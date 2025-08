Starost o lidi, ne o tabulky. Novinka MúzaLife nabízí smysluplné zdravotní benefity

Benefit Management s.r.o.

Česká společnost Benefit Plus přichází s novým nástrojem MúzaLife, který mění způsob, jak firmy pečují o své lidi.

Zatímco klasické benefity často končí u slev do posiloven nebo poukázek na masáže, MúzaLife míří dál. Nabízí firmám ucelený systém péče, který bere v potaz fyzické i duševní zdraví zaměstnanců, prevenci, jejich rodinné zázemí i životní situaci. Vše na jednom místě, bez složité administrativy.

Úleva pro sendvičovou generaci aneb co všechno MúzaLife umí

Novinka od Benefit Plus zastřešuje široké spektrum oblastí: od prevence a pohybu, přes duševní zdraví až po podporu při péči o blízké. Vše je navrženo tak, aby HR oddělení mělo přehledný nástroj, který jim umožní zacílit benefity tam, kde mají největší dopad - na reálné potřeby lidí.

HRisté v případě MúzaLife fungují nejen jako rovnocenní partneři, ale i spolutvůrci. Stejně jako u Cafeterie si mohou vybrat z široké palety nabídek ty, které jsou pro jejich firmu vhodné. Zároveň však mohou doporučit další partnery, které pak Benefit Plus do nabídky přidá. A kromě toho si u každého partnera mohou firmy zvolit, jak bude probíhat financování. Zda bude firma platit vše, nebo zda se budou podílet i zaměstnanci a případně v jaké míře. "Díky MúzaLife tak mohou firmy ukázat, že to s péčí o wellbeing a zdraví zaměstnanců myslí vážně," říká Ondřej Tyl, CEO Benefit Plus.

Benefit Plus v rámci MúzaLife nabízí také analytické nástroje, díky kterým HR oddělení snadno zjistí, o jaké benefity je ve firmě skutečně zájem. "V rámci implementace umíme o firmě a lidech v ní nasbírat cenná data a pomoct tak HR postavit nabídku tak, aby přinesla nejvyšší možnou hodnotu," pokračuje Ondřej Tyl.

Firmy, které přemýšlí o péči systematicky, podle Benefit Plus v dlouhodobém horizontu získávají. Zdravé pracovní prostředí podporuje soustředění i výkon, přispívá ke stabilitě týmu a snižuje riziko vyhoření. Výsledkem je méně sick days, nižší fluktuace zaměstnanců a silnější vztah zaměstnanců k firmě.

"Duševní a fyzické zdraví nekončí za dveřmi kanceláře. Pokud zaměstnanci nebo jejich blízcí řeší nějaké komplikace, nelze dlouhodobou pohodu v práci udržet. Smysluplná péče musí být komplexní," dodává Ondřej Tyl a upozorňuje na to, že pomoc se zajištěním péče o děti nebo seniory je v mnoha firmách stále opomíjenou oblastí. "MúzaLife není jen aplikace, ale nový způsob přemýšlení o benefitech. Nejde o katalog slev, ale o nástroj, který řeší skutečné problémy lidí ve firmách," shrnuje Tyl.

Další inovace v oboru zaměstnaneckých benefitů

Česká společnost Benefit Plus není v oblasti benefitů žádným nováčkem. Na trhu působí od roku 2003 a stála u celé řady inovací - od elektronické správy benefitů přes digitální stravenky až po vlastní mobilní aplikaci. Jako první v Česku i na Slovensku zavedla platební benefitové karty nebo elektronické stravenky a dlouhodobě se zaměřuje na propojování technologií s péčí o zaměstnance. V loňském roce představila nástroj Múza - platformu pro správu benefitů, interní agendy i firemních procesů. Nový produkt MúzaLife na něj navazuje a posouvá hranice toho, co firemní benefity znamenají. Z položky v rozpočtu se tak stává nástroj, který může skutečně měnit pracovní kulturu, duševní pohodu a spokojenost lidí v práci.