Ve Sportce si přišel na skoro 3 miliony korun. Peníze rozdá!

Pro svůj úplně první tiket si sázející došel přibližně před dvaceti lety a za ty roky příležitostného sázení se mu už párkrát poštěstilo vyhrát. Nyní je mu přes šedesát let a Sportka je pro něj srdeční záležitostí.

Když si jednoho brzkého pátečního rána vyrazil do tabáku pro noviny, neodolal a požádal prodavačku i o jednu vstupenku do své oblíbené loterie. V tu chvíli ani nepřemýšlel nad tím, že se z něj ještě téhož večera stane nový milionář. Ve slosování se na něj ale usmálo štěstí a přihrálo mu do cesty 2 942 348 Kč.



Výhru daruje svým dětem

„Bylo to pořádné překvapení a nejdřív jsem tomu moc nevěřil. Po několika kontrolách tiketu jsem si ale svou výhru konečně připustil a v tu chvíli se mi dost ulevilo,“ řekl nám, když za námi dorazil do budovy Sazky. „Pořád mi přijde zvláštní, přemýšlet o sobě jako o milionáři,“ usmíval se.



Směr jeho života to prý ale nijak zvlášť nezmění, výherce je s ním totiž víc než spokojen. Navíc pevně věří, že náhlá výhra nepoznamená ani jeho charakter, a nám nezbývá nic jiného, než souhlasit - peníze si nechce nechat pro sebe, ale hodlá je rozdělit mezi své děti, kterým chce zajistit co nejlepší život.



O soukromí se bát nemusí

„O výhře ví manželka, naše děti a moji opravdu blízcí přátelé. A myslím si, že to tak i zůstane. Jsem rád, že si mohu o svém soukromí rozhodovat jen já sám. Přijde mi dost děsivé, jak se kolem některých zahraničních výherců okamžitě sesypou média a davy lidí,“ prozradil nám na závěr.



Narážel tím na fakt, že Sazka plně respektuje a chrání soukromí svých výherců a nechává jen na nich, s kým se o radostnou novinku podělí. Pokud vás tedy od výhry dělí strach z toho, že nebudete mít svůj život pod kontrolou, hoďte všechny obavy za hlavu a místo starostí si pořiďte sázenku do dnešního slosování.

