Vivo X300 Pro: Nový lídr mobilní fotografie s bezkonkurenčním výkonem

3. 11. 2025 11:54
vivo uvádí vlajkovou řadu X300. Modely vivo X300 a X300 Pro lákají na špičkovou fotografickou výbavu.
Vivo dlouhodobě spolupracuje s odborníky na optiku ze společnosti ZEISS. Model X300 Pro je vybaven 200Mpx APO teleobjektivem se speciálně upraveným senzorem Ultra-Sensing HPB. Doplňuje ho 50Mpx hlavní objektiv se snímačem Sony LYT-828 a stabilizací podle standardu CIPA 5.5, což zajišťuje ostré snímky i při pohybu nebo slabém světle.

Kompaktnější X300 nabízí hlavní fotoaparát s rozlišením 200 Mpx, využívající stejný senzor HPB a stabilizaci CIPA 4.5. Oba modely disponují také 50Mpx širokoúhlým předním fotoaparátem s automatickým ostřením, vhodným pro portréty i vlogy. Díky pokročilým algoritmům pro portréty a noční snímky se telefon přizpůsobí různým scénám bez nutnosti složitého nastavování.

Video ve 4K a Dolby Vision

Řada X300 se zaměřuje i na video. Oba modely zvládnou záznam ve 4K při 120 snímcích za sekundu, což ocení tvůrci obsahu i ti, kteří chtějí zachytit rychlý pohyb. Pro náročnější uživatele je k dispozici podpora Dolby Vision a 10bit Log formátu, který otevírá prostor pro kreativní úpravy.

Novinkou je také podpora balíčku fotografického příslušenství ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit, dostupného na českém trhu jako rozšiřující vybavení.

Uvnitř obou modelů najdeme čipset Dimensity 9500, který kombinuje vysoký výkon s úsporným provozem. Baterie BlueVolt má kapacitu 5 440 mAh u X300 Pro a 5 360 mAh u X300. Díky rychlému 90W nabíjení se uživatelé nemusí obávat, že je telefon nechá ve štychu. Samozřejmostí je bezdrátové nabíjení a odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68/IP69.

Prémiový design

Řada X300 sází na minimalistický unibody design s tenkým profilem a příjemným povrchem zadní strany. Model X300 má kompaktní 6,31″ plochý displej, váží přibližně 190 g a je tenký jen 7,95 mm. X300 Pro nabízí větší 6,78″ plochý displej v těle o tloušťce 7,99 mm.

Telefony jsou dostupné v několika elegantních barevných provedeních - X300 v odstínu Halo Pink, zatímco X300 Pro v Phantom Black a Dune Brown.

OriginOS a dlouhodobá podpora

Nový systém OriginOS nabízí čisté prostředí, chytré funkce a dlouhodobou podporu - aktualizace po dobu pěti let a bezpečnostní záplaty až sedm let. Součástí jsou nástroje pro produktivitu i kreativní práci, včetně propojení s počítačem a AI funkcí pro úpravu textů či fotografií.

Bonusy pro první zákazníky

Nejnovější generace vlajkové řady vivo X300 je na českém trhu dostupná za 34 999 Kč (X300 Pro) nebo 26 999 Kč (X300).

Zákazníci, kteří zakoupí vivo X300 Pro do 30. listopadu, získají u vybraných prodejců při zadání slevového kódu dárky a slevy v hodnotě až 16 597 Kč. Balíček zahrnuje pořizovací slevu 3 000 Kč, výkupní bonus 3 000 Kč za starý telefon, vivo Grip Kit, rychlou nabíječku 90W Flash Charger, 50% slevu na ZEISS 2.35x Telephoto Extender Kit, rok záruky navíc a pětiletou záruku na baterii.

Akce je připravena i pro model X300, a to v hodnotě balíčku 5 498 Kč. Součástí balíčku je kromě slevy 2 000 Kč na nové zařízení i výkupní bonus za starý telefon 2 000 Kč, bezdrátová sluchátka vivo TWS 2e a nabíječka 90W Flash Charger.

