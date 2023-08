SolaX se stal nejprodávanějším FV systémem v ČR

Odborníkům na fotovoltaiku není nutné SolaX představovat, pojďme se však blíže podívat na to, proč se jedná o nejprodávanější systém v ČR v roce 2022 (přes 25 tisíc instalací).

Jeden z prvních výrobců hybridních střídačů na světě

S 10 lety zkušeností, se SolaX vyznačuje excelentní spolehlivostí a kvalitou svých střídačů (již 4. generace) pro použití s bateriovým úložištěm. Na vývoji, SolaX spolupracuje více než 180 inženýrů a 400 vývojářů s přední univerzitou Zhejiang University v čínském "Silicon Valley". Kvalitu potvrzuje i prestižní ocenění "Top Brand PV" od německé poradenské společnosti EuPD Research, kterou SolaX získal již 3x po sobě v kategorii FV střídač. Za SolaX stojí také investoři SPIC (jedna z největších čínských energetických společností) a CTGC (jedna z největších světových energetických společností - největší vodní elektrárna světa).

V čem SolaX jedinečný?

Jednou z největších předností hybridních střídačů SolaX je tzv. asymetrie. Ta slouží u 3 fázového rozvodu k distribuci energie do každé fáze zvlášť podle toho, kolik daná fáze potřebuje. Pouze SolaX dosahuje ČISTÉ asymetrie až 150% na jedné fázi u 10kW střídače. V praxi tato funkce přináší maximální spotřebu vlastní vyrobené energie, minimalizaci přetoků nebo spotřeby z distribuční sítě, což má zejména v ČR zásadní význam.



Novou funkcí střídače je zpracování až 200% DC výkonu vygenerované z PV panelů z Vaší střechy, kdy dodává jednu část tohoto výkonu do aktuální spotřeby domu a druhou zároveň dobíjí baterie se 100% výkonem. To znamená, že již nic neztratíte z vyrobené solární energie.

3 fázový hybridní střídač SolaX lze kombinovat s bateriovým uložištěm od 6,2 do 23,2 kWh | Video: komerční článek

Co s přebytky do distribuční sítě?

SolaX s jeho funkcí dosahuje téměř nulových přetoků do sítě a proto spolehlivě splňuje požadavky jakéhokoliv distributora.

Výpadek proudu? …nepostřehnete

Ušetřete za dodatečný záložní zdroj při výpadku el. energie. Hybridní střídač SolaX má již vlastní integrovaný, který s reakční rychlostí <10ms zajistí plynulý provoz od počítačů až po TV, aniž by se při výpadku proudu vypnuli.

Komplexní systém SolaX

SolaX nejsou jen hybridní střídače, ale komplexní systém od bezpečných LiFePo4 baterií, SMART nabíječky elektromobilů až po výkonné síťové střídače (bez použití úložiště).

Průmyslové aplikace

SolaX nabízí možnost konfigurovat hybridní systém s výkonem až 150kW a bateriovým úložištěm s kapacitou až 464kWh, disponující inovativními funkcemi pro průmysl jako je peak shaving a časové nebo externí řízení nabíjení úložiště.

Seznam ověřených instalační firem SolaX

Firmy jsou držitelem certifikátu GBC Solino - o odborném proškolení instalace Sola, které zajistí kompletní servis na klíč, včetně dotací NZÚ. Odebírají ověřenou technologii od oficiálního importéra se silným servisním i vývojovým zázemím.



Ověřené instalační firmy SolaX