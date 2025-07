Ultra chytré, ultra stylové. Novinky od Samsungu vás okouzlí

Patříte k těm, pro které je styl stejně důležitý jako výkon? Chcete po své elektronice nejen vyspělé funkce, ale také krásný a praktický design? Pak jsou nové skládací telefony a hodinky od Samsungu přesně pro vás.

Pohledný, štíhlý a ultra výkonný. Seznamte se, toto je nový Samsung Galaxy Z Fold7. I složený je skoro stejně tenký jako jiný běžný telefon a v rozloženém stavu je "tlustý" jen něco přes 4 milimetry. S váhou pouhých 215 gramů vás rozhodně k zemi táhnout nebude.

Výběr správného parťáka do kapsy samozřejmě není jen o vzhledu. Se Samsung Galaxy Z Fold7 budou vaše pracovní dny produktivnější, a to díky možnostem multitaskingu a praktickým funkcím podpořeným vyspělou umělou inteligencí Galaxy AI. Potřebujete automaticky naformátovat nepřehledný blok textu? Chcete vyhledávat jednoduchým kroužkováním na obrazovce? Profesionální úpravu fotografií? Pokročilé AI funkce jsou vám k službám.

Když už je řeč o fotografiích, Galaxy Z Fold7 vás uhrane špičkovým fotoaparátem s profesionálním 200MPx snímačem. S klidným srdcem jej můžete používat jako svůj hlavní foťák na dovolených nebo k zachycení jiných cenných momentů. Umělá inteligence se postará o chytré vylepšení snímků, takže budou vaše fotky a videa vždy jasné a ostré - dokonce i v přítmí kavárny nebo při táboráku.

Véčko nikdy nevypadalo lépe

Málokterý telefon má takové charisma jako ikonické véčko. A žádné véčko není stylovější než Samsung Galaxy Z Flip7. Druhá novinka mezi skládačkami je malá, lehká, a když ji složíte, také neuvěřitelně tenká. Měří necelých 14 milimetrů, takže se vejde i do kapsy skinny džín - a to je co říct. Vybrat si navíc můžete ze čtyř atraktivních barev.

Vylepšený přední displej zabírá celou plochu telefonu a funguje jako plátno, které můžete uzpůsobit svému životnímu stylu - ať už výběrem tapety, zobrazení, nebo widgetů. Tohle véčko zkrátka nedáte z ruky, protože bude stejně osobité jako vy. A když vám z ruky přece jen vypadne, nemusíte se o něj bát. Galaxy Z Flip7 je neuvěřitelně odolný a každodenní provoz zvládne bez šrámů.

Galaxy Z Flip7 se pyšní ještě další superschopností - pořídíte na něm ta nejlepší selfíčka. O kvalitu se postará špičkový duální fotoaparát a díky speciální sadě filtrů předem zkontrolujete, jak vám to bude na fotce slušet. Chytré vychytávky - třeba zoomování pohybem prstu nebo možnost kontrolovat záběr na displeji, když vás někdo fotí - vám umožní plně se poddat kreativitě a zábavě.

Nejtenčí hodinky pro vaše zdravější já

Přemýšlíte, jak zlepšit svůj životní styl, mít větší přehled o zdraví, a ještě u toho vypadat skvěle? Samsung Galaxy Watch8 jsou přesně tím chybějícím kouskem skládačky - ať už aktivně sportujete, nebo chcete jen lépe zvládat každodenní kolotoč.

Jedná se o dosud nejtenčí hodinky v historii značky - na ruce je téměř neucítíte. Elegantní design v grafitové nebo stříbrné barvě a široký výběr vyměnitelných pásků podtrhuje jejich univerzálnost. Klidně s vámi absolvují výstup na Sněžku nebo večer v divadle - a v obou případech splynou s vaším outfitem.

Hlavní přínos Galaxy Watch8 však spočívá v tom, kolik vám toho povědí o vašem zdraví. Monitorují kvalitu spánku a naznačí, kdy je čas jít do postele, disponují ukazatelem cévní zátěže, a dokonce vám změří hladinu karotenoidů - důležitých látek, které chrání naše buňky před stárnutím.

Galaxy Watch8 samozřejmě nezůstanou u pouhého konstatování vaší fyzické kondice, ale stanou se nevtíravým průvodcem ke zdravějším návykům. Poradí vám, co zlepšit na cestě ke kvalitnějšímu spánku, připraví vám individuální běžecký plán, nebo vás provedou na míru sestaveným dechovým cvičením, které vás zbaví stresu. Vaše zdravější a spokojenější já je tak na dosah ruky - doslova.

