Seznam Zprávy chystají k letošnímu Dni boje za svobodu a demokracii mnoho speciálů

Seznam.cz

Rozhovory, komentáře i vzpomínky. Připomeňte si historickou událost ve speciálech Seznam Zpráv.

Speciály redakce Seznam Zpráv, které se vztahují k sametové revoluci, odstartuje pořad nazvaný Ptám se já, do kterého si Marie Bastlová pozvala exkluzivního hosta, a to slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Už ve čtvrtek 16. listopadu po 15. hodině tak budete mít jedinečnou možnost sledovat rozhovor se současnou hlavou slovenského státu.

Na státní svátek 17. listopadu je pak již tradičně přichystán koncert na Václavském náměstí, kterým hosty provede moderátor pořadu Šťastného pondělí Jindřich Šídlo. Na stejném pódiu vystoupí i podcasteři z Vlevo dole, a to v 19 hodin. Letos se Seznam Zprávy přihlásí také živě přímo z Národní třídy. A vy můžete být u toho! Od 13 do 18 hodin můžete potkat tváře nejoblíbenějších podcastů v DRN Café.

Jindřich Šídlo vzpomíná

17. listopadu od 13.10 hodin se můžete těšit na vystoupení Šťastného podcastu ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko a Tereza Povolná. Tvůrci satirického pořadu budou v odlehčeném formátu ve stylu dědečku, vyprávěj, jak to tenkrát bylo vzpomínat na to, jak Jindřich Šídlo vybojoval demokracii. Zvládne nostalgický pamětník přesvědčit kolegy dvacátníky, že je odkaz 17. listopadu stále aktuální?



Pikantní politické historky i stále živé vzpomínky

Synonymem politiky je v redakci Seznam Zpráv duo Lucie Stuchlíková ‒ Václav Dolejší a jejich podcast Vlevo dole. Zkušení političtí komentátoři budou ve svém speciálu probírat to, jak čeští politici zneužívají 17. listopad a kterému z nich se to daří nejlépe. Tentokrát na to ale nebudou sami. Navíc si můžete být jistí, že o pikantní historky z politického zákulisí nebude nouze. Program začíná ve 13.40 hodin.

Ve 14.10 hodin se můžete těšit na první vysílání Lenky Kabrhelové a týmu podcastu 5:59. V tomto speciálu vyzpovídá Lenka Kabrhelová přímé účastnice událostí roku 1989. Jak se tehdejším studentkám v následujících dekádách změnil díky sametové revoluci život? I to bude téma rozhovorů vedených uznávanou novinářkou.

Jak se změnilo podnikání?

Diváky čeká byznysový podcast Ve vatě. Moderátorka Markéta Bidrmanová bude se svým hostem, kterým bude vlastník Café Louvre Sylvio Spohr, debatovat o tom, jak se ve svobodném Česku proměnilo podnikání.

U ekonomiky zůstaneme i s Marií Bastlovou, která se bude ptát v 16.20 hodin. Konkrétně ji bude zajímat, jaké vyhlídky má česká ekonomika a společnost do budoucna.

Ani Ptám se já moderátorky Marie Bastlové nebude na Národní třídě chybět. První téma hard talku Seznam Zpráv bude věnováno výuce občanské výchovy a moderních dějin. Lze dnešní generaci školáků inspirovat a zaujmout událostmi 17. listopadu? Odpovídat bude oceňovaný učitel, a to v 15:10 hodin.

Celé odpoledne pak zakončí v 17.22 hodin podcast 5:59. Jaké má odkaz 17. listopadu dopady v politicko-kulturně-společenském kontextu? A co vlastně oslavujeme? Lenka Kabrhelová se zeptá publicisty Petra Fischera.

Celý sváteční program budete moci sledovat i vy, kteří se na Národní třídu nevypravíte. Prostřednictvím streamu na Seznam Zprávách, které se v pátek spustí ve 13.10 hodin, si můžete užít všechny speciály z pohodlí domova.