Výměna střešních oken? Teď můžete získat až 25 000 Kč zpět

Pokud jejich výměnu už dlouho odkládáte, máte ideální příležitost. Společnost FAKRO nabízí do konce října speciální akci: při nákupu vybraných střešních oken můžete získat cashback až 25 000 Kč.
Úspora energií a příjemné klima po celý rok
Okna řady GREENVIEW spojují moderní technologie, které zajistí pohodlí v zimě i v létě. Trojsklo P50 s technologií thermoPro a vyšší profil rámu výrazně omezují úniky tepla a zvyšují izolaci. Díky tomu ušetříte za topení i klimatizaci.
Design oken myslí i na estetiku - antracitové opláštění a ergonomická klika ladí s moderní architekturou. Navíc jde o řešení šetrné k životnímu prostředí, což dokládá certifikace Carbon Foot Print Approved.
Ticho, bezpečí a doživotní záruka
Nová okna neznamenají jen nižší účty. Speciální akustická fólie účinně tlumí hluk zvenčí a bezpečnostní prvky, včetně systému topSafe a vrstveného skla P2A, chrání domácnost před vloupáním. Vnější tvrzené sklo má doživotní záruku proti poškození krupobitím.
Chytré větrání i snadná údržba
Praktickým doplňkem je automatická ventilační klapka, která umožní větrat bez nepříjemného chladu. U modelů preSelect MAX oceníte výklopně-kyvný systém - ten kombinuje klasické větrání s možností otevřít okno dokořán a užít si ničím nerušený výhled. Povrchová úprava skla navíc usnadňuje čištění.
Proč se vyplatí profesionální montáž
Aby okna sloužila co nejdéle a zachovala své izolační vlastnosti, je důležitá odborná instalace. Takzvaná "teplá montáž" eliminuje tepelné mosty a zaručí dlouhodobou těsnost.
Jak získat cashback
Akce platí na vybraná okna FAKRO s trojskly U4, U5, U6, bezpečnostním P5, proti-hlukovým R3 nebo P50 (řada GREENVIEW). Cashback je možné uplatnit na až 10 kusů zakoupených od 1. září do 31. října 2025 u autorizovaných prodejců či realizačních firem.
Více informací najdete na https://www.fakro.cz/ziskejte-zpet-az-25-000-kc/