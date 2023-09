Větší než život. Nový holešovický park připomene developera Wintersteina

Český developer Daramis přivedl k životu nový veřejný prostor v pražských Holešovicích

Dominantou nového parku budou tři betonové objekty v nadživotní velikosti - křeslo, stolička a lampa. Nepřehlédnutelné prvky v nadživotní velikosti sice váží přes deset tun, ale přesto jsou velmi subtilní a propojují jednotlivé části prostoru, který bude sloužit obyvatelům Prahy 7 k setkávání, odpočinku a hrám. Připomene zároveň jednu z nejvýraznějších osobností českého developmentu, Tamira Wintersteina.

"Tamir už bohužel není mezi námi, ale prostřednictvím svých vizí a projektů je tu pořád s námi. Chtěli jsme, aby nový park byl připomínkou této jeho nehmotné přítomnosti a na ní přesně poukazuje i název Větší než život," osvětluje pozadí projektu architekt Gal Karagula. Ten je mimo jiné i hlavním architektem sousedícího - a rovněž finišujícího - projektu Prague Marina Nova od developera Daramis. Ta stojí i za vznikající Wintersteinovou pamětní zahradou.

Poctou významnému developerovi a jeho vizionářským myšlenkám přitom není jen park samotný, ale i technologie, kterou společnost Daramis zvolila pro centrální prvek. Ve spolupráci s českou společností So Concrete totiž zvolili nejmodernější možný postup výroby. "3D tisk je pravděpodobně budoucností stavebnictví, což dává celému projektu ještě další rozměr. Díky využití ultravysokohodnotného betonu jsme navíc využili to nejlepší na trhu. Všichni, kdo měli šanci Tamira poznat, ví, že i to byla jeho filozofie - realizovat projekty, které svou kvalitou přispějí k lepšímu," dodává Karagula, který podobu parku navrhl v tandemu s Danielem Lipskim.

Video: Daramis

Ani umístění nového veřejného prostoru není náhodou. Odkaz jedné z nejvýraznějších osobností českého developmentu v novém tisíciletí Tamira Wintersteina je totiž nejviditelnější právě v původně industriálních Holešovicích. Winterstein totiž po povodních v roce 2002 velkou měrou přispěl k jejich proměně na moderní rezidenční čtvrť.

Po svém návratu do Česka po roce 2000 česko-izraelský developer a filantrop Winterstein se svou společností Lighthouse Group nejprve vybudoval kancelářskou budovu Lighthouse Towers, která s protilehlou budovou Tokovo tvoří u Libeňského mostu pomyslnou bránu do dnes již jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských čtvrtí.

Následně, ve spolupráci se společností Daramis, stál prostřednictvím souboru projektů Prague Marina za oživením prostoru někdejšího holešovického přístavu. Významné projekty nicméně realizoval i na druhém břehu Vltavy, například obchodní centrum Harfa vedle O2 Areny.

Tamir Winterstein zemřel nečekaně v roce 2021 ve věku 72 let.