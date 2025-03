Typ vousů či citlivou pleť si nevybíráme. Řešení pro hladké oholení ano

Od holení můžete chtít víc, než jen rutinu nutnou pro udržení „slušného“ vzhledu.

Chtějte od holení komfortní zážitek směřující a prostředek k vyladění svého osobitého stylu. To, co potřebujete pro pohodlí, hladké tahy a jednoduchou údržbu, je kvalitní elektrický holicí strojek. Strojek, který si poradí s různou tvrdostí vousů, vousů rostoucích do různých směrů a uspokojí i muže s citlivou pletí .

Typy elektrických holicích strojků

Na trhu je možnost vybrat si ze dvou typů elektrických strojků na holení - frézkových a planžetových. Frézkové holicí strojky, říká se jim také rotační, disponují hlavicí s obvykle třemi rotačními plochami. Ty mohou být statické nebo plovoucí, které lépe kopírují linie tváře, pruží a pokožku méně dráždí než statické.

Ještě komfortnější bývají planžetové holicí strojky s břity oscilujícími pod tenkou kovovou planžetou. Zatímco u frézkových holicích strojků provádíte holení krouživými pohyby, s planžetovými strojky manipulujete stejně jako s žiletkou - tedy nahoru a dolů. A stejně jako s žiletkou jím lépe zarovnáte kontury. Pro ještě přesnější zastřižení a důkladnější tvarování kontur můžete zvolit různé typy nástavců.

Planžetový holicí strojek Braun