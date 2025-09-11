Samsung na veletrhu IFA představil nové tablety i nejmodernější telefon

Tenké a výkonné tablety Galaxy Tab S11 a Galaxy Tab S11 Ultra
Mezi největší výhody modelu Galaxy Tab S11 Ultra patří bezpochyby vylepšený systém Samsung DeX a také přepracované dotykové pero S Pen. Díky těmto novinkám tablet skvěle zvládá multitasking a náročné pracovní úkoly, ale zároveň slouží jako vynikající nástroj tvůrčím činnostem všeho druhu. Zápisky z pracovního jednání, poznámky z přednášky, skici či obrázky, nic z toho nepředstavuje pro Galaxy Tab S11 Ultra žádný problém, ať už ho používáte kdekoli.
Produktivita a vylepšená umělá inteligence
S uživatelským rozhraním One UI 8 dostávají uživatelé do rukou multimodální umělou inteligenci v nejvyspělejší současné podobě - tablet rozumí nejen povelům na displeji, ale také mluvené řeči, a navíc dokáže sledovat okolí očima svého majitele. Následně v reálném čase nabízí užitečná řešení, a usnadňuje tak práci, tvoření i zábavu.
Kromě umělé inteligence Galaxy AI patří k největším přednostem nových tabletů vylepšený systém Samsung DeX, určený především k pracovnímu využití při multitaskingu, pořizování poznámek ze schůzek apod. Je jedno, zda zrovna vymýšlíte nový design nějakého výrobku nebo si sestavujete plán pracovní cesty - tablet z řady Galaxy Tab S11 vám v tom pomůže na každém kroku od sběru informací po sdílení výsledků.
Zejména v kombinaci s ochranným krytem s klávesnicí se Galaxy Tab S11 snadno změní v personalizovanou mobilní pracovní stanici se snadným přístupem k asistenčním službám s umělou inteligencí - stačí stisknout samostatné tlačítko Galaxy AI.
Řada Galaxy Tab S11 je ze všech tabletů Galaxy vůbec nejvýkonnější, zásluhu na tom má především špičková hardwarová výbava a vynikající displej - to vše v tenkém elegantním provedení. Galaxy Tab S11 Ultra je vůbec nejtenčí tablet, jaký Samsung kdy vyrobil. Vůbec poprvé se mezi tablety představuje také vynikající 3nm procesor s rychlejším zpracováním dat, což znamená plynulejší multitasking a spolehlivější práci umělé inteligence.
Nováček z rodiny Galaxy S25
Telefon Galaxy S25 FE je určený především kreativním jedincům a má ve výbavě spoustu skvěle fungujících nástrojů k úpravě fotografií a videozáznamů, například Generativní úpravy nebo Okamžité zpomalení. Pořádný krok vpřed představuje i vylepšený přední fotoaparát s 12 megapixely a inteligentní technologií ProVisual Engine - s ním si milovníci selfíček opravdu užijí. Ke skvělému výkonu přispívají i baterie s kapacitou 4900 mAh, která zvýšila o 200 mAh oproti předchozímu modelu, a nová odpařovací komora, víc než o 10 % větší. Mezi velké výhody patří i rychlé kabelové dobíjení 45 W3, takže se doma ani na cestách nemusíte bát, že vám nadlouho dojde energie.
Jedinečný fotomobil s umělou inteligencí
Umělá inteligence Galaxy AI je nedílnou součástí telefonní výbavy, její činnost ještě vylepšují multimodální schopnosti telefonu a uživatelské rozhraní One UI 8. Díky tomu můžou noví uživatelé vstoupit do éry přirozené a jednoduché interakce s moderní technologií, kterou lze ovládat kombinací hlasu a doteků na displeji. Výsledkem je intuitivní asistence, která významně usnadňuje každodenní život.
Vyzkoušejte třeba funkci AI asistent Gemini Live, která umožňuje konverzaci v reálném čase a kterou navíc vylepšuje multimodální umělá inteligence. Přístroj díky ní vidí totéž, co uživatelé, a komunikace tak bere v úvahu okolní prostředí a kontext. Příklad: balíte si na cestu a přemýšlíte, co si vzít. V takové situaci stačí namířit fotoaparát na dva kusy oděvu, mezi nimiž volíte, a zeptat se: "Co se víc hodí k počasí v Londýně?" Gemini okamžitě a přirozeným způsobem odpoví.
Do výbavy Galaxy S25 FE patří mimo jiné špičkový fotoaparát s nejnovější inteligentní technologií ProVisual Engine. Přední fotoaparát má vyšší rozlišení 12 megapixelů, což ocení především nadšení milovníci selfíček. Vylepšení se dočkala i tolik oblíbená sada nástrojů večerního a nočního fotografování - k dispozici jsou mimo jiné fotografický režim s minimalizací šumu nebo technologie Super HDR při natáčení videa, díky nimž se můžete těšit na živé barvy a výrazný kontrast v každém okénku. Osvědčená sada Asistent fotografií výrazně rozšiřuje možnosti úprav, takže můžete dát zcela volný průchod svým kreativním představám.
Vyzkoušejte Galaxy i bez Galaxy
Chcete si uživatelské prostředí One UI 8 zařízení Samsung Galaxy vyzkoušet teď hned? Na jakémkoliv tabletu nebo smartphonu bez ohledu na operační systém si spusťte bezplatnou aplikaci Try Galaxy s ponořte se do prostředí Galaxy, včetně nových funkcí a tipů, které vám usnadní každý den.
Stylové příslušenství Galaxy
S novým zařízením přináší Samsung i širokou škálu příslušenství, které vám pomůže se odlišit a zároveň ochránit své zařízení. Kryty Samsung jsou navrženy tak, aby si každý vybral ten svůj podle vlastní vkusu. Ať už toužíte po stylovém a odolném krytu na telefon, nebo oceníte kryt na tablet s klávesnicí. Na e-shopu samsung.cz naleznete vedle originálních krytů i nabíječky, kabely, ochranná skla a další příslušenství.
Tablety i telefony jsou již v prodeji
U tabletů se můžete těšit na elegantní šedé a stříbrné barevné provedení. Špičkový telefon pořídíte v černé, bílé, tmavě modré nebo světle modré variantě. Na novinky můžete využít výhodnou akci Vyměň starý za nový. Při odprodeji starého zařízení získáte k jeho hodnotě i výhodný výkupní bonus. Na Samsung Galaxy Tab S11 získáte bonus v hodnotě 4 000 Kč a na verzi Ultra 8 000 Kč. Při koupit nového mobilu Galaxy S25 FE dostanete extra bonus v hodnotě 3 500 Kč. Odprodejte svůj starý telefon, tablet nebo chytré hodinky, a snižte si tak pořizovací cenu novinek Samsung.
Zájemci, kteří si novinky od 4. 9. do 30. 9. zakoupí a do konce října napíšou recenzi, mají možnost získat zdarma Ochranný kryt s klávesnicí při koupi tabletu, nebo sluchátka Samsung Galaxy Buds3 FE při koupi mobilu. Recenzi je nutné uveřejnit přímo v e-shopu partnerského obchodu, kde zákazník zařízení zakoupil nebo na webu Heureka.cz na stránce produktu. Recenzi je potřeba následně zaregistrovat v aplikaci Samsung Members. Víc podrobností o akci se dozvíte na stránce novysamsung.cz.