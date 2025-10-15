Velký knižní čtvrtek je tu! Dvanáct novinek přináší zábavu i silné čtenářské zážitky

V knize Než zmizím. Magda Vášáryová vynikající slovenská herečka, politička, socioložka a diplomatka v dialogu s novinářem Petrem Šabatou popisuje barvitým způsobem přelomovou dobu a přináší překvapivé pohledy a ne úplně známá fakta ze zákulisí politiky.
Josef Formánek, autor bestsellerů Prsatý muž a zloděj příběhů, Létající Jaguár nebo Úsměvy smutných mužů, přichází tentokrát se Zamilovaným poutníkem, syrovou a zároveň jemnou knihou o lásce a cestě.
Český spisovatel a hudebník Eli Beneš, oceněný Magnesií Literou za svůj debut, přichází s románem Všechno bude super - Zpráva o konci éry, příběhem o lásce, smutku, úzkostech, setkávání, míjení a psaní.
Černá komedie o posledních věcech člověka - to je nová, a zřejmě už definitivně poslední Aristokratka Evžena Bočka nazvaná Aristokratka na smrtelné pohovce. Tentokrát s ní čtenáři zamíří do budoucnosti, která je, přinejmenším v jednom ohledu, stejná pro všechny.
Úspěšná blogerka a spisovatelka Danka Štoflová ve své nové knize Miláčku, zdechni! - Obraťte se s důvěrou na šamana přenese čtenáře již potřetí mezi indiánské rodiny z kmene Čerokí.
Pod názvem Dokud nesníš ty bonbóny, nedostaneš mrkev! vychází soubor deseti pohádek, které napsala populární herečka, spisovatelka a maminka dvou dětí Marie Doležalová. Pohádky mají jedno společné - děti, kterým se splnila všechna tajná přání, ale štěstí jim to nakonec nepřineslo.
Jana Soukupová tentokrát přichází s titulem Brněnské mordy - O děsivých osudech, vraždách i explozích. Jak název napovídá, půjde v ní o skutečné příběhy vražd, které se zhruba před sto lety staly senzací své doby a plnily k prasknutí soudní síně i dobový tisk.
Jeden mrtvý. Dva pohřešovaní. Tři zamilované ženy. V srdci Arden je nalezeno tělo. Francouzský mistr detektivky Michel Bussi rozehrává v románu Trojí život napínavý příběh vyšetřování smrti Renauda Duvala s překvapivou českou stopou.
V knize Faktor Pafko se profesor Pavel Pafko, vynikající chirurg a držitel mnoha prestižních ocenění, v dialogu s novinářkou Kateřinou Kadlecovou s pokorou a úctou ohlíží za svým životem, přidává anekdoty z praxe nebo vzpomíná na své pacienty, žáky a přátele.
Legendární magický příběh z rudolfinské Prahy dostává v nové knize Pražský golem, rabi Löw a moje židovská duše od spisovatele Martina Vopěnky a ilustrátorky Renáty Fučíkové další rozměr. Potkává se v něm astronomie, alchymie i kabala a nechybí poselství k současnosti.
Znamení, které nepřišlo - Joanno, jsi na mě hrdá? je psychologický román či intelektuální thriller od Janne Teller, držitelky řady literárních cen, ve kterém vypravěč, diplomat OSN, pomalu odhaluje pravdu o smrti své dcery, aktivistky na Blízkém východě.
Aktuálnímu tématu se věnuje poslední z novinek - Hamás - Tažení za mocí. První komplexní studii o organizaci Hamás založenou na reportážích, rozhovorech a řadě analýz, která u nás vychází, napsali Beverley Milton-Edwardsová, přední světová odbornice na tento region, a Stephen Farrell, žurnalista z agentury Reuters.
