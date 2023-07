Tesco bojuje proti plýtvání potravin a nachází nové cesty pomoci potřebným i planetě

Každý rok se celosvětově vyhodí cca 2,5 miliardy tun potravin. Tesco své přebytky zužitkuje dál.

Až 40 % vypěstovaných potravin skončí jako odpad, a to nejen v zemědělství nebo v potravinářském průmyslu, ale také v maloobchodech a domácnostech. Společnost Tesco se snaží plýtvání předcházet, neprodané potraviny pravidelně distribuuje potřebným díky spolupráci s potravinovými bankami a neziskovými organizacemi.

Lídr v oblasti prevence plýtvání

Tesco snížilo v ČR od roku 2016 množství potravinového odpadu ve svém provozu o 78 % a zachránilo přes 37 000 tun jídla. Darovalo jej do neziskových organizací nebo jako potravu pro zvířata. Je překvapující, jak velkou zátěž pro planetu plýtvání znamená. Na základě propočtů představuje 7 637 tun zachráněného jídla pro lidskou spotřebu od roku 2016 snížení emisí o 24 438 tun CO 2 , a je tak zřejmé, že snižování odpadu má pozitivní vliv na životní prostředí. "Jsme nezpochybnitelný lídr v oblasti měření a prevence plýtvání potravinami. Předcházení plýtvání je pro nás mnohem důležitější i proto, že na naše zákazníky působí dopady ekonomických změn a my je darováním potravin potřebným můžeme zmírnit," říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco ČR.

Aplikace usnadní proces darování

Na přelomu roku 2022/2023 přistoupilo Tesco k modernizaci aplikace na darování potravin a přešlo z aplikace Food Cloud na aplikaci Foodiverse. Její hlavní inovací je to, že pokud organizace nebo potravinová banka nemá kapacitu dar vyzvednout, je pak nabídnut všem organizacím připojeným do aplikace. Tím je proces pro všechny partnery a charitativní organizace usnadněn.

Platforma sdružuje veškeré aktuální nabídky a ulehčuje tak putování jídla od řetězce přes nejbližší banku až přímo k lidem. Aplikace je nyní používána ve všech provozech společnosti Tesco, které své přebytky k darování nabízí každý den. "Systém pomoci je tak více automatizovaný, rychlejší a efektivnější. Potravinové banky a neziskové organizace jednoduše uvidí, jaké přebytky jsou na dané prodejně k dispozici, a v případě zájmu si je mohou rychle vyzvednout," vysvětluje Ondřej Horský, manažer podpory provozu ve společnosti Tesco.

Spolupráce s neziskovými organizacemi

Díky partnerství s potravinovými bankami darovalo Tesco v letošním roce 1 589 tun potravin charitativním organizacím. To je meziročně o 10 % více a odpovídá to 3,7 milionu porcí jídel, které pomohly lidem v nouzi. K nárůstu pomohlo i zlepšení interních systémů či zavedení aplikace Foodiverse. "Vítáme každou organizaci, která pečuje o potřebné a budeme s ní rádi spolupracovat," dodává Katarína Navrátilová.

V hospodářském roce 2022/2023 nabízelo Tesco k prodeji 577 621 tun potravin, z čehož

10 245 nebylo prodáno. Přebytek 7 164 tun byl přerozdělen jako dary potravinovým bankám a charitativním organizacím nebo jako krmivo pro zvířata. To vše představuje nárůst o 819 % oproti výchozímu roku 2016/2017.

Tesco splnilo cíle OSN o 11 let dříve

Cílem udržitelného rozvoje OSN 12.3 je do roku 2030 snížit plýtvání na polovinu, Tescu se to povedlo už o 11 let dříve, tedy v roce 2019. Pro snížení množství potravinového odpadu je ale potřeba zajít dál než jen do vlastního provozu. Řetězec se proto rozhodl, že bude motivovat své klíčové dodavatele, aby i oni měřili a zveřejňovali vlastní údaje o plýtvání. Letos by mělo tímto způsobem reportovat všech 17 klíčových dodavatelů v rámci střední Evropy.