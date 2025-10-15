Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Velký knižní čtvrtek je tu! Dvanáct novinek přináší zábavu i silné čtenářské zážitky

KOSMAS s.r.o.
15. 10. 2025 15:16
Josef Formánek, Eli Beneš, Evžen Boček, Danka Štoflová, Marie Doležalová či Martin Vopěnka...
Foto: KOSMAS s.r.o.

V knize Než zmizím. Magda Vášáryová vynikající slovenská herečka, politička, socioložka a diplomatka v dialogu s novinářem Petrem Šabatou popisuje barvitým způsobem přelomovou dobu a přináší překvapivé pohledy a ne úplně známá fakta ze zákulisí politiky.

Magda Vášáryová a Petr Šabata: Než zmizím.
Magda Vášáryová a Petr Šabata: Než zmizím. | Foto: Jan Hromádko

Josef Formánek, autor bestsellerů Prsatý muž a zloděj příběhů, Létající Jaguár nebo Úsměvy smutných mužů, přichází tentokrát se Zamilovaným poutníkem, syrovou a zároveň jemnou knihou o lásce a cestě.

Český spisovatel a hudebník Eli Beneš, oceněný Magnesií Literou za svůj debut, přichází s románem Všechno bude super - Zpráva o konci éry, příběhem o lásce, smutku, úzkostech, setkávání, míjení a psaní.

Černá komedie o posledních věcech člověka - to je nová, a zřejmě už definitivně poslední Aristokratka Evžena Bočka nazvaná Aristokratka na smrtelné pohovce. Tentokrát s ní čtenáři zamíří do budoucnosti, která je, přinejmenším v jednom ohledu, stejná pro všechny.

Úspěšná blogerka a spisovatelka Danka Štoflová ve své nové knize Miláčku, zdechni! - Obraťte se s důvěrou na šamana přenese čtenáře již potřetí mezi indiánské rodiny z kmene Čerokí.

Danka Štoflová: Miláčku zdechni! Obraťte se s důvěrou na šamana
Danka Štoflová: Miláčku zdechni! Obraťte se s důvěrou na šamana | Foto: Jan Hromádko

Pod názvem Dokud nesníš ty bonbóny, nedostaneš mrkev! vychází soubor deseti pohádek, které napsala populární herečka, spisovatelka a maminka dvou dětí Marie Doležalová. Pohádky mají jedno společné - děti, kterým se splnila všechna tajná přání, ale štěstí jim to nakonec nepřineslo.

Marie Doležalová: Dokud nesníš ty bonbóny, nedostaneš mrkev!
Marie Doležalová: Dokud nesníš ty bonbóny, nedostaneš mrkev! | Foto: Jan Hromádko

Jana Soukupová tentokrát přichází s titulem Brněnské mordy - O děsivých osudech, vraždách i explozích. Jak název napovídá, půjde v ní o skutečné příběhy vražd, které se zhruba před sto lety staly senzací své doby a plnily k prasknutí soudní síně i dobový tisk.

Jeden mrtvý. Dva pohřešovaní. Tři zamilované ženy. V srdci Arden je nalezeno tělo. Francouzský mistr detektivky Michel Bussi rozehrává v románu Trojí život napínavý příběh vyšetřování smrti Renauda Duvala s překvapivou českou stopou.

V knize Faktor Pafko se profesor Pavel Pafko, vynikající chirurg a držitel mnoha prestižních ocenění, v dialogu s novinářkou Kateřinou Kadlecovou s pokorou a úctou ohlíží za svým životem, přidává anekdoty z praxe nebo vzpomíná na své pacienty, žáky a přátele.

Kateřina Kadlecová: Faktor Pafko
Kateřina Kadlecová: Faktor Pafko | Foto: Jan Hromádko

Legendární magický příběh z rudolfinské Prahy dostává v nové knize Pražský golem, rabi Löw a moje židovská duše od spisovatele Martina Vopěnky a ilustrátorky Renáty Fučíkové další rozměr. Potkává se v něm astronomie, alchymie i kabala a nechybí poselství k současnosti.

Martin Vopěnka a Renáta Fučíková: Pražský golem, rabi Löw a moje židovská duše
Martin Vopěnka a Renáta Fučíková: Pražský golem, rabi Löw a moje židovská duše | Foto: Jan Hromádko

Znamení, které nepřišlo - Joanno, jsi na mě hrdá? je psychologický román či intelektuální thriller od Janne Teller, držitelky řady literárních cen, ve kterém vypravěč, diplomat OSN, pomalu odhaluje pravdu o smrti své dcery, aktivistky na Blízkém východě.

Aktuálnímu tématu se věnuje poslední z novinek - Hamás - Tažení za mocí. První komplexní studii o organizaci Hamás založenou na reportážích, rozhovorech a řadě analýz, která u nás vychází, napsali Beverley Milton-Edwardsová, přední světová odbornice na tento region, a Stephen Farrell, žurnalista z agentury Reuters.

Více na www.velkyctvrtek.cz.

 
