Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Ruční poznámky ještě nejsou mrtvé. Sešity a zápisníky Oxford drží krok s dobou

komerční článek
včera
Každá hlava plná myšlenek si zaslouží odlehčit. Sešity Oxford - bez nabíjení a aktualizací.
Foto: Oxford

Škola je sice čím dál víc online, ale papírový sešit má pořád co nabídnout. Oxford sešity a zápisníky s OPTIK PAPER® nejsou jen tak nějaký papír - píše se na ně hladce a bez propsání. A když chcete poznámky mít i v mobilu? Stačí je naskenovat do jejich appky. Navíc: žádné low battery nebo update uprostřed hodiny - sešit prostě funguje vždycky. Oldschool? Spíš smart v papírovém kabátě.

Žádné rozpíjení

Každý jistě zná tu nešťastnou situaci, kdy sedí dlouhé minuty na hodině, třeba biologie nebo matematiky, a všechna práce je v rozsahu vteřin k pryč, jelikož vám poznámky propily se skrz nebo se inkoust rozpil do stran. Z pracných zápisků se tak stane jen hromada nesmyslných písmen a čísel.

Sešity Oxford však díky speciálnímu papíru OPTIK PAPER® udržují vaše písmo přesně, jak jste zamýšleli. Vyniká totiž nízkou průsvitností a díky vysoké kvalitě udržuje inkoust na povrchu, kde rychle zaschne.

Foto: Oxford

Kvalita a odolnost

Často text mažete a gumujete? Žádný stres. Sešity Oxford to zvládnou bez problémů. Výpočty tak můžete přepracovat kolikrát chcete a gramatické chyby už také nebudou vašimi nepřáteli. Odolnost a hladkost papíru vás nezklame. Vaše písmo tak může plynout stejně rychle jako vaše myšlenky.

Váš styl, vaše pravidla

Oxford nabízí celou škálu formátů, liniatur i barev - od elegantní klasiky po hravé tóny. Každý si tak může vybrat ten pravý zápisník, který bude nejen praktickým pomocníkem, ale i stylovým doplňkem. Protože proč by měly být poznámky nudné? Dovolte své kreativitě růst nejen obsahem, ale i formou.

Připraveny, ať jste kdekoliv

Z přednáškového sálu rovnou do kavárny? Sešit Oxford snadno strčíte do batohu, aniž by se ohnul roh nebo pomačkaly listy. Díky pevným deskám a kvalitní vazbě zůstane všechno na svém místě - ať už vás den zavane kamkoliv.

Navíc si nemusíte lámat hlavu s výpadky signálu nebo špatným připojením. A když dojde na důležitý moment - rychlý zápis myšlenky, skicu projektu, poznámku k předmětu - nemusíte nic odemykat ani spouštět.

Foto: Oxford

Sešit nebo tablet

Říkáte si, kdo by si v digitální době vybral zápisník místo tabletu? Naše sešity vás nezaskočí vybitou baterkou nebo nutností hledat na přednášce to jediné místo se zásuvkou.

Pokud i přesto ale preferujete propojení s digitálním světem, můžete využít aplikaci SCRIBZEE®, která byla vyvinuta právě pro sešity a zápisníky s funkcí OPTIK PAPER®. Své ručně psané poznámky tak můžete skenovat, digitalizovat a organizovat. Vhodné pro ty z vás, kteří preferují ruční zápisky, ale učení a opakování například z mobilu.

Pro ty, kdo myslí na budoucnost

Sešity Oxford jsou navrženy s ohledem na udržitelnost. Výroba papíru OPTIK PAPER® probíhá ekologicky, s certifikací FSC®. Až tedy příště otevřete svůj zápisník, můžete mít dobrý pocit nejen z čisté stránky, ale i z toho, že jste zvolili šetrnější variantu.

Sešity a zápisníky Oxford jednoduše sednou každému. Stačí si vybrat to své a můžete začít tvořit, počítat, zapisovat.

 
Mohlo by vás zajímat

Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě

Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 10 minutami
Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Nemoc je nejčastější příčinou hospitalizace dětí do jednoho roku, každý rok jich přivede do nemocnic zhruba tisíc a několik dětí jí podlehne.
Aktualizováno před 22 minutami
Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Ještě jednou, pravděpodobně naposledy, dokázala Venus Williamsová dostat do varu největší tenisový stadion světa: arénu Arthura Ashe.
před 23 minutami
Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Republikány ovládaný zákonodárný sbor Utahu ignoroval nezávislou komisi zřízenou voliči, jež měla zajistit, že rozložení volebních obvodů bude férové.
před 1 hodinou
Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě

Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě

Hůře jsou na tom pouze Amsterdam a Atény. V Praze navíc dále rostou ceny nájmů a průměrné úrokové sazby hypoték zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě.
před 1 hodinou
Takhle ne. Změňte boj a rozdrťte Putina tam, kde to nečeká, radí Ukrajincům plukovník
0:27

Takhle ne. Změňte boj a rozdrťte Putina tam, kde to nečeká, radí Ukrajincům plukovník

Plukovník americké armády ve výslužbě Richard Williams pro KyivPost varoval před stagnující taktikou ukrajinské armády.
před 1 hodinou
Rozčilený Fiala: ODS je čistá. Nikdy bych nebyl v jedné partě s korupčníky
1:19

Rozčilený Fiala: ODS je čistá. Nikdy bych nebyl v jedné partě s korupčníky

Premiér Petr Fiala reagoval ostře na dotazy Aktuálně.cz ke kauzám členů ODS v Brně. "Co vedu 11 let ODS, tak strana nemá skandály," tvrdí.
před 2 hodinami
V Evropě se bude prodávat nový přípravek proti nákaze HIV. Má úspěšnost přes 99,9 %

V Evropě se bude prodávat nový přípravek proti nákaze HIV. Má úspěšnost přes 99,9 %

Minulý měsíc lék lenakapavir doporučila schválit Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podle které je přípravek vysoce účinný.
Další zprávy