Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

„Rodiny mají být spolu i v nemoci,“ říká Veronika Arichteva

komerční článek
včera
Nadační fond Dům Ronalda McDonalda spustil kampaň na podporu výstavby druhého českého Domu v Olomouci.
Foto: komerční článek

Tváří kampaně se stala herečka Veronika Arichteva, která dlouhodobě fond podporuje. Ve spotu vyzývá veřejnost, aby se zapojila a pomohla zajistit rodinám nemocných dětí důstojné zázemí v těžké období dlouhé hospitalizace.

"Když mě nadační fond přizval do spotu, neváhala jsem. S Domem Ronalda McDonalda spolupracuji už několik let, a protože znám příběhy rodin, které musely být dlouhodobě v nemocnici se svými dětmi, dává mi smysl pomoci jim dostat se k co největšímu počtu lidí. Dům u motolské nemocnice je obrovskou úlevou pro rodiče i sourozence a já věřím, že stejnou pomoc přinese i ten plánovaný v Olomouci," říká Arichteva.

Nový dům v Olomouci

První český Dům Ronalda McDonalda byl otevřen v roce 2022 v areálu Fakultní nemocnice v Motole. Nabízí rodinám dětí hospitalizovaných na dětských odděleních ubytování zdarma přímo u nemocnice, což jim umožňuje být nablízku a zároveň si odpočinout v důstojném prostředí. Stejný projekt nyní vznikne také v Olomouci, kde má nový Dům pomoci rodinám z Moravy a Slezska.

"Rodiny z regionu často musejí při léčbě cestovat desítky kilometrů. Nový Dům jim umožní zůstat blízko svým dětem a poskytne jim komfortní a bezplatné ubytování," vysvětluje Ivana Švingrová Pešatová, ředitelka nadačního fondu.

Podpořit výstavbu lze prostřednictvím veřejné sbírky na portálu Darujme.cz: darujme.cz/darovat/1210577.

Koordinátor péče pomáhá v praxi

Důležitou součástí moderní péče o rodiny je také role Koordinátora péče, která byla v Česku zavedena loni. Koordinátoři pomáhají rodinám zvládat složitý systém zdravotní a sociální péče - od vyřizování pomůcek po zajištění psychologické podpory. Za prvních 15 měsíců podpořili více než stovku rodin a odvedli tisíce odborných úkonů.

"Koordinátor péče je člověk, který rodinu provází od prvních dnů hospitalizace. Díky němu se rodiče mohou soustředit na své dítě, místo aby bloudili systémem," doplňuje Švingrová Pešatová.

Konference propojuje odborníky i veřejnost

Nadační fond téma péče zaměřené na rodinu otevírá také na odborné úrovni. A právě i první poznatky ze zavedení nové role Koordinátora péče budou součástí programu čtvrtého ročníku konference Family Centered Care, která proběhne 7. října v pražském kině Přítomnost. Na programu budou příspěvky lékařů, právníků i zástupců pacientských organizací. "Konference je platformou, kde se setkávají odborníci i rodiny a hledají způsoby, jak postupně měnit kulturu dětské léčebné péče," uvádí ředitelka fondu. Více informací o programu a možnost registrace najdete na familycenteredcare.cz.

Zapojení veřejnosti je mnohdy rozhoduje

Bez podpory dárců a veřejnosti by se nepodařilo otevřít první Dům ani připravit druhý v Olomouci. "Každý příspěvek, každé sdílení příběhů a každé zapojení má smysl. Jen společně můžeme zajistit, aby rodiny mohly být spolu i v těch nejtěžších chvílích," uzavírá Švingrová Pešatová.

Více o činnosti fondu najdete na drmcd.cz

 
Mohlo by vás zajímat

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností
14 fotografií

Je rozhodnuto. Volební místnosti se uzavřely, začíná sčítání hlasů

Je rozhodnuto. Volební místnosti se uzavřely, začíná sčítání hlasů

Menšík si vylámal zuby na Nizozemci, Lehečku v Šanghaji čeká třetí kolo

Menšík si vylámal zuby na Nizozemci, Lehečku v Šanghaji čeká třetí kolo

"Drony ihned odlétly." Manévry u letiště v Mnichově zasáhly i Prahu

"Drony ihned odlétly." Manévry u letiště v Mnichově zasáhly i Prahu
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 3 minutami

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností

Obrazem: Lídři mezi prvními i potíže s e-doklady. Momentky z volebních místností
Prohlédnout si 14 fotografií
První den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Libereckém kraji, 3. října 2025, Troskovice, Semilsko. Volební komise s přenosnou volební urnou u manželů Dvořákových.
Hned po otevření volebních místností se objevily potíže s využitím aplikace e‑doklady. Kvůli technickému problému přes mobilní telefon nemohla odvolit ani předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Aktualizováno před 14 minutami
Je rozhodnuto. Volební místnosti se uzavřely, začíná sčítání hlasů

ŽIVĚ
Je rozhodnuto. Volební místnosti se uzavřely, začíná sčítání hlasů

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 25 minutami
Menšík si vylámal zuby na Nizozemci, Lehečku v Šanghaji čeká třetí kolo

Menšík si vylámal zuby na Nizozemci, Lehečku v Šanghaji čeká třetí kolo

Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji ve druhém kole, podobně jako Dalibor Svrčina. V Číně uspěl Jiří Lehečka.
Aktualizováno před 34 minutami
"Drony ihned odlétly." Manévry u letiště v Mnichově zasáhly i Prahu

"Drony ihned odlétly." Manévry u letiště v Mnichově zasáhly i Prahu

Německá spolková policie v sobotu potvrdila, že prostor v okolí letiště v Mnichově v pátek večer opět narušily dva drony.
před 1 hodinou
Jak volili vaši sousedé před čtyřmi lety? Proklikejte si nejpodrobnější mapu okrsků
Infografika

Jak volili vaši sousedé před čtyřmi lety? Proklikejte si nejpodrobnější mapu okrsků

Jak dopadly před čtyřmi lety sněmovní volby ve vaší ulici? Jak volili vaši sousedé? To ukazuje podrobná okrsková mapa Aktuálně.cz.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruský útok zasáhl na Ukrajině osobní vlak. "Brutální," napsal Zelenskyj

ŽIVĚ
Ruský útok zasáhl na Ukrajině osobní vlak. "Brutální," napsal Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou

Toronto před startem NHL nabídlo útočníka Kämpfa ostatním klubům

Vedení Toronta nabídlo útočníka Davida Kämpfa ostatním klubům NHL. Maple Leafs zařadili třicetiletého hokejistu a loňského mistra světa na seznam nechráněných volných hráčů. Pokud si ho žádný…
Přečíst zprávu
Další zprávy