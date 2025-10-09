Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Tarify s proměnlivou cenou jako cesta k efektivnějšímu využívání elektřiny

komerční článek
před 3 hodinami
Do českých domácností míří chytré elektroměry s průběhovým měřením. To zákazníkům přináší mnoho výhod. Odpadají například každoroční odečty stavu elektřiny, protože elektroměr svůj stav automaticky odesílá v pravidelných intervalech dodavateli. Tyto patnáctiminutové intervaly měření také otevírají možnost si aktivně řídit spotřebu elektřiny.
Foto: Shutterstock

Jen do konce letošního roku bude mít průběhové měření nainstalované půl milionu domácností. V následujících letech pak přibudou miliony dalších. Změna typu měření sama o sobě nemá žádný dopad na výdaje domácnosti, představuje však vstupní bránu do oblasti nové energetiky, která umožňuje efektivnější hospodaření s energiemi. Protože domácnosti s průběhovým mohou využívat tarify s proměnlivou cenou k optimalizaci své spotřeby. Stačí si vybrat správný tarif.

Spotové tarify: flexibilita s rizikem

Velcí dodavatelé v Česku musí už od loňského roku nabízet tzv. spotové tarify, jejichž cena se odvíjí od aktuální tržní hodnoty elektřiny. Tyto produkty však nejsou vhodné pro každého. Ceny elektřiny se totiž mění každou čtvrthodinu, a to i výrazně. Sice mohou být i záporné, ale ve špičkách mohou několikanásobně narůst. Navíc jsou zveřejňovány vždy jen den dopředu, což komplikuje plánování spotřeby. Pro běžnou domácnost je taková míra volatility obtížně zvládnutelná.

Dynamický tarif: předvídatelnost bez kompromisů

Alternativu představuje nový Dynamický tarif od ČEZ Prodej, který kombinuje výhody proměnlivých cen s předvídatelností. Cena elektřiny se mění v průběhu dne, ale každý den stejně. Domácnosti tak mají jasně daná časová pásma, kdy je elektřina levnější, a mohou tomu přizpůsobit svou spotřebu, protože zákazník ví, že jsou ceny typicky nižší přes poledne a v noci. V létě jsou pak ceny ještě o něco výhodnější díky výrobě z fotovoltaických elektráren. Přesný rozpis pásem si domácnosti mohou vyvěsit třeba na ledničku, aby měli přehled, kdy nejvíc ušetří. Zákazníci tak těží z výhod tržního modelu, aniž by podstupovali riziko cenových šoků. Z pilotního provozu vyplývá, že tři čtvrtiny zákazníků s Dynamickým tarifem ušetřily, a to v průměru 7 % celkových nákladů na elektřinu.

Tarif je už dostupný pro všechny domácnosti s průběhovým měřením. To se postupně montuje odběrným místům se spotřebou nad 6 MWh, ale mají ho také zákazníci s fotovoltaikou nebo ti, kteří jsou zapojeni do sdílení.

Zkušební režim: ochrana spotřebitele

Vzhledem k tomu, že produkt je na trhu nový, ČEZ umožňuje zákazníkům si Dynamický tarif nejprve vyzkoušet, aby si ověřili, že je pro ně vhodný. V rámci zkušebního režimu se cena odvíjí od stávajícího produktu zákazníka a během dne se pohybuje v rozmezí od -50 % do +25 %.

Každý měsíc pak zákazník dostává přehled o tom, jak se mu daří šetřit díky přesunu spotřeby podle pásem tarifu. Pokud se mu naopak nedaří, dostane v rámci přehledu také radu, jak by se mohl v příštím měsíci zlepšit. Doporučován bývá především přesun energeticky náročných domácích spotřebičů, jako jsou myčka, pračka nebo sušička.

Pokud zákazník během zkušebních 11 měsíců dosáhne úspor, ČEZ mu je vyplatí na účet. Navíc získá nabídku na finální Dynamický tarif, který už je samostatným produktem. Pokud by měl naopak platit více, rozdíl uhradí ČEZ. Zákazník tak není vystaven žádnému finančnímu riziku.

Mezinárodní kontext: inspirace ze severu

V zahraničí jsou tarify s proměnlivou cenou běžné. Velkou penetraci těmito tarify hlásí například Skandinávie. V Norsku je využívá 97 % domácností. Norové jsou na špici Evropy ve využívání elektromobilů a elektřinu využívají hojně také k vytápění svých domovů. Jejich vysoká spotřeba je tak důvodem k tomu si pořídit tarif, kde mohou v některých pásmech ušetřit. Vysokou spotřebu, proti České republice více než dvojnásobnou, mají i ve Švédsku, což se také odráží ve vysoké využití tarifů s proměnlivou cenou u 68 % domácností.

Ze zbytku Evropy jsou tarify s proměnlivou cenou oblíbené například v Belgii. Důvodem pro to, že čtyři pětiny Belgičanů takto řeší úspory na účtech za elektřinu, je v tomto případě vysoká cena elektřiny. Naopak ve Francii, Portugalsku nebo Německu je rozšíření těchto tarifů nízké - často kvůli nedostatečnému pokrytí chytrými měřiči.

 
Mohlo by vás zajímat

Dohoda o Gaze je na dosah, prohlásil Trump. Zvažuje cestu na Blízký východ

Dohoda o Gaze je na dosah, prohlásil Trump. Zvažuje cestu na Blízký východ

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Nobelista Yaghi hájí americké veřejné školství, Trump podle něj ohrožuje vědu

Nobelista Yaghi hájí americké veřejné školství, Trump podle něj ohrožuje vědu

Francie bude mít nového premiéra do dvou dnů, tvrdí končící šéf vlády Lecornu

Francie bude mít nového premiéra do dvou dnů, tvrdí končící šéf vlády Lecornu
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 5 hodinami
Dohoda o Gaze je na dosah, prohlásil Trump. Zvažuje cestu na Blízký východ

Dohoda o Gaze je na dosah, prohlásil Trump. Zvažuje cestu na Blízký východ

Dosažení dohody je podle Trumpa "velmi blízko". Novinářům v Bílém domě řekl, že na Blízký východ by mohl odjet na konci tohoto týdne.
Aktualizováno před 6 hodinami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 6 hodinami
Nobelista Yaghi hájí americké veřejné školství, Trump podle něj ohrožuje vědu

Nobelista Yaghi hájí americké veřejné školství, Trump podle něj ohrožuje vědu

"Toto ocenění je opravdu důkazem síly systému veřejného školství ve Spojených státech, které přijímá lidi jako já," uvedl Omar M. Yaghii.
před 6 hodinami
Francie bude mít nového premiéra do dvou dnů, tvrdí končící šéf vlády Lecornu

Francie bude mít nového premiéra do dvou dnů, tvrdí končící šéf vlády Lecornu

Lecornu v pondělí podal demisi, Macron ho ale pověřil tím, aby se do středečního večera pokusil navrhnout možné řešení krize.
před 6 hodinami
Pachatelé atentátu na argentinskou exprezidentku Kirchnerovou dostali vysoké tresty

Pachatelé atentátu na argentinskou exprezidentku Kirchnerovou dostali vysoké tresty

Osmatřicetiletý Fernando Sabag Montiel byl odsouzen k deseti rokům vězení, jeho tehdejší přítelkyně Brenda Uliarteová dostala trest o dva roky nižší.
před 6 hodinami
Babišův superúřad. Do tří měsíců jde zákon do sněmovny, tvrdí vítěz voleb
5:45

Babišův superúřad. Do tří měsíců jde zákon do sněmovny, tvrdí vítěz voleb

ANO chce znovu přepracovat stavební zákon. Máme ho z pětadevadesáti procent napsaný, říká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.
před 7 hodinami

Kometa schytala v Lize mistrů debakl

Hokejisté Brna prohráli v pátém utkání Ligy mistrů s finským celkem Ilves Tampere 0:5. S lídrem soutěže, který zatím neztratil ani bod, utrpěli první domácí porážku. Čtvrtý gól vítězů dal obránce…
Přečíst zprávu
Další zprávy