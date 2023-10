Roste zájem o streaming. Bodují původní české audioseriály i divadelní adaptace

Rozhovor se šéfem obsahu a produkce Auditeky o trendech i narozeninové akci pro posluchače.

Audioteka je největší audioknižní platformou v Česku. Úspěchy slaví především s tituly v superprodukčním zpracování, které je založené na perfektním zvuku, působivých audio kulisách a špičkovém hereckém obsazení jednotlivých rolí. Slaví také výročí. Na našem trhu působí již dvanáct let. Při té příležitosti nabídne do 12. října tisíce audioknih za zvýhodněnou cenu. Aktuální trendy i plány do budoucna přiblížil Pavel Hurta, který je v Audiotece ředitelem obsahu a produkce.

Jak se Audiotece v současné době daří?

Po dvanácti letech jsme na českém audioknižním trhu stále jedničkou mezi distributory. V roce 2022 jsme se navíc stali největším zdejším producentem audioknih, což nás velmi těší. Od samého vzniku nám kontinuálně roste obrat. V roce 2022 dosáhl téměř 100 milionů Kč. A narůstají také počty prodaných titulů. Slibně se rozvíjí rovněž Audioteka Klub, tedy streamingová platforma, na níž si jen v prvních devíti měsících letošního roku předplatitelé vyslechli více než 100 000 000 minut klubového obsahu.

O co mají lidé aktuálně největší zájem?

Posluchači Audioteka Klubu si oblíbili původní české audioseriály. Letos jsme jim nabídli několik novinek, které vznikly přímo pro Audioteku. Patří k nim Holubník, který navazuje na tradici české komedie z rodinného prostředí. Z úplně jiného ranku je Tirák. Napsal a režíroval ho Petr Kolečko, který do hlavní role obsadil Jakuba Prachaře. Nedávno měla premiéru druhá řada úspěšné série Já, vrah. Všechna tato díla přinášíme posluchačům v superprodukčním zpracování, které je soudě dle ohlasů opravdu baví.

Druhým formátem, o který je velký zájem, jsou audioknižní verze divadelních her. Příkladem je série detektivních her Agathy Christie nebo adaptace úspěšné hry Erika Assouse Šťastný vyvolený. Ta vychází z nastudování Divadla Verze a má i stejné obsazení. Titul jsme v audioknižním zpracování uvedli letos v dubnu a hned se zařadil mezi nejposlouchanější v Audioteka Klubu.

Z klasických her bych zmínil Sluhu dvou pánů, kterého jsme teprve nedávno posluchačům představili v novém kabátě a s Kryštofem Hádkem v hlavní roli. Dočkal se skvělého přijetí, za což jsme vděční.

Na co dalšího se mohou posluchači ještě letos těšit?

Půjde například o audioseriál Genius loci, což je krimi dle vítězného scénáře z našeho semináře na FAMU. Připomněl bych také spoustu skvělé jednohlasé četby. Letos se nám například podařilo dokončit Asijskou ságu Jamese Clavella. Posluchačům se celá série postará o zábavu na téměř 300 hodin. Já sám jsem momentálně uprostřed posledního dílu. Ve zvýšené míře přinášíme původní českou detektivní tvorbu, kterou si naši posluchači žádají.

Nesmím zapomenout na naši narozeninovou akci, která právě probíhá a díky níž mohou příznivci audioknih při rozšíření své sbírky ušetřit. Od 10. do 12. října 2023 nabízíme téměř 4 000 titulů napříč žánry a vydavateli za zvýhodněnou cenu 199 Kč za kus. Ještě o den déle, tedy do 13. října, mohou lidé za tuto zvýhodněnou cenu pořídit vybrané tituly vydané pod značkou Audioteka. Více informací najdou na www.audioteka.cz.