Staré střešní okno vás stojí tisíce ročně. FAKRO nabízí výměnu s bonusem až 25 000

Výrobce FAKRO přichází s podzimní akcí: kdo si od 1. září do 31. října pořídí nová střešní okna s trojsklem, může získat zpět až 25 tisíc korun.
Lepší izolace, méně hluku, nižší účty
Moderní plastová střešní okna FAKRO s trojsklem výrazně omezují tepelné ztráty i rosení. Díky speciálnímu zasklení šetří energii, tlumí hluk a zajišťují větší pohodlí.
Plastová okna nemusí být jen bílá, ale na výběr jsou i různé dekory - od klasické borovice přes zlatý dub až po moderní antracit. Odolné plastové rámy vyžadují minimální údržbu a díky dekorům snadno zapadnou do každého interiéru.
Montáž rozhoduje
Aby okna fungovala tak, jak mají, nestačí je jen vyměnit. Rozhodující je odborná "teplá montáž", která minimalizuje tepelné mosty a prodlužuje životnost oken.
Více světla a výhled
Speciální modely preSelect MAX nabízejí dva režimy otevírání - kyvný pro snadné větrání i mytí, a výklopný, který umožní ničím nerušený výhled ven a pustí do podkroví více světla.
Akce jen do konce října
Cashback až 25 000 Kč platí při nákupu maximálně deseti oken u autorizovaných prodejců nebo realizačních firem. Akce zahrnuje energeticky úsporné, bezpečnostní i protihlukové varianty včetně nového trojskla P50 z řady GREENVIEW.
Více informací najdete na https://www.fakro.cz/ziskejte-zpet-az-25-000-kc/