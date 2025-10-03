„Rodiny mají být spolu i v nemoci,“ říká Veronika Arichteva

Tváří kampaně se stala herečka Veronika Arichteva, která dlouhodobě fond podporuje. Ve spotu vyzývá veřejnost, aby se zapojila a pomohla zajistit rodinám nemocných dětí důstojné zázemí v těžké období dlouhé hospitalizace.
"Když mě nadační fond přizval do spotu, neváhala jsem. S Domem Ronalda McDonalda spolupracuji už několik let, a protože znám příběhy rodin, které musely být dlouhodobě v nemocnici se svými dětmi, dává mi smysl pomoci jim dostat se k co největšímu počtu lidí. Dům u motolské nemocnice je obrovskou úlevou pro rodiče i sourozence a já věřím, že stejnou pomoc přinese i ten plánovaný v Olomouci," říká Arichteva.
Nový dům v Olomouci
První český Dům Ronalda McDonalda byl otevřen v roce 2022 v areálu Fakultní nemocnice v Motole. Nabízí rodinám dětí hospitalizovaných na dětských odděleních ubytování zdarma přímo u nemocnice, což jim umožňuje být nablízku a zároveň si odpočinout v důstojném prostředí. Stejný projekt nyní vznikne také v Olomouci, kde má nový Dům pomoci rodinám z Moravy a Slezska.
"Rodiny z regionu často musejí při léčbě cestovat desítky kilometrů. Nový Dům jim umožní zůstat blízko svým dětem a poskytne jim komfortní a bezplatné ubytování," vysvětluje Ivana Švingrová Pešatová, ředitelka nadačního fondu.
Podpořit výstavbu lze prostřednictvím veřejné sbírky na portálu Darujme.cz: darujme.cz/darovat/1210577.
Koordinátor péče pomáhá v praxi
Důležitou součástí moderní péče o rodiny je také role Koordinátora péče, která byla v Česku zavedena loni. Koordinátoři pomáhají rodinám zvládat složitý systém zdravotní a sociální péče - od vyřizování pomůcek po zajištění psychologické podpory. Za prvních 15 měsíců podpořili více než stovku rodin a odvedli tisíce odborných úkonů.
"Koordinátor péče je člověk, který rodinu provází od prvních dnů hospitalizace. Díky němu se rodiče mohou soustředit na své dítě, místo aby bloudili systémem," doplňuje Švingrová Pešatová.
Konference propojuje odborníky i veřejnost
Nadační fond téma péče zaměřené na rodinu otevírá také na odborné úrovni. A právě i první poznatky ze zavedení nové role Koordinátora péče budou součástí programu čtvrtého ročníku konference Family Centered Care, která proběhne 7. října v pražském kině Přítomnost. Na programu budou příspěvky lékařů, právníků i zástupců pacientských organizací. "Konference je platformou, kde se setkávají odborníci i rodiny a hledají způsoby, jak postupně měnit kulturu dětské léčebné péče," uvádí ředitelka fondu. Více informací o programu a možnost registrace najdete na familycenteredcare.cz.
Zapojení veřejnosti je mnohdy rozhoduje
Bez podpory dárců a veřejnosti by se nepodařilo otevřít první Dům ani připravit druhý v Olomouci. "Každý příspěvek, každé sdílení příběhů a každé zapojení má smysl. Jen společně můžeme zajistit, aby rodiny mohly být spolu i v těch nejtěžších chvílích," uzavírá Švingrová Pešatová.
Více o činnosti fondu najdete na drmcd.cz