Simplecoin je teď ještě jednodušší, rychlejší a levnější

Přečtěte si o nejstarší BTC směnárně v České republice s obratem přes 1,5 miliardy korun. Bitcoin je nejlepší nakupovat, když se o něm moc nemluví.

Od začátku



Simplecoin je nejstarší českou směnárnou a zcela jistě i jednu z největších. Firma byla založena kvůli a vykradení a zániku burzy bitcash.cz kde klienti přišli o všechny své prostředky. Celý Simplecoin byl uveden do ostrého provozu za pouhé 3 týdny od rozhodnutí směnárnu založit. Vzhledem k tomu že oba zakladatelé v té době pracovali na plný úvazek ve velkých softwarových firmách na to vzpomínám jako hodně vzrušující období. Pracoval jsem ve Spořitelně na vývoji internet bankovnictví, když jsem během obědové pauzy založil u notáře s.r.o. První směny jsme provedli v Listopadu roku 2013 a obchod se díky cenové bublině začal rozjíždět neskutečným tempem. Směnárna měla v té době spoustu nedostatků a rozhodně jsme v té době nebyli těmi, kteří "vědí co dělají".

Od té doby Simplecoin urazil obrovský kus cesty. Získali jsme spoustu zkušeností o tom jak funguje blockchain, burzy, banky, policie, praní peněz a jak co nejlépe vyjít vstříc zákazníkům. Přestože se za poslední 4 roky stránky z pohledu klienta moc nezměnily, podařilo se nám v systému automatizovat většinu úkonů souvisejících s provedením směny. Jediné co stále provádíme ručně je posouzení rizika každé směny. Automaticky probíhá příjem a odesílání peněz ze všech našich bank i bitcoinů, obchodování na několika burzách, většina komunikace se zákazníkem, stanovování poplatku za bitcoin transakce tak, aby docházelo k okamžitému potvrzování, stanovování cen podle několika burz současně atd.

Nicméně právě kvůli spontánnímu vzniku se staly staré stránky dlouhodobě neudržitelné. Některé části byly napsány podle učebnic z minulého tisíciletí hlavě celý koncept byl postaven na jednom měnovém páru. Proto jsme provozovali odděleně tři instalace simplecoin.cz (CZK<=>BTC), simplecoin.sk (EUR<=>BTC), simplecoin.pl (EUR<=>BTC). Již asi před rokem jsme se rozhodli celý systém naprogramovat od začátku. Simplecoin tou dobou spojil síly s firmou General Bytes, která je světovou dvojkou ve výrobě bankomatů určených k prodeji kryptovalut, což nám umožnilo postavit profesionální vývojový tým.

Nové stránky



Po necelém roce práce a testování jsme nové stránky spustili na adrese https://exchange.simplecoin.eu/.

Všichni stálí zákazníci si museli všimnout, že nové stránky Simplecoinu nyní vypadají jinak. Změn je samozřejmě daleko více než vzhled. Za nejdůležitější považujeme sloučení všech měn pod jeden systém, což nám umožnilo přidat další kryptoměnu litecoin a další brzy přibudou. V tuto chvíli je možné použít eura, české koruny, polské zloté, bitcoin a již zmíněný litecoin.

Lepší ceny

Další změnou je zavedení uživatelských účtů. Klienti se mohou registrovat. Je to nepovinné, ale pro překročení limitu 1000Eur za měsíc nezbytné. Díky tomu můžeme uživatelům nabízet množstevní slevy z naší marže. V tuto chvíli poskytujeme slevu 33% při dosažení objemu obchodů 50 000Eur v libovolné měně. Při směně BTC na České koruny je nyní naše marže pod 1% a naopak kolem 2% což je bezesporu nejlepší cena na českém trhu.

Ještě jednodušší

Prioritou Simpecoinu byla vždy jednoduchost, rychlost a cena. Protože jsme začali podporovat více měn, musel být objednávkový formulář změněn, přesto zůstal velmi jednoduchý a srozumitelný. Zákazník vidí koncové ceny, přesně kolik zaplatí a kolik obdrží. Zjednodušen byl prodej kryptoměn, kde již není potřeba zadávat identifikátor transakce, každá objednávka má vlastní adresu. Systém nyní sám sleduje kdy jsou příchozí transakce potvrzeny a informuje zákazníka.

Na starých stránkách jsme standardně zasílali bitcoiny ze zrušených transakcí na stejnou adresu, ze kterých přišly. To působilo problémy méně zkušeným zákazníkům, kteří zasílali bitcoiny přímo z burzy. Nyní si klient nastavuje adresu sám, což tento problém eliminuje.

Díky uživatelským účtům si klienti mohou uložit vlastní bitcoinové adresy a bankovní účty, což zjednodušuje vytváření nových objednávek. Objednávku lze nyní vytvořit pouhým zasláním kryptoměny na adresu z předchozí objednávky nebo peněz se stejnou zprávou jako v předchozí objednávce. Simplecoin vytvoří kopii z předchozí objednávky, upraví kurz a příchozí platbu automaticky a zašle klientovi email.

Stránky jsme navrhli responzivně, takže je můžete nyní pohodlně používat na mobilních telefonech. Nyní jsou plně lokalizovány do 6 jazyků a na dalších již pracujeme.

Ještě rychlejší

Aby mohla být naše služba spolehlivá, musí úspěšně odolávat pokusům o praní peněz. Pokud by se nám to nedařilo, přišli bychom velmi rychle o všechny bankovní účty a celá firma by okamžitě zanikla. Všechny objednávky posuzují naši vyškolení operátoři. V současné době se o obsluhu klientů stará 5 lidí. Operátoři pracují minimálně od 9 hodin rána do 9 hodin večera 7 dní v týdnu a poskytují podporu po internetu a telefonu. Samotné stránky běží na výkonných serverech ve 2 různých data-centrech v Praze s gigabitovým připojením aby byla odezva opravdu rychlá.

Připravujeme

Stránky se nadále vyvíjí a předpokládám, že na nich budeme pracovat ještě několik let. V plánu je přidat další kryptoměny. V tuto chvíli je připraven Bitcoin-cash, pracujeme na Ethereum. Dále chceme do stránek přidat systém požadavků podpory pro lepší komunikaci se zákazníky. V plánu je taky afiliace program a platební brána. Samozřejmě nasloucháme zákazníkům a plníme jejich přání.

Jak se bude vyvíjet cena bitcoinu?

Všechny příznivce kryptoměn samozřejmě zajímá, jak se bude vyvíjet cena. Je to nejčastější dotaz, na který odpovídám samozřejmě že nevím. Nicméně nesouhlasím s názory, že bitcoin zanikne, nebo že se jeho cena bude pohybovat v jednotkách USD. Nedávno jsem četl, že bitcoinová bublina splaskla, protože se cena propadla o více než 70% od jeho maxima z Prosince loňského roku. Ano, to je samozřejmě pravda. Je však nutné zvážit, jak by vaše investice vypadal, kdyby jste bitcoin nakoupili zhruba před rokem, když jsme o ceně diskutovali zde. Přes veškeré ztráty se bitcoin dnes obchoduje za ceny přes 8000USD, čemuž před rokem nevěřil skoro nikdo. Jako vtip dnes působí chyba, které jsme se při návrhu simplecoinu v roce 2013 dopustili. Cena na stránkách se zastavila na zhruba 220 000Kč a dále nechtěla růst. Cena bitcoinu v USD byla v databázi omezena na 4 číslice, protože si v roce 2013 nikdo nedokázal představit, že by bitcoin někdy mohl stát více než 10 000 USD.