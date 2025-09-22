Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Staré střešní okno vás stojí tisíce ročně. FAKRO nabízí výměnu s bonusem až 25 000

FAKRO CZECH s.r.o.
před 11 hodinami
Podkroví je krásné místo k bydlení, ale stará střešní okna z něj dokážou udělat spíš past na peněženku. V létě se přehřívá, v zimě uniká teplo a na sklech se sráží voda. Výsledkem jsou vyšší účty za energie i menší komfort.
Foto: FAKRO CZECH s.r.o.

Výrobce FAKRO přichází s podzimní akcí: kdo si od 1. září do 31. října pořídí nová střešní okna s trojsklem, může získat zpět až 25 tisíc korun.

Foto: FAKRO CZECH s.r.o.

Lepší izolace, méně hluku, nižší účty

Moderní plastová střešní okna FAKRO s trojsklem výrazně omezují tepelné ztráty i rosení. Díky speciálnímu zasklení šetří energii, tlumí hluk a zajišťují větší pohodlí.

Plastová okna nemusí být jen bílá, ale na výběr jsou i různé dekory - od klasické borovice přes zlatý dub až po moderní antracit. Odolné plastové rámy vyžadují minimální údržbu a díky dekorům snadno zapadnou do každého interiéru.

Foto: FAKRO CZECH s.r.o.

Montáž rozhoduje

Aby okna fungovala tak, jak mají, nestačí je jen vyměnit. Rozhodující je odborná "teplá montáž", která minimalizuje tepelné mosty a prodlužuje životnost oken.

Více světla a výhled

Speciální modely preSelect MAX nabízejí dva režimy otevírání - kyvný pro snadné větrání i mytí, a výklopný, který umožní ničím nerušený výhled ven a pustí do podkroví více světla.

Foto: FAKRO CZECH s.r.o.

Akce jen do konce října

Cashback až 25 000 Kč platí při nákupu maximálně deseti oken u autorizovaných prodejců nebo realizačních firem. Akce zahrnuje energeticky úsporné, bezpečnostní i protihlukové varianty včetně nového trojskla P50 z řady GREENVIEW.

Více informací najdete na https://www.fakro.cz/ziskejte-zpet-az-25-000-kc/

 
