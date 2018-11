Rubínů je na trhu nedostatek. Ty nejvzácnější svou hodnotou předčí i diamanty

Rubíny patří mezi nejžádanější drahé kameny a díky své barvě se těší značné oblibě klenotníků a investorů. Jejich těžba ale nestačí uspokojovat poptávku. Hodnota rubínů proto stoupá a mnohdy přesáhne i cenu stejně velkých diamantů.

Pro rubín je typické červené zbarvení, díky kterému se považuje za jeden z nejvýraznějších drahokamů. Vyskytuje se v různých odstínech. Jedním z nejžádanějších a zároveň nejcennějším je jasně červený s lehkým nádechem modré.

Zásoby ubývají, cena roste

Poptávka po rubínech roste stále rychleji, jejich dodávky na trh ale nedostačují. I díky tomu tyto výrazně červené drahokamy podle společnosti Gemval zhodnotily za posledních 10 let o 59 %. Zasazené ve špercích jsou proto rubíny vyhledávaným investičním artiklem. "Rubínů je na světových trzích nedostatek. Kvalitní kameny o váze nad 5 karátů jsou velmi vzácné a často dosahují vyšších cen než diamanty. V roce 2016 jsme zasadili do investičního šperku opravdovou světovou raritu - sytě rudý 22karátový rubín. Takto velký kámen zde nebyl do té doby veřejně představen," uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel největšího českého klenotnictví ALO diamonds.

Aukční rekordmani

Ceny rubínů a rubínových šperků dosahují během aukcí astronomických částek, mnohdy dokonce vyšších než diamanty. V porovnání s nimi mají rubíny také větší hustotu. Rubín o stejném počtu karátů jako diamant je proto vždy o něco menší. Například rubín Sunrise Ruby o váze 25,59 karátů z barmského naleziště se v roce 2015 v ženevské aukci Sotheby’s vydražil za rekordních 30 milionů dolarů. "K ceně samotného kamene se v případě investičních šperků připočítává také hodnota ostatních materiálů a umělecké zpracování celého klenotu. To by mělo být nadčasové a nepodléhat aktuálním módním trendům. Šperky s drahými kameny jsou totiž investicí na deset i více let," dodává Alojz Ryšavý.

Drahokam královských klenotů

Rubíny jsou pro své zbarvení častou součástí šperků královských rodin. Právě barevný odstín je pro ně nejdůležitější vlastností, protože sytost barvy určuje kvalitu kamene. Rubíny s žádanou rudou barvou pocházejí zejména z proslulého ložiska Mogoku v Barmě. Jeden z nejslavnějších rubínů o váze 167 karátů, nazývaný Edwardes Ruby, se nachází v přírodovědeckém historickém muzeu ve Velké Británii. Další známý rubín, nazývaný také hvězdný rubín nebo Rosser Reeves, váží 138,7 karátu a sídlí ve Smithsonském institutu ve Washingtonu.