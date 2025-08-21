Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Terénní speciály vznikají v Plzni: Dajbych 4x4 mění sériová auta v pracovní stroje

komerční článek
včera
Hasičský vůz Toyota Hilux 6x6 schopný hasit hořící elektromobily. Průzkumné vozidlo Gepard pro armádu. Záchranářský Grenadier pro horskou službu. Tyto speciály spojuje jedno – všechny vznikly přestavbou sériových vozidel v plzeňských dílnách Dajbych 4x4.
Foto: Igor / stock.adobe.com

Třicet let evoluce

Historie firmy sahá do devadesátých let, kdy v Česku začala růst poptávka po skutečně terénních vozidlech. Zatímco sériová auta stačila pro běžné využití, profesionálové z energetiky, lesnictví či záchranných složek potřebovali něco víc. Odpružení odolávající extrémnímu zatížení. Ochranu podvozku proti kamenům i pařezům. Navijáky schopné vytáhnout několikatunový stroj z bažiny.

Dnes má firma exkluzivní zastoupení australské ARB - světové jedničky v offroad příslušenství. K tomu americké navijáky Warn, německé nástavby Taubenreuther nebo šnorchly Safari. Portfolio doplňuje dealerství značek Toyota, Isuzu a britského Grenadiera. Kombinace umožňuje nabídnout kompletní řešení - od výběru základního vozu po finální úpravu podle specifických požadavků.

Anatomie přestavby

Proces začíná analýzou. Důlní společnost potřebuje jiné parametry než myslivecké sdružení. Armádní průzkumníci mají odlišné nároky než vodohospodáři kontrolující přehrady. Technický tým nejprve zmapuje provozní podmínky, vytížení vozidla, požadavky na výbavu.

Následuje návrh řešení. Výměna odpružení Old Man Emu zvýší světlou výšku a zlepší jízdní vlastnosti v terénu. Ochranné rámy ARB chrání motor a převodovku. Elektrický naviják Warn s tažnou silou 5,4 tuny pomůže v kritických situacích. Střešní nosič Rhino-Rack unese expedičního vybavení. Každý komponent má svou funkci, nic není samoúčelné.

Montáž probíhá v servisním centru, kde pracují mechanici specializovaní výhradně na terénní vozy. Po dokončení následuje testování na vlastním offroad polygonu - vozidlo musí prokázat spolehlivost v brodění, stoupání, bočních náklonech.

Vozidla pro extrémní podmínky

Portfolio realizací dokumentuje šíři možností. Lovecký Land Cruiser 79 vznikl podle australského vzoru - robustní pickup s dlouhou korbou, upraveným podvozkem a kompletní offroad výbavou. Průzkumné vozidlo LRPV Gepard nahrazuje v armádě legendární Defendery - platforma Land Cruiser 70 dostala speciální komunikační systémy, dodatečnou ochranu a upravenou kabinu pro dlouhé patroly.

Zajímavostí je, že firma nenabízí jen hardware. Součástí služeb jsou kurzy terénní jízdy, kde instruktoři učí efektivní techniky řízení, vyprošťování i základní údržbu. Důraz kladou na ekonomiku provozu - správná technika dokáže výrazně snížit opotřebení i spotřebu paliva.

Po třech desetiletích zkušeností ví v Dajbych 4×4 jedno: univerzální řešení neexistuje. Každé vozidlo je originál přizpůsobený konkrétním podmínkám a požadavkům.

 
Mohlo by vás zajímat

Soud nařídil uzavření Trumpova „aligátořího Alcatrazu“ ve floridských bažinách

Soud nařídil uzavření Trumpova „aligátořího Alcatrazu“ ve floridských bažinách
12 fotografií

Mimozemská meta i po 27 letech. Příběh bláznivého balíku peněz pro ruskou hvězdu

Mimozemská meta i po 27 letech. Příběh bláznivého balíku peněz pro ruskou hvězdu

Kellnerová s dcerami odkoupily od Kellnera mladšího jeho podíl v PPF

Kellnerová s dcerami odkoupily od Kellnera mladšího jeho podíl v PPF

"Vyprodáno." Rusové se bezradně tlačí před benzinkami, útoky se Ukrajincům vyplácejí

"Vyprodáno." Rusové se bezradně tlačí před benzinkami, útoky se Ukrajincům vyplácejí
1:23
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 32 minutami

Soud nařídil uzavření Trumpova „aligátořího Alcatrazu“ ve floridských bažinách

Soud nařídil uzavření Trumpova „aligátořího Alcatrazu“ ve floridských bažinách
Prohlédnout si 12 fotografií
Proti otevření zařízení se postavila řada kritiků, včetně místního starosty, některých zákonodárců nebo ekologických skupin. Vadí jim, že by mohlo poškodit důležitý ekosystém v Everglades.
"Jsme obklopeni kilometry zrádných bažin a jedinou cestou ven je ve skutečnosti deportace," řekl Trump během prohlídky. Dodal, že "by se nechtěl pohybovat v Everglades příliš dlouho". Každého, kdo by se pokusil o útěk, by prý potkala "spousta policistů v podobě aligátorů".
před 1 hodinou
Mimozemská meta i po 27 letech. Příběh bláznivého balíku peněz pro ruskou hvězdu

Mimozemská meta i po 27 letech. Příběh bláznivého balíku peněz pro ruskou hvězdu

12. ledna 2026 dojde k velkému usmíření. Detroit Red Wings vyvěsí pod strop své haly dres s číslem 91 a jmenovkou Sergeje Fjodorova.
Aktualizováno před 1 hodinou
Kellnerová s dcerami odkoupily od Kellnera mladšího jeho podíl v PPF

Kellnerová s dcerami odkoupily od Kellnera mladšího jeho podíl v PPF

Hospodářské noviny odhadly hodnotu transakce na zhruba 40 miliard korun.
před 1 hodinou
"Vyprodáno." Rusové se bezradně tlačí před benzinkami, útoky se Ukrajincům vyplácejí
1:23

"Vyprodáno." Rusové se bezradně tlačí před benzinkami, útoky se Ukrajincům vyplácejí

Ukrajinské útoky na ruské rafinerie způsobily, že se země potýká s rekordními cenami benzinu. Na některých místech ho dokonce mají nedostatek.
Aktualizováno před 1 hodinou
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

ŽIVĚ
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

ŽIVĚ
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
České farmy přijdou o miliardy z EU. Ohrozí to produkci potravin, varují zemědělci

České farmy přijdou o miliardy z EU. Ohrozí to produkci potravin, varují zemědělci

Ministerstvo zemědělství už řeklo, že se bude snažit vyjednat lepší podmínky. I tak ale je jisté, že farmáři dostanou méně.
Další zprávy