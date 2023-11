Technologie mění svět práce:Jak připravujeme příští generaci na nové výzvy trhu práce

Report Světového ekonomického fóra z roku 2023 zdůrazňuje, že technika a technologie budou výrazně ovlivňovat byznys v příštích pěti letech.

Co je ale alarmující, je to, že kvůli tomu může být až 25 % pracovních míst v ohrožení. V dnešní době je proto porozumění trhu práce a jeho dynamiky nezbytností, nikoli pouze volbou.

Studie od Boston Consulting Group zároveň říká, že 4,2 milionu lidí si musí rozšířit dosavadní dovednosti pro potřeby nové ekonomiky a jeden milion lidí dokonce bude potřebovat kompletně nové vzdělání, protože jejich práce zmizí. Pokud stát, firmy a zaměstnanci nebudou reagovat aktivně na tyto změny, může české ekonomice hrozit pokles konkurenceschopnosti, vzrůst nezaměstnanosti a zpomalení růstu HDP. A také právě proto vznikl READYCON.

"READYCON vznikl z našich vlastních zkušeností - získávání praktických dovedností mimo školní lavice bylo pro nás oba klíčové. Díky nim dnes můžeme tento projekt úspěšně vést. Věříme, že každý školák by měl mít takovou příležitost, a proto jsme se rozhodli zprostředkovat tyto informace z trhu práce co nejvíce studentům."

Dominik Hamaj a Peter Neumann, zakladatelé projektu

Posílení informovanosti o měnícím se světě práce bylo hlavní náplní i akce READYCON Česko 2023, které se zúčastnilo více než 58 000 středoškoláků, 2500 pedagogů a 70 odborníků z praxe, spolu se 600 partnerskými organizacemi. Studenti se tak dozvěděli o aktuálních trendech na trhu práce v nosných oblastech ekonomiky, díky čemuž jsou nyní schopni činit lepší kariérní rozhodnutí.

Jak probíhal READYCON Česko 2023?

READYCON zahrnuje osm odborných pořadů, ve kterých se řečníci podělili o jejich dlouholeté zkušenosti a doporučení v rámci nejnovějších trendů. Studenty jsme tak vybavili klíčovými informacemi, které jim pomohou stát se na pracovním trhu konkurenceschopnými kandidáty.

Ve světě elektrotechniky se rychle mění trendy a perspektiva budoucnosti. Jaké vzdělávací a kariérní příležitosti pro studenty nabízí kosmický průmysl nebo proč je budoucnost energetiky v obnovitelných zdrojích? A co elektromobilita a její potenciál? Tyto a mnohé další otázky byly centrem pozornosti v panelu elektrotechniky, nad kterou převzal Continental roli hlavního partnera. Panel prohloubil vědomosti studentů také v oblasti revolučních technologií jako je robotika a Internet věcí, který mění svět - do roku 2025 by mohlo být propojeno až 30,9 miliardy zařízení! Jaké novinky a změny přinese budoucnost v elektrotechnice? Studenti, kteří byli součástí tohoto setkání, již mají jasné představy.

Metaverse: Nejen konzumace obsahu, ale i vlastnictví a budoucnost v rukou samotného uživatele!

Díky společnosti Notino měli studenti možnost ponořit se do fascinujícího světa inovací, a to v rámci pořadu Trendy v obchodě a službách. Řečníci se soustředili na zákazníka v éře hyper-personalizace, kde individualizovaný přístup k zákazníkům a jejich potřebám právě dominuje. Zaměřili se také na svět digitálního obchodu s důrazem na Metaverse - virtuální vesmír, kde lidé mohou komunikovat, pracovat, hrát a tvořit. Kromě toho se věnovali budoucnosti v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu, gastronomie a pohostinství. Michal Daniel z Notino přispěl také jeho příběhem, jak se vypracovat z asistenta až na pozici Chief People & Legal Officer a sdílel důležité tipy, které se během této cesty naučil.

Také velký dík patří brandingovému a webovému studiu Pomasle, které přispělo k vizuálnímu úspěchu vysílání prostřednictvím jejich kreativních designů, což zaručilo angažovanost studentů.

Od cloudových technologií k chatbotům: nová éra byznysu a interakce s klienty

Jak cloudové technologie a velká data mění způsob, jakým interpretujeme informace a jak to ovlivňuje byznys? Studenti se také dozvěděli o možnostech a výzvách spojených s umělou inteligencí, konkrétně v oblasti chatbotů, které stále více zasahují do interakcí s klienty a poskytují rychlejší a efektivnější řešení. Studenti se zabývali také modelem ChatGPT, který stojí za generováním mnoha textů - včetně této věty, kterou právě čtete.

Nanovlákna tisíckrát tenčí než vlas a jiné revoluce v průmyslu

V rámci pořadu Trendy ve strojírenství se studenti ponořili do fascinujícího světa, ve kterém měli možnost zjistit, jak robotika a automatizace formují budoucnost odvětví, které s sebou přináší obrovské příležitosti, ale i výzvy. Z přednášek také bylo jasné, že mikro a nanotechnologie zcela mění hru v tomto průmysl svými unikátními schopnostmi. Kromě toho se studenti také dozvěděli, že 3D tisk a aditivní výroba představují pro tradiční výrobní metody vážnou konkurenci.

Digitalizace, decentralizace a nová cesta k investování v éře globálních výzev

Jaké výzvy a příležitosti přináší moderní finanční svět? Tyto otázky byly centrem pozornosti v pořadu Trendy ve financích. Studenti se dozvěděli více o nových přístupech k financování s pohledem na finanční technologie, o decentralizovaných finančních řešeních a o tom, jak digitalizace mění způsob, jakým spravujeme a investujeme peníze. Také se dozvěděli jak audity smart kontraktů chrání investice v éře decentralizace. Vzhledem k tomu, že svět čelí různým výzvám, například globálnímu oteplování, tak se řečníci zaměřili i na dopadové investování.

Genetika, podnikání a digitalizace v novém věku zdravotnictví

V rámci pořadu Zdravotnictví měli studenti příležitost vyslechnout si experty, kteří představili nejnovější pokroky v genetickém inženýrství, či zavedení podnikatelských principů do zdravotnictví a jejich důležitost. Důraz byl kladen i na význam digitalizace ve zdravotní péči.

BIM a inovace ve stavitelství: Krok k udržitelným městům a synergii technologie s přírodou

V rámci pořadu o stavitelství měli studenti možnost prozkoumat aktuální inovativní trendy ve stavebním průmyslu. Tématem byla výstavba inteligentních a zelených měst, využití moderních stavebních materiálů a technologií, jako je BIM a rozšířená realita, a také to, jak tyto inovace mění svět architektury a urbanismu.

Influencer marketing, kvalitní obsah a umění řízení v moderním marketingu a managementu

Pořad Média, Marketing a Management poskytl studentům pohled na nejnovější metody a strategie v této oblasti. Studenti také získali užitečné informace o influencer marketingu, významu kvalitního obsahu a o tom, jak efektivně řídit projekty a týmy.

8 panelů, více než 58 000 studentů, 70 řečníků a 600 partnerských organizací a škol - Takový byl READYCON 2023

Neoddělitelnou oporou, při organizování tohoto formátu, byla i letos spolupráce se samotnými školami. Naše srdečné poděkování patří především vedením partnerských škol a více než 2500 pedagogům, kteří neodmyslitelně přispěli k úspěchu této akce. Už teď se těšíme na další ročník.