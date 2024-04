V Česku je zajištěno pouze 17 % firemních dluhopisů. Je dobré vědět, které to jsou.

Firemní dluhopisy stále nabízí roční výnos až 12 %. Mohou být zajímavým doplňkem investičního portfolia. Podívejme se však na to, jak v dnešní době vypadá trh s dluhopisy, a co je důležité pro investora.

Trh s firemními dluhopisy

Podle statistik Srovnávače dluhopisů je většina dluhopisů nezajištěná a investoři tak musí spoléhat především na bonitu emitenta. Z dat z roku 2023 víme, že firemních dluhopisů v Česku je zajištěno pouze 17 %. Celých 83 % dluhopisů je ovšem nezajištěných a v tomto směru potenciálně rizikových.

Společnost Surveilligence s.r.o. každý rok zveřejňuje data o vývoji trhu podnikových dluhopisů. Data říkají, že od roku 2013 do roku 2023 skončil v insolvenci každý třináctý dluhopis. Důraz je tedy potřeba dát na kvalitní zajištění dluhopisů a současně na správnou diverzifikaci. Přeci jen firemní dluhopisy jsou dynamický investiční nástroj.

Zajištění snižuje riziko

Když chce emitent zajistit dluhopis přímo, může k zastavení nabídnout výrobní zařízení, stroje nebo například vybavení kanceláří, tedy movitý majetek. Zvolit může i zajištění pozemky či budovami, tedy nemovitostmi.

"Emitent má k zajištění možnost použít také zásoby společnosti nebo obchodní podíl, jako jsou akcie. V tomto případě je dluhopis zajištěn cenným papírem, jehož hodnota se odvíjí od výkonu podniku a je nestálá. I proto investoři obyčejně preferují zajištění neměnným, nemovitým majetkem," připouští Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group.

Přesto mezi emitenty jsou nejčastěji používanými způsoby zajištění ručitelská prohlášení nebo agent pro zajištění.

Firemní dluhopisy jako součást diverzifikovaného portfolia

Kolik majetku vložit do firemních dluhopisů a obecně do jednotlivých aktiv, aby investiční portfolio bylo správně diverzifikované? V případě investora s vyšší mírou rizika, by investiční portfolio mohlo vypadat následovně:

50 % akcie a akciové fondy,

20 % nemovitosti nebo nemovitostní fondy,

15 % hotovost a spořící účty,

10 % firemní dluhopisy,

5 % kryptoměny nebo jiné alternativní investice.

Takovéto portfolio může přinést z dlouhodobého hlediska zajímavé zhodnocení při dostatečně vysoké likviditě a trpělivosti. Investování jako takové je doprovázené občasnými neúspěchy, jejichž případné dopady můžete omezit jen díky správné diverzifikaci.

Na Dluhopisomatu dbáme na zajištění inzerovaných dluhopisů. Více informací na Dluhopisomat.cz.