Ukázka síly. Kim Čong-un přihlížel odpálení nových protiletadlových raket

23. 8. 2025 23:59
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v sobotu přihlížel odpálení nových protiletadlových raket. Pchjongjang si tak chtěl otestovat jejich bojeschopnost. Informovala o tom severokorejská státní tisková agentura KCNA.
Zpráva přichází poté, co KLDR obvinila Jižní Koreu z toho, že se snaží vyvolat napětí na hranicích. Rovněž před pondělní schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem, připomíná agentura Reuters.

Kim na začátku tohoto měsíce odsoudil společné vojenské cvičení Spojených států a Jižní Koreje. Jeho záměrem podle něj bylo udržet vůči jeho zemi co "nejvíce nepřátelský a konfrontační" kurz. Severokorejský vůdce také slíbil urychlit jaderné zbrojení.

"Máme speciální technologii"

Související

Provokace, zuří Kim kvůli cvičení Jižní Koreje s USA a slibuje víc jaderných zbraní

Kim Čong-un

Nové protiletadlové zbraňové systémy prokázaly "rychlou reakci" na vzdušné cíle, jako jsou útočné drony a řízené střely, uvedla agentura KCNA. Dodala, že jejich "způsob fungování a reakce je založen na jedinečné a speciální technologii," podrobnosti ale nepřipojila.

Cvičení se koná také poté, co dnes jihokorejská armáda oznámila, že vyslala varovné výstřely směrem k severokorejským vojákům, kteří v úterý krátce překročili společnou hranici.

 
