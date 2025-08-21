Terénní speciály vznikají v Plzni: Dajbych 4x4 mění sériová auta v pracovní stroje

Třicet let evoluce
Historie firmy sahá do devadesátých let, kdy v Česku začala růst poptávka po skutečně terénních vozidlech. Zatímco sériová auta stačila pro běžné využití, profesionálové z energetiky, lesnictví či záchranných složek potřebovali něco víc. Odpružení odolávající extrémnímu zatížení. Ochranu podvozku proti kamenům i pařezům. Navijáky schopné vytáhnout několikatunový stroj z bažiny.
Dnes má firma exkluzivní zastoupení australské ARB - světové jedničky v offroad příslušenství. K tomu americké navijáky Warn, německé nástavby Taubenreuther nebo šnorchly Safari. Portfolio doplňuje dealerství značek Toyota, Isuzu a britského Grenadiera. Kombinace umožňuje nabídnout kompletní řešení - od výběru základního vozu po finální úpravu podle specifických požadavků.
Anatomie přestavby
Proces začíná analýzou. Důlní společnost potřebuje jiné parametry než myslivecké sdružení. Armádní průzkumníci mají odlišné nároky než vodohospodáři kontrolující přehrady. Technický tým nejprve zmapuje provozní podmínky, vytížení vozidla, požadavky na výbavu.
Následuje návrh řešení. Výměna odpružení Old Man Emu zvýší světlou výšku a zlepší jízdní vlastnosti v terénu. Ochranné rámy ARB chrání motor a převodovku. Elektrický naviják Warn s tažnou silou 5,4 tuny pomůže v kritických situacích. Střešní nosič Rhino-Rack unese expedičního vybavení. Každý komponent má svou funkci, nic není samoúčelné.
Montáž probíhá v servisním centru, kde pracují mechanici specializovaní výhradně na terénní vozy. Po dokončení následuje testování na vlastním offroad polygonu - vozidlo musí prokázat spolehlivost v brodění, stoupání, bočních náklonech.
Vozidla pro extrémní podmínky
Portfolio realizací dokumentuje šíři možností. Lovecký Land Cruiser 79 vznikl podle australského vzoru - robustní pickup s dlouhou korbou, upraveným podvozkem a kompletní offroad výbavou. Průzkumné vozidlo LRPV Gepard nahrazuje v armádě legendární Defendery - platforma Land Cruiser 70 dostala speciální komunikační systémy, dodatečnou ochranu a upravenou kabinu pro dlouhé patroly.
Zajímavostí je, že firma nenabízí jen hardware. Součástí služeb jsou kurzy terénní jízdy, kde instruktoři učí efektivní techniky řízení, vyprošťování i základní údržbu. Důraz kladou na ekonomiku provozu - správná technika dokáže výrazně snížit opotřebení i spotřebu paliva.
Po třech desetiletích zkušeností ví v Dajbych 4×4 jedno: univerzální řešení neexistuje. Každé vozidlo je originál přizpůsobený konkrétním podmínkám a požadavkům.