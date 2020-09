V bankách získáte výnos až minus 3 %. Co s tím?

Kvůli inflaci a nízkým úrokům letos můžeme přijít o 3 % z peněz uložených na bankovních účtech.

Inflace v ČR letos zůstane nad 3 %

Meziroční inflace v červenci letošního roku činila 3,4 % a dle vyjádření zástupců České národní banky po zbytek letošního roku setrvá nad 3 %. Tempo růstu cen v České republice patří k nejrychlejším v celé Evropské unii. Zdražují zejména potraviny, z nichž byl za poslední rok růst cen nejvýraznější u ovoce (o 22,8 %), ale podražily také uzeniny, vejce, mouka, cukr či vepřové maso. Nárůst cen nepotěšil ani kuřáky a milovníky alkoholu, jelikož ceny cigaret za poslední rok vzrostly o 13,8 % a lihovin o 10,6 % a očekává se, že i nadále porostou.

Míra inflace v ČR vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku

Nechat peníze ležet v bance znamená prodělat

Ve snaze zmírnit dopady způsobené epidemií koronaviru a podpořit zotavení tuzemské ekonomiky přistoupila Česká národní banka k postupnému snižování základní sazby (tzv. repo sazby) z 2,25 % v únoru až na 0,25 % v květnu. Na této úrovni zůstane repo sazba, od níž se odvíjí úročení bankovních produktů, dle vyjádření guvernéra ČNB i po několik následujících čtvrtletí.

V důsledku toho přistoupily tuzemské banky k postupnému snižování výnosů z vkladů, které se v současné době u spořicích účtů i termínovaných vkladů blíží nule, případně činí jen několik málo desetin procenta. Po zohlednění inflace, která od začátku letošního roku v průměru činí 3,35 %, se dostáváme na záporný reálný výnos okolo minus 3 % ročně.

Modelová situace, jak se vyvíjí reálná hodnota peněz na účtu v bance v prostředí nulových sazeb a inflace ve výši 3 % ročně (počáteční hodnota vkladu = 100)

Jak je vidět z grafu, v situaci, kdy budou v ekonomice nulové úrokové sazby a inflace ve výši 3 % ročně, přijdeme za 10 let na neúročeném bankovním účtu o více než čtvrtinu reálné hodnoty našich peněz.

O něco lépe jsou na tom občané eurozóny. Základní sazba Evropské centrální banky (ECB) je sice rovná nula, ale zásluhou nižší inflace v eurozóně na úrovni okolo 0,6 % v průměru od začátku letošního roku činí záporný reálný výnos drobných střadatelů eurozóny "pouze" okolo minus 0,6 % ročně.

Peníze se přesouvají z rukou lidí do rukou státu

V kontrastu s tím, že drobný střadatel přichází o své pracně vydělané peníze, pokud je nechá ležet na účtu v bance, stojí skutečnost, že nejzadluženější jihoevropské země v posledních týdnech dostávají stále častěji zaplaceno za to, když si půjčí. Příčinou tohoto bizarního stavu je skutečnost, že stále významnější podíl státních dluhopisů vydaných nejzadluženějšími zeměmi eurozóny skupuje v rámci protipandemického programu ECB. Například Itálie jakožto druhá nejzadluženější země eurozóny ještě letos v polovině března platila za dvouletou půjčku téměř 2 %, nyní však již za stejnou půjčku dostane od investorů zaplaceno okolo dvou desetin % ročně.

Také v České republice byly letos v dubnu rozšířeny pravomoci ČNB, která nově smí nakupovat například i státní dluhopisy.

V důsledku výše popsaných paradoxů, kdy si státy půjčují za méně, než by za normálních okolností musely nebo dokonce dostávají za půjčku zaplaceno, a kdy střadatelé dostávají za své peníze v bankách méně, než by měli, resp. o své peníze přichází, dochází v podstatě k transferu peněz z rukou obyčejných lidí do rukou státu.

Vzhledem k tomu, že Češi mají v oblibě bankovní účty a drží na nich v souhrnu velké množství peněz v řádech jednotek bilionů korun, bude se letos týkat výše zmiňovaný záporný reálný výnos dosahující až minus 3 % většiny z nás.

Jak na záporný výnos vyzrát?

Jediným způsobem, jak proti zápornému reálnému výnosu na bankovních vkladech bojovat, je investovat volné prostředky do reálných majetkových aktiv, jejichž hodnota s rostoucí inflací roste. K nim patří například nemovitosti nebo akcie. Stále větší oblibu si u investorů získávají právě nemovitosti jakožto významný uchovatel hodnoty. Z pohledu drobného investora však může být omezující potřeba relativně vysokého vstupního kapitálu a nedostatek znalosti realitního trhu. Z tohoto pohledu jsou vhodnou alternativou investice do aktiv zajištěných nemovitostmi, kterými mohou být například úvěry.