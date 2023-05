Tipy na nejkrásnější výlety za pohádkovými místy u nás

Seznam.cz

Kam letos vyrážet na prázdninové výlety?

Koukněte na Výlety za klasikou

Vypravte se na místa, která dobře znáte z českých dětských pohádek a rodinných filmů. Například je to hrad Kašperk, kde se proháněl čert Uriáš a anděl Petronel z pohádek Anděl páně. Vydejte se k Prachovským skalám, po kterých lezl neposlušný tatínek se synkem Vaškem v podání Tomáše Holého v nestárnoucím filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Jeďte na hrad Zvíkov, na kterém se natáčela muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda, či na hrady Kačina nebo Koruna, ve kterých se vyřádila Tereza Ramba v pohádce O vánoční hvězdě. Stačí si jen vybrat a podle Mapy.cz si naplánovat výletní den. Přímo v podcastu Výlety za klasikou na stránkách rádia Classic Praha si navíc můžete ke každé lokaci pustit hudbu z konkrétní pohádky a zanotovat si do kroku známé písničky. Vyrazit můžete na památky po celé České republice.

Od 5. června se navíc můžete těšit na šestnáct nových dobrodružství. Můžete se tak podívat do Malé Fürstenberské zahrady v Praze, ve které se natáčel film Adéla ještě nevečeřela, do Kroměříže a zavzpomínat na oscarový film Amadeus. Hrádek u Nechanic je spojen s pohádkou Fišpánská jablíčka a na středočeském Konopišti si připomenete film Jára Cimrman, ležící spící. Nechybí ani hrad Kost z pohádky Kouzla králů, Buchlov, který byl viděn v pohádce O statečném kováři, hrad Roštejn z pohádky Pravý rytíř nebo Sychrov z filmu Radúz a Mahulena. Kdo má rád pohádky s Tomášem Klusem, pak si jistě rád zanotuje překrásné písničky z Tajemství staré bambitky na hradě Bítov či z Tří bratrů na zámku Žleby. Malebný zámek Ploskovice připomene Prince a Večernici a pro všechny vyznavače dobrého humoru je připravený výlet do Liblic po stopách filmu Pane, vy jste vdova.

Sledujte Výlety za klasikou během celého léta. Tipy na skvělé výlety budou postupně přibývat a vy se tak můžete těšit na novou inspiraci. U každého výletu nechybí kromě filmových informací, které se vztahují k danému místu, také trocha historie a nejdůležitějších faktů.