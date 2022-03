Screenové rolety zdobí západní bydlení. Přinášíme pět důvodů, proč si je pořídit

Poohlížíte se po venkovním stínění, které vám zajistí ochranu před sluncem i dostatečné soukromí? Vyzkoušejte screenové rolety. Snadno se ovládají a udržují, hodí se na okna rodinných domů i administrativních budov a mohou mít různou světelnou propustnost. Jaké jsou jejich další přednosti?

1. Screenové rolety nabízí praktičnost i elegantní vzhled

Screenové rolety, takzvané screeny nebo také svislé fasádní clony, se dobře uplatní u běžných i velkoformátových oken. Mezi jejich největší klady patří tvarová stálost, snadná manipulace a instalace, minimalistický design, variabilita a částečná světelná propustnost. Jsou využitelné rovněž jako boční zástěna, která chrání proti větru. Vyrábí se z vysoce kvalitních látek, odolných vůči vyblednutí - barvu i materiál si můžete vybrat dle svého uvážení.

Nejste si jistí, jak by vypadal výsledek? Není nic jednoduššího než vizualizace stínění pomocí šikovné aplikace. AR aplikace české firmy Climax dovede zobrazit 3D model výrobku v konkrétním prostředí. Snadno si tak ověříte, jak by rolety ladily s vaším domem a pro jaké barevné provedení se rozhodnout. Aplikace vám navíc umožní si vyzkoušet, jak by venkovní stínění mohlo reálně fungovat.

2. Venkovní látkové rolety lze instalovat i do pergoly

Venkovní látkové rolety mohou posloužit i jako stínění vaší zimní zahrady či pergoly. Pergolu tak budete moci využívat, i když počasí venku nebude právě ideální. Vytvoří se příjemné závětří a získáte větší soukromí. Screenové venkovní rolety do pergoly díky svým jedinečným vlastnostem prostor zastíní a zároveň vám stále ponechají dostatek světla. Budete skryti před okolním světem, ale stále budete mít výhled do ulice. Skvělým stíněním pergoly bude svislá fasádní clona Unirol 100 Z, která nabízí zvýšenou odolnost proti větru.

3. Existují desítky typů venkovních látkových rolet

Screenové rolety se mohou lišit materiálem, provedením, konstrukcí, typem vedení látky i ovládáním. V nabídce jsou clony z perforované látky, zatemňovací clony, rolety ze screenové látky (skelné vlákno potažené PVC) a clony z akrylové látky. K dispozici jsou v široké škále odstínů. Mohou mít manuální i elektrické ovládání - tzn. pomocí vypínače, dálkového ovládání, řídicí automatiky či chytrého telefonu. A dají se doplnit slunečním nebo větrným čidlem - automaticky se zatáhnou a vytáhnou kdykoliv je potřeba.

Setkáte se se třemi základními typy vedení látek - v lanku, v liště a v zipu. Vedení v zipu zvyšuje odolnost screenů vůči větru. Způsoby montáže jsou potom dva - do přiznaného nebo do podomítkového boxu. Druhá možnost je vždy lepší. Výsledek je elegantnější - screenová roleta nebude zasahovat do světlosti okna. S pořízením rolet ale musíte počítat již při stavbě - a ještě lépe ve fázi projektu. Instalace do viditelného boxu je zase možná i dodatečně.

4. Screeny jsou odolné a přispívají k energetické úspoře

Screenové rolety vás okouzlí nejen svým příjemným designem, ale především vám výrazně usnadní život. Jsou odolné vůči klimatickým vlivům a bez potíží odolají i silnějšímu větru. Vaše okna budou chránit před mrazem i ostrým sluncem. Pokud vás každoročně trápily tepelné úniky a nesnesitelné vedro během letních měsíců, je to další pádný důvod, proč si screenové rolety pořídit. V obou případech vám dovedou pomoct, proto jsou velmi výhodnou investicí. A aby toho nebylo málo, ještě na tom ušetříte. V létě už nebude třeba utrácet za klimatizaci a během zimy se vyhnete nadměrnému přetápění. Screeny pomohou udržet stabilní teplotu uvnitř vašeho domu.

5. Screenové rolety jsou prakticky bezúdržbové

Obáváte se složité údržby? Pak vás nejspíš potěší, že svislé fasádní clony jsou takřka bezúdržbové. Doporučuje se však mýt je alespoň dvakrát do roka - na podzim a na jaře. Vyhněte se agresivním čistícím prostředkům. Vystačíte si pouze s mýdlovou vodou a savým hadříkem nebo s vapkou - její tlak by měl být nastavený na co nejnižší stupeň. Poté je důležité nechat látku pořádně oschnout, jinak by mohlo dojít k poškození. Například by v zimě začala promrzat.