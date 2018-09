Tradiční cihlu nahrazuje sádrokarton. Byty ve Slaném jsou postaveny z HABITA

Společnost RIGIPS dodala materiál na rekonstrukci bytového domu ve Slaném, kde se hlavní složkou výstavby staly vysokopevnostní desky HABITO. Jak se společnost k projektu dostala, proč projektanti zvolili cestu suché výstavby a jaké jsou její výhody, zodpoví Radek Šafář, obchodní ředitel RIGIPS.

Jak jste se dostali k projektu výstavby bytového domu ve Slaném?

Investor, jímž je RK Group - realitní kancelář s.r.o., koupil objekt starých kasáren a rozhodl se jej přestavět na byty. Chtěl stavět sám bez generálního dodavatele a po prvních konzultacích s projektantem se rozhodl jít cestou suché výstavby. Projektant chtěl nabídnout vyšší komfort bydlení, než nabízí obyčejný sádrokarton, a tak doporučil investorovi sádrovláknité desky, jejichž možnosti konzultoval dále investor s realizační firmou Prima Kladno. Tato realizační firma, která je naším významným partnerem, ho následně seznámila s HABITEM a zprostředkovala mu schůzku s naším projektovým manažerem. Díky tomu jsme se k tomuto zajímavému projektu dostali.

Jak probíhá výstavba nových bytů?

Projekt byl rozdělen do tří etap. V současné chvíli máme hotovou první etapu výstavby zahrnující 27 bytů, ve kterých se již bydlí. V nejbližší době se dokončí práce na druhé etapě výstavby, kde je poskytnuto 19 bytů k bydlení a do konce roku bychom měli mít hotovou i třetí etapu, kde bude 28 bytů. Od nového roku by měl být celý komplex zabydlený.

Jaký materiál byl použit na rekonstrukci?

Na celou rekonstrukci jsme využili celkem čtyři typy materiálu. Příčky Rigistabil jsou aplikované v koupelně, neboť desky HABITO v té době ještě nebyly impregnované. Na podhledy v bytech jsme využili RB 12,5 a na podhledy pod lepenými vazníky RF 15 s požární odolností. Na ostatní výstavbu jsme využili vysokopevnostní desky HABITO, které zaujímají prostor o velikosti 12 000 m2. Celková rozloha dodaného materiálu činí 23 000 m².

Kde konkrétně a proč jste využili příčky z HABITA?

Důvodem pro využití HABITA je jeho vysoká pevnost, výborný akustický výkon a možnost připevňování předmětů pomocí ručního šroubováku a vrutu do dřeva při zachování všech výhod suché stavby. Příčky z HABITA oddělují jednotlivé pokoje, protože mají skvělé akustické vlastnosti, a díky tomu si mohou majitelé bytů užít své soukromí. Dále jsme desky HABITO využili na výstavbu kuchyně, neboť jsou velmi pevné a mají nosnost až 34 kilogramů na jeden kotevní bod při použití běžného vrutu do dřeva. To jsou všechno parametry, které u kuchyně potřebujeme.

Jaké jsou obecně výhody suché výstavby?

Základní výhodou suché stavby je její rychlost. Konstrukce na bázi sádrokartonu jsou v porovnání s těmi zděnými o 30 % lehčí, a navíc i přes jejich tenkost dosahují lepších akustických parametrů. V dutinách je možné vést veškeré elektro nebo vodoinstalace, aniž by se zhoršila neprůzvučnost, požární odolnost nebo statika celé konstrukce. Když to shrnu, výstavbou pomocí vysokopevnostních desek HABITO je možné dosáhnout vyššího komfortu obývaných prostor.

