Vídeňské Alpy na podzim: perfektní tip na prázdniny pro celou rodinu

před 16 hodinami
Vídeňské Alpy jsou blízko a nabídnou skutečnou horskou atmosféru a podzimní klid.
Semmeringbahn
Semmeringbahn | Foto: Maximilian Pawlikowsky

Jen pár hodin jízdy od českých hranic začíná krajina, která se s prvními podzimními dny zbarví do odstínů oranžové a zlaté. Vídeňské Alpy nejsou vysokohorským terénem, přesto působí jako malé útočiště před ruchem měst a nabízejí jednodenní výlety i klidné prázdninové tempo.

Mönichkirchen a St. Corona am Wechsel lákají aktivní rodiny

Obě lokality jsou dobře dostupné autem a patří mezi nejoblíbenější místa pro rodiny s dětmi. V Mönichkirchenu vede lanovka k horské stanici s výhledy a oblíbenou dráhou mountaincart. Nedaleko ležící St. Corona am Wechsel nabízí síť tras Wexl Trails pro cyklisty všech věkových kategorií.

Wexl Trails
Wexl Trails | Foto: St. Corona am Wechsel

Rax a Schneeberg přidávají alpskou atmosféru bez námahy

Lanovka Rax-Seilbahn vyveze návštěvníky do výšky 1500 metrů, kde začínají nenáročné trasy a horské chaty. Schneeberg je dostupný ozubnicovou železnicí Schneebergbahn tzv. Salamanderbahn, která vede k dětskému hřišti s výhledem na masiv.

Náhorní plošina Rax
Náhorní plošina Rax | Foto: Robert Herbst

Hohe Wand a Semmering pro klidný podzimní rytmus

Na Hohe Wand se dá zažít kombinace vyhlídek a kontaktního parku se zvířaty. Na Semmeringu, dostupném lanovkou na Hirschenkogel, potěší krátké vycházky, vyhlídkové plošiny, tzv. "20 Schilling Blick" a možnost dát si teplé jídlo v horské chatě bez náročného výstupu.

Hohe Wand
Hohe Wand | Foto: Maximilian Pawlikowsky

Proč právě podzim

Turistické trasy jsou volnější než v létě, barvy lesa výraznější a počasí stabilnější. Pro rodiny, které chtějí změnu prostředí bez dlouhé cesty, jde o jeden z nejdostupnějších alpských regionů s překvapivě pestrou nabídkou.

Foto: Niederösterreich-Werbung Gmbh
 
