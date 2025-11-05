Umělá inteligence už není budoucnost, ale realita

Jak konkrétně vám může umělá inteligence pomoci? Kdo všechno by se měl učit pracovat s nástroji jako ChatGPT nebo Copilot a kde číhají největší záludnosti? Zeptali jsme se experta na školení AI Alexandra Vasilenka z OKškolení, který denně ukazuje manažerům, specialistům i běžným uživatelům, jak proměnit umělou inteligenci z hrozby v silného kariérního partnera.
Kdo dnes potřebuje umět pracovat s AI?
Velmi obecně řečeno každý, kdo je schopen kriticky zpracovat její výstup. AI běžně používají marketéři pro generování textů, obchodníci pro zjišťování informací o kontaktech nebo finančníci pro zpracování dat v Excelu. Praktické využití ale najde napříč obory i zálibami, od tipů pro zdravý životní styl po složité ekonomické přehledy. Je ale potřeba mít neustále na mysli, že AI často odpovědi tipuje, nebo si je dokonce vymýšlí, takzvaně halucinuje.
Není to tedy jen hračka pro IT experty?
To určitě ne. Nástroje jako ChatGPT nebo Copilot jsou navrženy pro široké spektrum uživatelů. I tady ale člověk musí fungovat jako kontrolní mechanismus. Umělá inteligence vám totiž téměř nikdy nedá odpověď "nevím", není tak naprogramována. Proto se nikdy nesmíme spokojit s prvním výstupem. Je na uživateli, aby správnost odpovědi kriticky zhodnotil a kladl zpřesňující dotazy. Na svých školeních proto vždy učím klást dotazy typu " Zahraj si na kritika a zhodnoť svoji odpověď" nebo "Teď jsi specialista ekonomie, navrhni vylepšení odpovědi". Tímto způsobem se velmi snadno dostanete ke kvalitnějším výsledkům.
Které konkrétní úkoly už můžeme dnes nechat na AI?
Umělá inteligence dokáže výrazně zrychlit běžné lidské činnosti na úrovni juniorních pracovníků. Z těch nejpraktičtějších úkolů, které AI efektivně zvládá, jmenujme tvorbu konceptů e-mailů a prezentací, sumarizaci zápisů z porad, analýzu dat a rychlou extrakci klíčových bodů z rozsáhlých textů a samozřejmě překlady. Ve výhodě je ten, kdo se umí lépe zeptat, tedy promptovat. Asi nejčastěji AI zpracovává sumarizaci textů, nebo generuje nový obsah, ať už se jedná o text či kód. Pokročilí uživatelé navíc využívají AI agenty, které lze trénovat na specifické firemní úkoly.
Můžete uvést konkrétní příklady takových agentů a k čemu se používají?
Agenta si můžete představit jako specializovanou AI funkci, kterou lze vytvořit například i v pokročilejších verzích ChatGPT a Copilotu. Hlavní výhoda je v automatizaci opakovaných a rutinních úkolů. Vezměme si příklad: Můžete si nastavit agenta, který má za úkol každé pondělí ráno vytvořit souhrn ekonomických zpráv a novinek z burzy z konkrétního portálu, relevantní data vyplnit do předpřipravené tabulky a tu automaticky odeslat celému obchodnímu týmu. Další agent může být zaměřen na publikování příspěvků na sociálních sítích podle schváleného plánu nebo na tvorbu návrhů PR článků pro novou kampaň. Zásadní je, že kvalita jejich práce je přímo úměrná detailnosti promptu, takže se vyplatí dát si se zadáním pro agenta opravdu práci. Firmě to může šetřit čas na juniorních a administrativních činnostech.
Kde naopak AI naráží na své limity a neplní naše očekávání?
Nejčastější nespokojenost pramení ze špatně položené otázky. Nástroje jako ChatGPT nebo Copilot fungují na principu velkých jazykových modelů, které na základě obrovského trénovacího datového souboru navrhují pouze pravděpodobně správnou odpověď. Pokud je otázka obecná, třeba "Jak se co nejlépe připravit na pohovor", odpověď bude vágní. Kvalita a relevance výstupu se dramaticky zlepší pouze tehdy, když AI poskytneme maximální kontext - například název pozice, firmu, předchozí zkušenosti nebo rovnou znění inzerátu.
Dalším omezením je energetická náročnost a cena zpracování. Proto mají bezplatné nástroje omezené funkce a generování náročných úkolů, jako jsou obrázky a videa, trvá déle a výstupy často obsahují chyby a nedokonalosti. Důvodem je, že AI modely by pro téměř stoprocentní výsledek potřebovaly podstatně více času a výpočetního výkonu, který není z ekonomických důvodů běžně dostupný.
Kde a proč firmy selhávají v implementaci AI?
Velmi častým důvodem jsou přehnaná očekávání. Zadám jednoduchý dotaz, dostanu nedostatečnou odpověď a nechce se mi dál zkoušet, jak by to mohlo fungovat lépe. Dalším důvodem může být přirozená rezistence zaměstnanců vůči změnám, jejíž překonání vyžaduje čas a trpělivost, a s tím související nedostatečné průběžné vzdělávání - firmy se zaměří jen na bezpečné používání, ale už ne na skutečné možnosti a příležitosti AI pro zefektivnění práce. AI rozhodně není všespásná, strukturální problémy ve firmě ani nekonkurenceschopný produkt nevyřeší.
Kde mám začít, pokud o AI nevím vůbec nic?
Kurzů, které si mohou zájemci vybrat, je skutečně mnoho. Úplným začátečníkům doporučuji kurz Copilot v Microsoft 365, který v průběhu dopoledne seznámí s přínosy nástroje na praktických příkladech. Pro ty, kdo už mají základní povědomí, je vhodný kurz AI Work-life Mastery, kde se podrobněji věnujeme ChatGPT a Copilotu na mírně pokročilé úrovni. Pokročilí uživatelé se pak mohou zaměřit na nástroje pro automatizaci, jako je Power Automate od Microsoftu, kde se učí bez programování nastavit opakující se úkoly, například automatické třídění e-mailů nebo generování reportů. Nad rámec kurzů je klíčové samostudium, neustálé zkoušení, trénování a kritický přístup k výstupům - jen tak získáte spolehlivé výsledky.
Kurzem to tedy nekončí, důležitý je i praktický navazující trénink…
Průběžné vzdělávání je klíčové, protože umělá inteligence je dnes propojená téměř s každým oborem. Jako pravidelný uživatel se nesmíte spokojit jen se základním školením; je třeba učit se zodpovědnému používání a pokročilým funkcím. Jednou z nich jsou i zmínění AI agenti, které si můžete rychle vytrénovat pro konkrétní projekt nebo specifické zadání, což posouvá efektivitu práce dál za běžné využívání. Implementace AI ve firmě by také ideálně měla být podpořena zaváděním AI nástrojů pomocí ambasadorů, kteří inspirují a šíří znalosti napříč společností. U nás v OKsystemu je to třeba OKlab - výzkumný technologický hub, kde experimentujeme s využitím AI na našem vlastním on-premise hardwaru.
Co říct na téma AI závěrem?
Je na čase opustit strach z toho, že vás umělá inteligence připraví o práci. Místo obav z hrozby se soustřeďte na obrovskou efektivitu, úsporu času a konkurenční výhodu, kterou vám AI může přinést. Pravidlo je jasné: nemusíte se bát, že AI nahradí vás, ale měli byste se obávat kolegy, který se s ní naučil pracovat. Nečekejte, až vás tato nezbytná dovednost dožene. Investice do kvalitního vzdělání v oblasti AI je důležitou cestou, jak zůstat relevantní a úspěšní.