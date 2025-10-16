Vídeňské Alpy na podzim: perfektní tip na prázdniny pro celou rodinu

Jen pár hodin jízdy od českých hranic začíná krajina, která se s prvními podzimními dny zbarví do odstínů oranžové a zlaté. Vídeňské Alpy nejsou vysokohorským terénem, přesto působí jako malé útočiště před ruchem měst a nabízejí jednodenní výlety i klidné prázdninové tempo.
Mönichkirchen a St. Corona am Wechsel lákají aktivní rodiny
Obě lokality jsou dobře dostupné autem a patří mezi nejoblíbenější místa pro rodiny s dětmi. V Mönichkirchenu vede lanovka k horské stanici s výhledy a oblíbenou dráhou mountaincart. Nedaleko ležící St. Corona am Wechsel nabízí síť tras Wexl Trails pro cyklisty všech věkových kategorií.
Rax a Schneeberg přidávají alpskou atmosféru bez námahy
Lanovka Rax-Seilbahn vyveze návštěvníky do výšky 1500 metrů, kde začínají nenáročné trasy a horské chaty. Schneeberg je dostupný ozubnicovou železnicí Schneebergbahn tzv. Salamanderbahn, která vede k dětskému hřišti s výhledem na masiv.
Hohe Wand a Semmering pro klidný podzimní rytmus
Na Hohe Wand se dá zažít kombinace vyhlídek a kontaktního parku se zvířaty. Na Semmeringu, dostupném lanovkou na Hirschenkogel, potěší krátké vycházky, vyhlídkové plošiny, tzv. "20 Schilling Blick" a možnost dát si teplé jídlo v horské chatě bez náročného výstupu.
Proč právě podzim
Turistické trasy jsou volnější než v létě, barvy lesa výraznější a počasí stabilnější. Pro rodiny, které chtějí změnu prostředí bez dlouhé cesty, jde o jeden z nejdostupnějších alpských regionů s překvapivě pestrou nabídkou.