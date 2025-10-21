Škoda Auto otevřela zákulisí výroby a logistiky. Experti odhalují detail vzniku vozu.

1. Výroba vozů
Výroba ve Škodě Auto je dokonalá souhra lidí a strojů. Každý den se u nás zrodí tisíce vozů - spalovacích i elektrických, běžných i výjimečných. Každý z nich má svůj příběh. A ten začíná právě tady.
"Na montážní lince musíte řešit problémy operativně. Důležité je znát pravidla a vědět, jak postupovat."
Lucie Nermuťová, koordinátorka montážní linky MB I
2. Logistika
Tým logistiky udržuje výrobu v pohybu. Koordinuje tok dílů, systémů i dat. Plánuje programy, zajišťuje expedice a digitalizuje procesy, bez kterých by se nerozjel ani jeden vůz.
"Naše oddělení podporuje ostatní týmy. Přicházejí za námi kolegové z různých oddělení napříč Škodovkou a my jim pomáháme tvořit třeba různé Power BI reporty."
Marek Valach, manažer datových domén
3. Plánování značky
Tenhle tým plánuje, kam se značka Škoda Auto a její výroba posune zítra, za rok i za deset let. Tvoří strategii, která ovlivňuje miliony řidičů po celém světě.
"Díky digitální továrně někdy stačí jen stisknout tlačítko a během chvilky získáme výsledky, které právě potřebujeme."
Petr Hynek, koordinátor pro robotiku a digitální továrnu
4. Řízení značky
Experti řízení značky pracují na návrzích a výrobě nástrojů do lisoven, sléváren či svařoven, chytré výrobě, efektivní energetice nebo například kvalitě výrobních procesů. A neustále zlepšují prostředí v automobilce i kolem závodů.
"Každá nevydaná energie pozitivně ovlivňuje životní prostředí. Když už nějakou energii spotřebujeme, měli bychom být co nejvíc bilančně neutrální."
Hana Cejnarová, vedoucí oddělení ekologie a pracovního prostředí
5. Výroba komponentů
Škoda Auto vyrábí motory, převodovky, nápravy i odlitky pro své vlastní modely, ale i pro celý koncern. V moderních halách, s pokročilou automatizací a týmy, které rozumí každému detailu.
"Pro halu M13 vyrábíme přední a zadní nápravy a tlumiče - pro více než 1000 vozidel denně, což dělá na stávající produkci přes 3000 komponentů."
Karel Valenta, koordinátor řízení výroby
6. Řízení náběhu
Profesionálové z tohoto týmu řídí náběhy všech modelů včetně speciálních projektů. Plánují strategické milníky a dohlížejí na jejich dodržování. Každý nový model totiž potřebuje někoho, kdo ho vypustí do světa.
"Výrobu modelu Kylaq jsme zahájili dříve, než bylo v plánu, a to hlavně díky obrovskému nasazení celého projektového týmu. Bylo skvělé vidět, s jakou vervou a motivací se do všeho pustili."
David Šenkýř, projektový manažer