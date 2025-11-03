Český Krel Central dobývá průmysl. Zisky má jako Madeta či Leo Express

Podle projektu Česká AI je v České republice v současnosti přes 300 firem a víc než stovka dalších projektů, které se zabývají umělou inteligencí. Většina společností se přitom věnuje vývoji vlastních AI řešení.
Společným znakem řady z nich je orientace na export - a také úspěch jejich podnikání. Jak totiž na svém webu uvádí Svaz průmyslu a dopravy České republiky, skoro polovina z nich v posledních dvou letech své tržby hned zdvojnásobila.
Výsledky jako u těch nejznámějších podniků
Skvělým příkladem úspěšné firmy je česká společnost Krel Central, která je lídrem českého trhu s vývojem AI nástrojů pro průmyslové využití. Společnost s více než 30letou historií se vývojem AI řešení zabývá od roku 2021.
Právě díky nim v současnosti dosahuje rekordních zisků. Potvrzují to i údaje za letošní rok - jen za první tři čtvrtletí roku 2025 firma dosáhla provozního zisku 81 milionů korun. Pro srovnání - podobné hodnoty jsou v Česku obvyklé u těch největších korporací, jako je například Madeta nebo Leo Express.
"Naše výsledky potvrzují, že cesta skrze inovace, umělou inteligenci a vlastní vývoj je cestou k udržitelnému růstu a rekordní ziskovosti. Průmysl v Evropě se transformuje - digitalizace, adaptivní řízení a robotika už nejsou budoucností, ale současností. Krel Central je jedním z těch, kdo tuto změnu skutečně realizují, a pomáhají tak firmám výrazně růst," říká ředitel Krel Central Stanislav Lepka.
AI usnadňuje rozhodování i detekci chyb
Nástroje od Krel Central využívají firmy jak v Česku, tak ve světě.
"Vyvíjíme pro ně například validační systémy pro ověřování dat a detekci chyb, anomálií a podvodného jednání, analytické nástroje, které analyzují extrémně rozsáhlá průmyslová a obchodní data, nebo AI agenty, kteří komunikují s klienty či zaměstnanci, usnadňují předávání informací a samostatně řeší monotónní úkoly," popisuje některé možnosti umělé inteligence Stanislav Lepka.
Velmi oblíbení jsou také AI agenti pro automatizaci mikrorozhodovacích procesů. Uplatňují se mimo jiné ve skladové logistice, kde ve zlomku sekundy naplánují nejvhodnější umístění daného produktu.
"Úspora času a práce je jednou z největších výhod našich AI řešení. Vyvíjíme a upravujeme je vždy na míru konkrétním firmám a jejich požadavkům. Díky tomu jsou maximálně efektivní. A i ty nejnáročnější úkoly zvládnou rychle a bez chyb," podotýká Stanislav Lepka.
Také proto se umělá inteligence uplatňuje ve stále větším množství oborů - od obchodu přes marketing až po energetiku.