univerzitě najdete studenty z více než padesáti zemí světa: namátkou Korejce, Rusy, Američany, Pákistánce, Egypťany, Němce, Francouze. Ze zahraničí přichází de facto každý třetí student z celkového počtu téměř 4000. To pochopitelně klade velké nároky na pedagogy i administrativu univerzity, zejména na jazykové vybavení. Naši studenti pravidelně vyjíždí do zahraničí. Do mobilit se zapojují i pedagogové. To vše je obrovskou výhodou ve vytváření otevřené, přátelské a životem kypící atmosféry. Pro xenofobii a nesnášenlivost u nás není místo.

Staneme se vaším průvodcem pro 21. století

Tento výňatek z našeho motta se snažíme naplňovat nejenom kvalitním vzděláním s potřebným přesahem, ale i následnou komunikací s našimi absolventy, pro které jsme založili dokonce dva absolventské kluby. Jejich prostřednictvím neztratí kontakt s univerzitní půdou a impulsy, které jsou v dnešním světě nutné pro profesní úspěch. Na Institutu celoživotního vzdělávání nabízíme řadu atraktivních kurzů z různých oborů, jsme držiteli několika akreditací k profesním certifikacím z oblasti financí apod. To vše bereme jako závazek. Jeho nezbytnou podmínkou je i skutečnost, že sami sebe vnímáme jako učící se organizaci, neboť jen pokud nepřestaneme aktualizovat svoje znalosti a vědomosti, můžeme o ně obohacovat naše studenty a absolventy. Přidejte se k nám na vzrušující cestu za vzděláním. Naše heslo: Nabijeme tě poznáním! www.vsfs.cz