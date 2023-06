Stovky audioknih za polovinu. Audioteka již 6. rokem pořádá oblíbenou akci!

Startuje velká audioknižní jízda. Červen měsíc audioknih nabídne bestsellery různých žánrů.

Již pošesté se můžete zapojit do akce Červen měsíc audioknih, kterou najdete na Audiotece, největší audioknižní platformě v Česku. Letos přinese ve třech etapách stovky titulů s 50% slevou. Nyní máte na výběr z cenově zvýhodněných děl, která se nějakým způsobem vážou k minulosti. Následovat budou audioknihy tematicky či jinak spjaté s přítomností. A v závěru měsíce budou v akci vybrané tituly zaměřené na budoucnost. Na své si přijdou příznivci audioknižní tvorby napříč žánry. Četné zastoupení mají například posluchačsky populární fantasy a sci-fi, ale i detektivky a thrillery.

V nabídce objevíte také audioknihy v tzv. superprodukčním zpracování. Vynikají špičkovým zvukem, a často také autorskou hudbou. Každé takové dílo upoutá audio kulisami, které podtrhují atmosféru děje. O intenzivní posluchačský zážitek se postará i obsazení jednotlivých rolí v podání hvězdných herců. V první etapě zastupuje superprodukci například cenami ověnčený dokumentární audioseriál Agent Jiřího Havelky.

A jaké tituly z první etapy akce zaujaly nás?



Agatha Christie: Černá káva

Královna detektivek proslula nejen jako autorka próz, ale také divadelních her - a právě Černá káva je jednou z nich. Přináší napínavý příběh s Herculem Poirotem, který vezme zavděk úkolem od proslulého vědce sira Clauda Amoryho. Slavný detektiv má z jeho venkovského sídla převézt do Londýna chemický vzorec zcela nové ničivé výbušniny, který chce někdo odcizit. Ač Poirot dorazí dříve, než bylo původně domluveno, záhy vyšetřuje nejen krádež, ale rovnou vraždu. Do vyprávění s nečekanou pointou vás vtáhnou skvělé výkony Daniely Kolářové, Jaromíra Meduny, Simony Postlerové a dalších.

Andrzej Sapkowski: Zaklínač I. Poslední přání - komplet

Dílo obsahuje všech šest povídek legendární první knihy Zaklínač. Živoucí fantasy svět tak, jak ho vytvořil polský autor Andrzej Sapkowski, přiblíží v superprodukčním zpracování desítky herců v čele s Jiřím Dvořákem, Jiřím Plachým, Miroslavem Táborským a Veronikou Bajerovou. Poslech si vychutnáte na maximum i díky originálním zvukovým efektům a autorské hudbě Petra Hanzlíka. Celé vyprávění trvá 11,5 hodiny, a tak si ho nejlépe užijete třeba na dlouhé cestě na dovolenou.

Delia Owensová: Kde zpívají raci

O Kye Clarkové, hlavní postavě tohoto příběhu, kolují v poklidném městečku Barkley Cove fámy jako o vlčím dítěti, "holce z bažiny". Audiokniha je stejně jako románová předloha překrásnou ódou na přírodu a zároveň příběhem opuštěné dospívající dívky, která se učí důvěřovat lidem. Je však také líčením záhadné vraždy s překvapivým koncem. Provází jím hlas Jany Štvrtecké.

Na cestu se vydává i Tirák Petra Kolečka

Kromě červnových slev startuje na Audiotece také nový audioseriál Tirák, který je režijní prvotinou Petra Kolečka na poli audioknih. Těšit se tak můžete na svérázný humor, spoustu překvapivých situací a svižných dialogů. Hlavní role kamioňáka Franty se zhostil Jakub Prachař, jeho audioseriálovou manželkou se stala Jana Stryková. První díl je k poslechu už teď, a to bezplatně.

