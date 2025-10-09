Tarify s proměnlivou cenou jako cesta k efektivnějšímu využívání elektřiny

Jen do konce letošního roku bude mít průběhové měření nainstalované půl milionu domácností. V následujících letech pak přibudou miliony dalších. Změna typu měření sama o sobě nemá žádný dopad na výdaje domácnosti, představuje však vstupní bránu do oblasti nové energetiky, která umožňuje efektivnější hospodaření s energiemi. Protože domácnosti s průběhovým mohou využívat tarify s proměnlivou cenou k optimalizaci své spotřeby. Stačí si vybrat správný tarif.
Spotové tarify: flexibilita s rizikem
Velcí dodavatelé v Česku musí už od loňského roku nabízet tzv. spotové tarify, jejichž cena se odvíjí od aktuální tržní hodnoty elektřiny. Tyto produkty však nejsou vhodné pro každého. Ceny elektřiny se totiž mění každou čtvrthodinu, a to i výrazně. Sice mohou být i záporné, ale ve špičkách mohou několikanásobně narůst. Navíc jsou zveřejňovány vždy jen den dopředu, což komplikuje plánování spotřeby. Pro běžnou domácnost je taková míra volatility obtížně zvládnutelná.
Dynamický tarif: předvídatelnost bez kompromisů
Alternativu představuje nový Dynamický tarif od ČEZ Prodej, který kombinuje výhody proměnlivých cen s předvídatelností. Cena elektřiny se mění v průběhu dne, ale každý den stejně. Domácnosti tak mají jasně daná časová pásma, kdy je elektřina levnější, a mohou tomu přizpůsobit svou spotřebu, protože zákazník ví, že jsou ceny typicky nižší přes poledne a v noci. V létě jsou pak ceny ještě o něco výhodnější díky výrobě z fotovoltaických elektráren. Přesný rozpis pásem si domácnosti mohou vyvěsit třeba na ledničku, aby měli přehled, kdy nejvíc ušetří. Zákazníci tak těží z výhod tržního modelu, aniž by podstupovali riziko cenových šoků. Z pilotního provozu vyplývá, že tři čtvrtiny zákazníků s Dynamickým tarifem ušetřily, a to v průměru 7 % celkových nákladů na elektřinu.
Tarif je už dostupný pro všechny domácnosti s průběhovým měřením. To se postupně montuje odběrným místům se spotřebou nad 6 MWh, ale mají ho také zákazníci s fotovoltaikou nebo ti, kteří jsou zapojeni do sdílení.
Zkušební režim: ochrana spotřebitele
Vzhledem k tomu, že produkt je na trhu nový, ČEZ umožňuje zákazníkům si Dynamický tarif nejprve vyzkoušet, aby si ověřili, že je pro ně vhodný. V rámci zkušebního režimu se cena odvíjí od stávajícího produktu zákazníka a během dne se pohybuje v rozmezí od -50 % do +25 %.
Každý měsíc pak zákazník dostává přehled o tom, jak se mu daří šetřit díky přesunu spotřeby podle pásem tarifu. Pokud se mu naopak nedaří, dostane v rámci přehledu také radu, jak by se mohl v příštím měsíci zlepšit. Doporučován bývá především přesun energeticky náročných domácích spotřebičů, jako jsou myčka, pračka nebo sušička.
Pokud zákazník během zkušebních 11 měsíců dosáhne úspor, ČEZ mu je vyplatí na účet. Navíc získá nabídku na finální Dynamický tarif, který už je samostatným produktem. Pokud by měl naopak platit více, rozdíl uhradí ČEZ. Zákazník tak není vystaven žádnému finančnímu riziku.
Mezinárodní kontext: inspirace ze severu
V zahraničí jsou tarify s proměnlivou cenou běžné. Velkou penetraci těmito tarify hlásí například Skandinávie. V Norsku je využívá 97 % domácností. Norové jsou na špici Evropy ve využívání elektromobilů a elektřinu využívají hojně také k vytápění svých domovů. Jejich vysoká spotřeba je tak důvodem k tomu si pořídit tarif, kde mohou v některých pásmech ušetřit. Vysokou spotřebu, proti České republice více než dvojnásobnou, mají i ve Švédsku, což se také odráží ve vysoké využití tarifů s proměnlivou cenou u 68 % domácností.
Ze zbytku Evropy jsou tarify s proměnlivou cenou oblíbené například v Belgii. Důvodem pro to, že čtyři pětiny Belgičanů takto řeší úspory na účtech za elektřinu, je v tomto případě vysoká cena elektřiny. Naopak ve Francii, Portugalsku nebo Německu je rozšíření těchto tarifů nízké - často kvůli nedostatečnému pokrytí chytrými měřiči.