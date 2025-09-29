Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Výměna střešních oken? Teď můžete získat až 25 000 Kč zpět

FAKRO CZECH s.r.o.
před 22 hodinami
Průvan, vlhké parapety, horko v létě a vysoké účty za energie – to jsou časté problémy starých střešních oken.
Foto: FAKRO CZECH s.r.o.

Pokud jejich výměnu už dlouho odkládáte, máte ideální příležitost. Společnost FAKRO nabízí do konce října speciální akci: při nákupu vybraných střešních oken můžete získat cashback až 25 000 Kč.

Úspora energií a příjemné klima po celý rok

Okna řady GREENVIEW spojují moderní technologie, které zajistí pohodlí v zimě i v létě. Trojsklo P50 s technologií thermoPro a vyšší profil rámu výrazně omezují úniky tepla a zvyšují izolaci. Díky tomu ušetříte za topení i klimatizaci.

Design oken myslí i na estetiku - antracitové opláštění a ergonomická klika ladí s moderní architekturou. Navíc jde o řešení šetrné k životnímu prostředí, což dokládá certifikace Carbon Foot Print Approved.

Foto: FAKRO CZECH s.r.o.

Ticho, bezpečí a doživotní záruka

Nová okna neznamenají jen nižší účty. Speciální akustická fólie účinně tlumí hluk zvenčí a bezpečnostní prvky, včetně systému topSafe a vrstveného skla P2A, chrání domácnost před vloupáním. Vnější tvrzené sklo má doživotní záruku proti poškození krupobitím.

Foto: FAKRO CZECH s.r.o.

Chytré větrání i snadná údržba

Praktickým doplňkem je automatická ventilační klapka, která umožní větrat bez nepříjemného chladu. U modelů preSelect MAX oceníte výklopně-kyvný systém - ten kombinuje klasické větrání s možností otevřít okno dokořán a užít si ničím nerušený výhled. Povrchová úprava skla navíc usnadňuje čištění.

Proč se vyplatí profesionální montáž

Aby okna sloužila co nejdéle a zachovala své izolační vlastnosti, je důležitá odborná instalace. Takzvaná "teplá montáž" eliminuje tepelné mosty a zaručí dlouhodobou těsnost.

Foto: FAKRO CZECH s.r.o.

Jak získat cashback

Akce platí na vybraná okna FAKRO s trojskly U4, U5, U6, bezpečnostním P5, proti-hlukovým R3 nebo P50 (řada GREENVIEW). Cashback je možné uplatnit na až 10 kusů zakoupených od 1. září do 31. října 2025 u autorizovaných prodejců či realizačních firem.

Více informací najdete na https://www.fakro.cz/ziskejte-zpet-az-25-000-kc/

 
V Antananarivu se v pondělí znovu sešly tisíce lidí protestujících proti výpadkům vody a elektřiny, jednalo se o třetí velký protest v metropoli.
Pásmu Gazy má podle plánu vládnout vláda palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru vedeného Trumpem.
Severní Korea nikdy neupustí od svého jaderného programu, prohlásil na závěr rozpravy 80. zasedání Valného shromáždění OSN představitel KLDR.
Prezidentka Maia Sandu vhazuje svůj hlas do volební urny před desítkami novinářů. Kišiněv, 28. září 2025.
Volební místnost během parlamentních voleb v Moldavsku v Kišiněvě. Kišiněv, 28. září 2025.
Dvojnásobný mistr fotbalové ligy Zdeněk Šenkeřík hodnotí v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz uplynulé kolo české nejvyšší soutěže.
Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
