Vodík má být přelom. Co brzdí vývoj vodíkových technologií?

Poptávka je jasná. Pokud chceme v brzké budoucnosti učinit opravdu zásadní kroky směrem k vyšší efektivitě energie či udržitelnosti planety, hledáme naději v těch nejpřirozenějších a nejdostupnějších věcech.

Jako je sluneční záření, proudy vody či pohyby vzduchu. Anebo - tolik vzývaný, a tak často citovaný - vodík. Dává to logiku. Vodík je nejjednodušším prvkem periodické tabulky. Plyn bez barvy, chuti nebo zápachu je tím vůbec nejčastějším prvkem ve vesmíru. Lze ho vyrábět z obnovitelných zdrojů, jako je slunce nebo vítr. A to nejlepší? Spalování vodíku produkuje pouze vodu, a ta ještě dost možná může mít další pozitivní vlivy na životní prostředí.

To všechno zní tak dobře, že se o vodíku neustále mluví. Jak bude pohánět auta, kamiony a vlaky. Jak se bude využívat v palivových článcích k výrobě elektřiny. Jak nám bude vytápět a ohřívat vodu. Jak se stane klíčovou částí našeho energetického mixu. Otázku, kdy se tak opravdu stane, jsme položili Josefu Janečkovi ze společnosti Parker Hannifin, který má v regionu střední a východní Evropy na starost spolupráci s firmami, které se vodíkovými technologiemi a inovacemi zabývají.

Vodík je obrovské téma. Ale přitom se stále nedá říct, že by vodíkové technologie byly už běžně dostupné všude kolem nás. Proč celý proces, měřeno optikou nás laiků, neběží rychleji?

Velká část inovací a vývoje zatím běží spíše na pozadí. Není to jako v případě elektromobility, která je již v pokročilejším stádiu, a kde už máme možnost vidět kolem sebe konkrétní produkty a pro média i širokou veřejnost je jednodušší si to představit. A zájem veřejnosti zase zpětně přispívá k ještě větším investicím do vývoje, zájmu novinářů, ještě větší konkurenci firem.

V čem je vlastně vodík natolik revoluční, natolik výjimečný, že právě kolem něj vlastně se vytváří taková spousta produktů? Co přináší oproti těm stávajícím technologiím?

Z mého pohledu je to především o tom, že je to prvek, který je prostě nejdostupnější. Nemusí se složitě těžit ze země jako uhlí nebo ropa, a už to je mimořádně lákavé pro uši široké veřejnosti. Na druhé straně, je tam ono velké "ale". A to, že není úplně jednoduché ho získat právě v té podobě, abychom ho dokázali průmyslově správně využít. Hledají se tedy cesty, jak ho získávat v té ideální podobě zároveň, aby byl opravdu ekonomicky výhodný. To je důvod, proč dnes ještě kolem nás nejezdí vodíková auta, nebo proč s ním ještě ve velkém netopíme.

Jaká vlastně v tomhle je konkrétní role Parker Hannifin?

Není to tak, že bychom chtěli v budoucnu vodík přímo vyrábět, skladovat nebo zařizovat transport do místa určení. Budeme se dál soustředit na to, co děláme špičkově. Tedy řízení pohybu strojů, hydraulických, pneumatických a elektromechanických systémů a vývoji a prodeji konkrétních produktů jako filtrace, ventily, spojky, motory, řídicí jednotky a spousta dalších. Sortiment produktů je opravdu velice široký a pro vodíkové aplikace přímo či nepřímo použitelný. Právě to potřebují firmy, které na vodíkových technologiích staví svůj byznys. A naší obrovskou přidanou hodnotou je, že naše produkty jsou časem i trhem prověřené a technologicky mimořádné. Ostatně, už třeba v dobách Apolla, kdy se letělo na měsíc, se vodík používal jako jeden ze zdrojů energie. Už tehdy tam byly vodíkové rozvody a Parker Hannifin u toho už tehdy byl také. Pokud existuje vize dostat člověka zpátky na Měsíc, Parker ho tam sám nedopraví, ale rozhodně bude součástí celého tohoto úsilí prostřednictvím mnoha svých řešení.

S jakými firmami jste nejčastěji v kontaktu, pokud jde o rozvoj vodíkových technologií?

Minimálně v našem regionu jsme nejčastěji v kontaktu s firmami, které se zabývají mobilitou nebo transportem. Typicky nákladní automobily nebo vlaky. Obvykle ještě nebývají ve stavu, kdy bychom společně s nimi řešili celé flotily vlaků, ale společně s našimi partnery zkoušíme vyvinout jeden či dva prototypy. Testujeme limity v praxi. Druhý obor, ze kterého se rekrutují naši partneři, je samotná výroba vodíku. Tím, že Parker Hannifin má široké portfolio produktů, není to jenom o rozvodech jako hadice, spojky, ventily, ale je to i filtrace, která hraje v celém procesu přípravy zásadní roli. Nejideálnější by bylo vydat se směrem výroby zeleného vodíku, který vzniká elektrolýzou vody. Bohužel stroje pro tento účel jsou velmi složité, komplexní a tím pádem jde o obří investici, pro kterou se samozřejmě vždy hůř hledají finanční zdroje. Tak jako v případě jiných zelených technologií, bude zejména v začátku podpora na vládní úrovni důležitá.

Je nějaká oblast vývoje, která třeba baví vás osobně nejvíc?

Asi moc nepřekvapím, protože řeknu vodíkové auto. Tak jako u elektroaut vidíme výrazný posun nejen v technologiích, ale také tyto nové trendy dávají volnější ruce designérům automobilek při tvoření jejich vzhledu, který se často již podobá exteriérem sci-fi filmům. Zároveň ale cesta k velkému rozšíření aut s vodíkovým pohonem bude dle mého názoru v delším horizontu. V Bližším horizontu si myslím budou investice proudit hlavně tam, kde bude možné skloubit jak produkci zeleného vodíku, tak jeho následné využití, případně co nejkratší transport. Tedy např. výstavba Elektrolyzerů v místech solárních/vodních či větrných elektráren v blízkosti dopravních uzlů, nádraží či překladišť pro nákladní dopravu anebo pro vlakovou či autobusovou dopravu. Další možnost využití vodíku, která by mohla být nasazena ve vyšší míře v praxi ve středně dobém horizontu je vytápění. V anglicky mluvících zemích už se zkouší vodík přimíchávat do distribuční plynové soustavy a díky svým mimořádným topným vlastnostem naznačuje, že právě tady je možné výrazně šetřit. Připomíná to situaci s biopalivy, kdy se do klasických paliv přidávala přírodní složka. Což je pro nás i trochu varování, že musíme hlídat, aby iniciativy, které začínaly s dobrým úmyslem, nesešly z cesty. Vodík má být technologie, nikoli ideologie.

V čem se vodík liší oproti klasickým plynům?

Základ je stejný. Abyste ho dokázali přepravovat, musíte ho stlačit nebo mít v kapalné podobě. Ale v případě vodíku jde o velmi vysoké tlaky a velmi nízké teploty. To klade samozřejmě nároky na materiály, které musí být mimořádně odolné. A znovu, právě tady je mimořádná síla nás, Parker Hannifin, protože se těmito procesy zabýváme desítky let a máme připravená řešení.

Vy v Parkeru pracujete už třináct let. Co je tím hlavním důvodem, že zůstáváte a nemáte důvod měnit?

Když jsem se pro Parker Hannifin rozhodl, klíčovým argumentem bylo, že je to moderní a otevřená společnost s mezinárodním prostředím. Každý den jste v kontaktu s lidmi z celého světa, což vám dává neustále nové impulsy. Jste také blíž samotným trendům a inovacím, máte přístup ke špičkovým technologiím a výjimečnému know how. To se týká právě i celé oblasti vodíku, protože vidím, že pracujeme nejen v evropském ale celosvětovém měřítku na mnoha projektech současně a hrozně mě zajímá, co z toho v nejbližší době uvidíme kolem sebe.